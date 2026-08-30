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「問題の一端」 マイケル・キャリック、低調なプレーを受けてマンチェスター・ユナイテッドのスターを早急に入れ替える必要があると指摘される
イプスウィッチ戦での守備面の苦戦
マンチェスター・ユナイテッドは日曜、イプスウィッチ・タウンを相手に見事な5-2の勝利を収めたが、talkSPORTの論客たちは、同チームの守備の脆さをあらためて容赦なく指摘した。マイケル・キャリックは、レイフ・デイビスに先制点を許して序盤にビハインドを背負うチームを見守った。
アブドゥル・ファタウは右サイドでルーク・ショーをあっさりかわし、そのままファーサイドで待つデイビスへ正確なボールを送った。ブルーノ・フェルナンデスがハットトリックで圧巻の逆転劇をけん引し、さらにジェイコブ・グリーブスのオウンゴールとブライアン・ムベウモの得点も生まれた一方、イプスウィッチはチュバ・アクポムが慰めの1点を返したものの、この先制点をきっかけに、ショーの深刻な守備力低下をめぐって怒りが広がった。
- AFP
クルックの痛烈な評価
この守備ぶりを受け、talkSPORTのアレックス・クルックは左SBに痛烈な評価を下した。ミッキー・グレイとともに『GameDay Live』でこの試合について語ったクルックは、ショーを激しく批判した。
クルックは「言葉がない。言葉がない。ルーク・ショーは先週のハル戦でひどかった。あそこでまたひどかった。彼はいったい何年ひどいプレーを続けている？ 彼は問題の一部だ。マンチェスター・ユナイテッドがクリーンシートを達成できない理由の一部だ。試合に負け続ける理由の一部でもある。それなのに、彼に代わる選手が入ってくる気配はまったくない」と述べた。
プレシーズンで浮上した疑問点
グレイはまた、チームの守備面の準備と、夏のオフ期間中の取り組みにも疑問を呈した。元選手のグレイは、試合の立ち上がりに相手ウイングがいかに容易に最終ラインを突破していたかを強調した。
グレイはこう指摘している。「マンチェスター・ユナイテッドの両サイドバックはプレシーズンに何をしていたんだ。まるで何もできていないように見える。ディオゴ・ダロトとルーク・ショーだ。つまり、ファタウがルーク・ショーをかわして、ペナルティーエリア内で味方を見つけるのがどれだけ簡単だったか。レイフ・デイビスも、自分はそのボールをダイレクトで置くだけでいいエリアに入り込んでいた」
こうした目立つ脆弱性を受け、サポーターは即時の補強を求めている。
- (C)Getty Images
移籍市場の解決策
マンチェスター・ユナイテッドは今、移籍市場最終盤の数日間で、この明白な問題にどう対処するかの選択を迫られている。ニューカッスル・ユナイテッドがルイス・ホール退団の話を否定しているなか、キャリックは夏のマーケット終盤に緊迫した結末を迎えることになる。クラブが信頼できる左SBの補強に失敗すれば、守備の脆さが今季残りの戦いにおける目標を大きく損なう恐れがある。
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