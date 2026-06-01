ポルトガルは中心選手を抱えつつ、現代的なジレンマを抱えて2026年ワールドカップに臨む。マルティネス監督はロナウドの経験と、ブルーノ・フェルナンデスやルーベン・ディアス全盛期の力を融合させた26名を発表。41歳のロナウドはキャプテン兼代表最多得点者だが、彼の起用は戦術的柔軟性の議論を呼んでいる。

サウジアラビアのアル・ナセルでプレーする彼だが、攻撃陣のリーダーであることは揺るがない。それでも、2022年のモロッコ戦での準々決勝敗退の記憶は生々しい。マルティネス監督は、レジェンドを尊重しつつ、各ポジションに層の厚い「黄金世代」の力を最大限引き出す、絶妙なバランスを求められている。