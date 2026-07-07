レオン・ゴレツカは、バイエルン退団が決まった後、W杯に集中するため交渉を保留していた。現在は再開されているが、移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、当面はユヴェントスでの去就が不透明な状態が続く恐れがあるという。
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問題がいくつかある。レオン・ゴレツカのユヴェントス・トリノへの移籍が破談になりそうだ
イタリアのインサイダーは最近、自身のYouTubeチャンネルで、ユヴェントスがゴレツカ獲得を模索しているものの、元バイエルンMFの獲得は最優先ではないと語った。
トリノはまずフォワード陣を確定させ、その次に新ゴールキーパーの獲得を優先している。この2つが解決すれば、ゴレツカへの関心も再燃する見込みだ。
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ゴレツカのライバル：ユヴェントスに自ら志願したのは誰か？
交渉はさらに長引いたり、決裂する可能性もある。なぜなら、ルチアーノ・スパレッティ監督の下でプレーしたいMFはゴレツカだけではないからだ。ロマーノによると、フランク・ケシエもユヴェントスの中盤のポジションを争っている。
彼は直近のW杯グループステージでコートジボワール代表としてドイツ代表のゴレツカと対戦した。29歳のケシエは、直近までサウジアラビアのアル・アハリでプレーし、契約満了でフリーとなっている。
バルセロナやミランでプレーした経験を生かし、本人はユヴェントスに自らオファーを出したという。クラブの関心度については、ロマーノ氏は明かしていない。
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ユヴェントス移籍は破談？ ゴレツカ代替候補にACミランとMLS
このコートジボワール人選手の年俸要求が交渉の行方を左右する。ゴレツカとの交渉は、年俸で合意に至らず、他の要因とも相まって決裂したとされる。
ゴレツカは年俸700万ユーロと最大1,000万ユーロのサインボーナスを要求。一方、イタリアメディアは「ユヴェントスが内部で設定した上限を超えられない」と伝えている。
トリノ行きが流れても、イタリア移籍の夢が消えるわけではない。31歳の彼はまだ複数の選択肢を持ち、その一つがミランだ。当初はミラン移籍が内定していたが、最終節でCL権を逃した。 スペインではアトレティコ・マドリードが繰り返し候補に挙げられ、MLS移籍の可能性も取り沙汰されている。
ゴレツカはドイツ最多優勝クラブで8年間プレーし、6月末に契約満了となった。ここ数年は重要な試合でヨシュア・キミッヒやアレクサンダル・パブロヴィッチの控えに回ることも多かったが、今シーズンのブンデスリーガでは31試合に出場し5ゴール4アシストを記録。チャンピオンズリーグでは10試合に出場したものの、得点やアシストはなかった。
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