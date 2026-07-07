このコートジボワール人選手の年俸要求が交渉の行方を左右する。ゴレツカとの交渉は、年俸で合意に至らず、他の要因とも相まって決裂したとされる。

ゴレツカは年俸700万ユーロと最大1,000万ユーロのサインボーナスを要求。一方、イタリアメディアは「ユヴェントスが内部で設定した上限を超えられない」と伝えている。

トリノ行きが流れても、イタリア移籍の夢が消えるわけではない。31歳の彼はまだ複数の選択肢を持ち、その一つがミランだ。当初はミラン移籍が内定していたが、最終節でCL権を逃した。 スペインではアトレティコ・マドリードが繰り返し候補に挙げられ、MLS移籍の可能性も取り沙汰されている。

ゴレツカはドイツ最多優勝クラブで8年間プレーし、6月末に契約満了となった。ここ数年は重要な試合でヨシュア・キミッヒやアレクサンダル・パブロヴィッチの控えに回ることも多かったが、今シーズンのブンデスリーガでは31試合に出場し5ゴール4アシストを記録。チャンピオンズリーグでは10試合に出場したものの、得点やアシストはなかった。