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呪いは解かれるか？アトレティコ・マドリード戦でフレックが直面する異例の試練

バルセロナ
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
ハンジ・フリック
スペイン
ドイツ

バルセロナでこのドイツ人監督に足りないものは何か？

ハンス・フリック監督率いるバルセロナは、大一番でリードを許しても逆転勝利する術を知っている。 

彼が就任して以来、試合の流れを逆転させる力はバルセロナの代名詞となった。 

序盤でリードを許しても、終盤に逆転するケースが定着している。

今季はすでに10度達成し、直近ではメトロポリターノでのラ・リーガ試合でも証明された。それでもチームは今、新たな試練に直面している。

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  • フンクがバルセロナで達成できなかった唯一の逆転劇

    フリック監督のバルセロナがまだ成し遂げていないのは、ノックアウトステージで第1戦を落とした後の逆転だ。 

    しかし明日火曜日、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦（アウェー）でそのチャンスが訪れる。「ティラン・リヤド・ワンダ・メトロポリターノ」スタジアムでの一戦だ。

    カンプ・ノウでの第1戦を0-2で落としたバルサにとって大きな試練だが、同時に困難に立ち向かう強さと粘り強さを示すチャンスでもある。

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  • 国王杯の準決勝では何が起きたのか？

    フリック監督就任後、バルセロナは今回の試合を含め、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイでホーム・アンド・アウェイの決勝トーナメントを戦ってきた。 

    唯一第1戦で敗れたのは、今季コパ・デル・レイ準決勝のアトレティコ・マドリード戦だ。 

    第1戦を0-4で落としたものの、第2戦では3-0とし逆転目前まで迫った。

    今季CLラウンド16では、アウェーでニューカッスルと引き分け、ホームで突破を決めた。

  • 大きな試合ほどバルセロナの強さが際立つ

    昨季のバルセロナは、ラウンド16第1戦でアウェー・ベンフィカに勝利。準々決勝ではボルシア・ドルトムントに大勝し、準決勝でインテル・ミラノと3-3の引き分け。

    さらに昨季のコパ・デル・レイでもシメオネ率いるチームと対戦し、第1戦は4-4の引き分けだった。 

    メトロポリターノでのフェラン・トーレスのゴールで辛勝し、バルセロナは決勝に進んだ。 

    今回は、バルセロナが決勝に進むにはもう1点が必要だ。だが不可能ではない。両チームの試合は、アトレティコの堅守でも近年は得点が生まれやすいからだ。

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