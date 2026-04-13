呪いは解かれるか？アトレティコ・マドリード戦でフレックが直面する異例の試練

ハンス・フリック監督率いるバルセロナは、大一番でリードを許しても逆転勝利する術を知っている。
彼が就任して以来、試合の流れを逆転させる力はバルセロナの代名詞となった。
序盤でリードを許しても、終盤に逆転するケースが定着している。
今季はすでに10度達成し、直近ではメトロポリターノでのラ・リーガ試合でも証明された。それでもチームは今、新たな試練に直面している。
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彼が就任して以来、試合の流れを逆転させる力はバルセロナの代名詞となった。
序盤でリードを許しても、終盤に逆転するケースが定着している。
今季はすでに10度達成し、直近ではメトロポリターノでのラ・リーガ試合でも証明された。それでもチームは今、新たな試練に直面している。
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フリック監督のバルセロナがまだ成し遂げていないのは、ノックアウトステージで第1戦を落とした後の逆転だ。
しかし明日火曜日、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦（アウェー）でそのチャンスが訪れる。「ティラン・リヤド・ワンダ・メトロポリターノ」スタジアムでの一戦だ。
カンプ・ノウでの第1戦を0-2で落としたバルサにとって大きな試練だが、同時に困難に立ち向かう強さと粘り強さを示すチャンスでもある。
フリック監督就任後、バルセロナは今回の試合を含め、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイでホーム・アンド・アウェイの決勝トーナメントを戦ってきた。
唯一第1戦で敗れたのは、今季コパ・デル・レイ準決勝のアトレティコ・マドリード戦だ。
第1戦を0-4で落としたものの、第2戦では3-0とし逆転目前まで迫った。
今季CLラウンド16では、アウェーでニューカッスルと引き分け、ホームで突破を決めた。
昨季のバルセロナは、ラウンド16第1戦でアウェー・ベンフィカに勝利。準々決勝ではボルシア・ドルトムントに大勝し、準決勝でインテル・ミラノと3-3の引き分け。
さらに昨季のコパ・デル・レイでもシメオネ率いるチームと対戦し、第1戦は4-4の引き分けだった。
メトロポリターノでのフェラン・トーレスのゴールで辛勝し、バルセロナは決勝に進んだ。
今回は、バルセロナが決勝に進むにはもう1点が必要だ。だが不可能ではない。両チームの試合は、アトレティコの堅守でも近年は得点が生まれやすいからだ。
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