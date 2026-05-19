ただし、実現かは複数の要因に左右される。移籍の場合、ドルトムントは2028年まで契約のあるノルウェー人選手に対し、少なくとも3000万ユーロの移籍金を求める見込みだ。
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「君は本当に賢いね」：BVBのアシスト王、移籍の噂に苛立ち
今シーズン公式戦18アシスト（ブンデスリーガ15アシスト）を記録し、バイエルンのオリゼとディアスに次ぐ成績を残したライアーソンは、先週末、移籍報道について記者から問われ、「君は賢いね。 僕より詳しいんだね。僕はここと2年契約を結んでいる。だから、それ以上は考えていないよ」
また、ドルトムントのスポーツディレクターも数週間前、ライアーソンに関する移籍報道を「デタラメ」と否定した。
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ライアーソンはバルサでも高く評価されているようだ
ライアーソンは昨年12月にもFCバルセロナとの関連が報じられていた。有料テレビ局スカイによると、当時、カタルーニャのクラブと代表戦41試合出場経験を持つ同選手の間で話し合いが行われていたという。
スペイン王者はジュール・クンデの代役として低価格な選手を探しており、ドルトムントからの好条件オファーがあればライアーソンは移籍する可能性があると報じられた。
ドルトムントのライアーソンに移籍の噂
2月、ライアーソンの移籍先候補はイングランド・プレミアリーグではないと報じられた。右サイドバックはイタリア・セリエAに魅力を感じているという。以前にはイングランドやスペインも選択肢とされていた。
ただし、イングランド行きはトップクラブで急な戦力不足が発生した場合の限定的な選択肢だという。結果として、イタリア・セリエAが「現実的で魅力的」との見方が強い。現時点で具体的な関心を示すクラブ名は明かされていない。
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ライアソンは多用途に使える
ライアーソンは2023年1月、約500万ユーロでユニオン・ベルリンからドルトムントに移籍し、すぐにスタメンに定着した。両サイドバックをこなす。
公式戦通算143試合に出場し、7得点24アシストを記録している。
BVB試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合日程
日程 コンテスト 試合 7月18日 親善試合 ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン対BVB 7月29日 親善試合 セレッソ大阪対BVB 8月1日 親善試合 FC東京 vs. BVB