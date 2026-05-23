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「告白したい」――ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティでの最大の後悔を明かす
カタルーニャの天才が過去を振り返る
グアルディオラ監督は金曜朝、今夏での退任を正式発表し、10年間の改革に幕を閉じた。2016年の就任直後、彼は長年チームを支えたGKジョー・ハートを即座にベンチに追いやった。
EUROで苦戦したハートは、クラウディオ・ブラボの加入でベンチに追いやられ、公式戦1試合の出場後にレンタル移籍した。
- AFP
グアルディオラが深い後悔を吐露
55歳の監督は、あのチーム編成の冷徹な側面を振り返り、自身の妥協を許さない姿勢にプロとしての公平さが欠けていたと認めた。スカイ・スポーツのインタビューで彼はこう語った。「多くの決断をする中で間違いを犯す。告白したい。後悔している。
長年胸に抱えてきた後悔がある。ジョー・ハートに、彼が優れたGKであることを証明する機会を与えなかったことだ。 クラウディオ・ブラボにもエデルソンにも敬意はある。加入した当時は重要だった。しかし当時、私は『ジョー、一緒にやろう。うまくいかなければ変えよう』と言うべきだった。言えなかった。結果、ああなった」
頑固な戦術的ビジョンが人員削減を強いた
このイングランド代表をベンチに回す決断は守備スタイルを変え、エデルソンの加入とグアルディオラ流「バックラインからのビルドアップ」実現への道を開いた。
彼はこう付け加えた。「時として私は公平さを欠く。その時は後悔する。しかし確信がある瞬間は、いつも自分の決断に固執してしまう。迷いがある時は周囲と話し合うが、あの時は100パーセント、そのやり方でやるべきだと確信していた。クラブもそれを支持してくれた。」
- AFP
休職期間を経て、新たな大使職に就任
グアルディオラ監督は、日曜日のアストン・ヴィラ戦でシティを率いる最後となる。長期休養に入る前にリーグ2位を確保し、月曜午後の街角パレードに集中する。退任後はクラブ財団で活動しながら休養し、アンバサダーとして新役割を担う。