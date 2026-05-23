「告白したい」――ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティでの最大の後悔を明かす

グアルディオラ監督は金曜朝、今夏での退任を正式発表し、10年間の改革に幕を閉じた。2016年の就任直後、彼は長年チームを支えたGKジョー・ハートを即座にベンチに追いやった。

EUROで苦戦したハートは、クラウディオ・ブラボの加入でベンチに追いやられ、公式戦1試合の出場後にレンタル移籍した。