グレイはまた、チームの守備面の準備と、夏のオフ期間中の取り組みにも疑問を呈した。元選手のグレイは、試合の立ち上がりに相手ウイングがいかに容易に最終ラインを突破していたかを強調した。

グレイはこう指摘している。「マンチェスター・ユナイテッドの両サイドバックはプレシーズンに何をしていたんだ。まるで何もできていないように見える。ディオゴ・ダロトとルーク・ショーだ。つまり、ファタウがルーク・ショーをかわして、ペナルティーエリア内で味方を見つけるのがどれだけ簡単だったか。レイフ・デイビスも、自分はそのボールをダイレクトで置くだけでいいエリアに入り込んでいた」

こうした目立つ脆弱性を受け、サポーターは即時の補強を求めている。