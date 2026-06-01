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問題か、解決か？ パウロ・フォンセカがワールドカップの疑問に答え、ポルトガル代表でのクリスティアーノ・ロナウドの立場が明確に。
マルティネスにとってのロナウドという難題
ポルトガルは中心選手を抱えつつ、現代的なジレンマを抱えて2026年ワールドカップに臨む。マルティネス監督はロナウドの経験と、ブルーノ・フェルナンデスやルーベン・ディアス全盛期の力を融合させた26名を発表。41歳のロナウドはキャプテン兼代表最多得点者だが、彼の起用は戦術的柔軟性の議論を呼んでいる。
サウジアラビアのアル・ナセルでプレーする彼だが、攻撃陣のリーダーであることは揺るがない。それでも、2022年のモロッコ戦での準々決勝敗退の記憶は生々しい。マルティネス監督は、レジェンドを尊重しつつ、各ポジションに層の厚い「黄金世代」の力を最大限引き出す、絶妙なバランスを求められている。
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フォンセカがベテラン選手の影響力について語る
アル・ナスルのフォワード加入がマルティネス監督の戦術を制限すると批判もあるが、フォンセカ監督はベテランが足かせになることはないと断言。インタビューで彼は、ロナウドのような選手がチームに悪影響を与えるという見方を一蹴した。
「あれほど得点を挙げる選手を問題視できるか？ 今も得点を重ねている。ゴールだけでなく、リーダーシップやチームを守る力も持つ」とフォンセカは語った。
2026年ワールドカップへの期待
フォンセカ監督は、ワールドカップでのポルトガル代表について、現在の選手たちは極めて才能豊かだと認めつつも、現実的な見方を崩さない。異なるリーグやクラブでプレーする選手たちに戦術を浸透させる時間は極めて限られていると語り、代表監督の難しさを強調した。
「ポルトガルは良い結果を残せると思うが、優勝義務はない。多くの選手が欧州トップクラブで長く一緒にプレーし、史上最高の代表チームかもしれない。それでも優勝候補とは考えない。 それはフェアではない。それでも私は代表チームを信頼している」とフォンセカは語った。
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決勝トーナメント進出への道
ロナウドにとって、6度目のワールドカップはトロフィーケースに足りない主要タイトルを獲得する最後のチャンスだ。ポルトガルはグループKでコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。セレソンはヒューストンで初戦と2戦目を戦い、6月27日にマイアミで南米勢と最終戦を行う。