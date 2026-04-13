呪いは解かれるか？アトレティコ・マドリード戦でフレックが直面する異例の試練

ハンス・フリック監督率いるバルセロナは、大一番でリードを許しても逆転勝利する術を知っている。

彼が就任して以来、試合の流れを逆転させる力はバルセロナの代名詞となった。

序盤でリードを許しても、終盤に逆転するケースが定着している。

今季はすでに10度達成し、直近ではメトロポリターノでのラ・リーガ試合でも証明された。それでもチームは今、新たな試練に直面している。

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