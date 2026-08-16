プレミアリーグ王者は、日曜の3-0圧勝を受けて新たなヒーローを見つけた。クルブ・ブルッヘから3400万ポンドで移籍したツォリスは、アーセナルで公式戦初先発。クラブがレアル・マドリーのビニシウス・ジュニオール獲得を狙っていると報じられる中で加入したウインガーだが、ツォリスはその役割を十分に担えることを早くも証明した。

2点目は彼が演出した。マルティン・ウーデゴールが右サイドからインスイングのクロスを送ると、ツォリスがファーでボールを頭で落とし、カイ・ハフェルツへ。ハフェルツはゴールから6ヤードの位置でヘディングシュートを決め、ジャンルイジ・ドンナルンマは触れながらも防ぐことはできなかった。