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「君はその選手を気に入るはずだ」 クリストス・ツォリス、マンチェスター・シティ戦でのアーセナル公式戦デビューで見事な2アシストを記録
ビニシウス・ジュニオールを超えて台頭する
プレミアリーグ王者は、日曜の3-0圧勝を受けて新たなヒーローを見つけた。クルブ・ブルッヘから3400万ポンドで移籍したツォリスは、アーセナルで公式戦初先発。クラブがレアル・マドリーのビニシウス・ジュニオール獲得を狙っていると報じられる中で加入したウインガーだが、ツォリスはその役割を十分に担えることを早くも証明した。
2点目は彼が演出した。マルティン・ウーデゴールが右サイドからインスイングのクロスを送ると、ツォリスがファーでボールを頭で落とし、カイ・ハフェルツへ。ハフェルツはゴールから6ヤードの位置でヘディングシュートを決め、ジャンルイジ・ドンナルンマは触れながらも防ぐことはできなかった。
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圧巻のパフォーマンスを際立たせる見事なスタッツ
ツォリスはそこで止まらず、90分間フル出場し、相手守備陣を絶えず苦しめ続けた。この試合で42回のボールタッチを記録し、2度の決定機を創出。さらに3本のキーパスを供給した。
3点目の場面では、ツォリスがウーデゴールへ見事なパスを通した。キャプテンはヨシュコ・グヴァルディオルを鮮やかにかわし、見事なフェイントシュートでドンナルンマを倒してから、冷静にボールをゴールへ流し込んだ。元エヴァートンのウインガー、パット・ネヴィンは『BBC Radio 5 Live』でこの一連のプレーを称賛し、次のように語った。「ボールがツォリスに渡り、そこからウーデゴールへのパスが見事だ。そして彼は慌てるのではなく、スピードを落とした」
アルテタから高い評価、そして歓喜するサポーターたち
アーセナルのサポーターは、このパフォーマンスを受けてSNS上で称賛を爆発させた。あるファンは「クリストス・ツォリスは、ここ最近のうちで最も賢く、最高の補強の一人かもしれない。昨季のクラブ・ブルージュで見せたものの半分だけでもやってくれればいい」と記した。別のファンは「プレシーズンに注目しすぎるなと誰もが言うのは分かっているが、ツォリスは本物の逸材に見える。話題先行の補強ではないが、大きなインパクトを与える可能性がある」と付け加えた。
ミケル・アルテタ監督も新戦力に同様に満足している。指揮官は「彼には非常に満足している。まず何より、クラブやチームへの適応の仕方、そしてすでに選手たちとの間に築いているつながりだ。みんなもこの選手を気に入ると思う」と語った。
- Getty Images Sport
アーセナルとマンチェスター・シティの今後は?
今後を見据えると、アーセナルはツォリスがこの勢いをプレミアリーグ王座防衛へとつなげることを期待するだろう。王者は今季の好スタートを力強く祝った一方で、エンツォ・マレスカにとっては悪夢のような午後となった。マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの後任となって以降、初の公式戦で指揮官は大失敗を喫し、リーグ開幕前に解決すべき大きな問題を抱えることになった。
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