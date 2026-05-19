「君は本当に賢いね」：BVBのアシスト王、移籍の噂に苛立ち

今シーズン公式戦18アシスト（ブンデスリーガ15アシスト）を記録し、バイエルンのオリゼとディアスに次ぐ成績を残したライアーソンは、先週末、移籍報道について記者から問われ、「君は賢いね。 僕より詳しいんだね。僕はここと2年契約を結んでいる。だから、それ以上は考えていないよ」

また、ドルトムントのスポーツディレクターも数週間前、ライアーソンに関する移籍報道を「デタラメ」と否定した。