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「君のミスは僕のミスだ」――アマド、マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドでの「最大の変化」を明かす
マイケル・キャリック率いる新時代
スカイ・スポーツの取材に、アマドは1月13日にキャリックが就任してからのマンチェスター・ユナイテッドの劇的な変化を語った。暫定監督はチームを安定させ、14試合で10勝2分2敗の好結果を残している。2030年6月30日まで契約するアマドも、この復活劇で重要な役割を果たした。 才能あるウイングは「彼（キャリック）とプレーするのはとても楽しい。彼は気さくで、みんなと話し、全選手と良い関係を築いている。それが大きな支えだ」とチーム内の雰囲気を喜んだ。
- AFP
統一感のある更衣室の整備
アマドは、チームの一体感の醸成が最大の変化だと語る。今季30試合に出場し2ゴール3アシストを記録するコートジボワール代表は、ミスを恐れる気持ちが消えたと強調した。 「最大の変化は、チームが以前より影響力を持つようになったこと。ロッカールームでは本当に団結していて、ミスは誰にでもあると受け止めます。だから、失敗を恐れず再挑戦し、一緒に勝ちたいと思っています」と説明した。
コーチ陣の影響
アマドは、ここ数か月のチーム復活を支えたバックルームスタッフ全員に感謝を述べた。今季2,173分出場した攻撃的選手は、シーズン通じて求められる肉体的・精神的な負担を理解している。 「それがチームを変えた要因の一つです。マイケル・キャリックや彼のスタッフ、暫定アシスタントのトラヴィス・ビニオンらも大きな力になってくれています。彼らはチームに欠かせない存在で、良いエネルギーをもたらしてくれます」とこのフォワードは語った。
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来シーズンに向けて
来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権はすでに確保され、注目はマンチェスター・ユナイテッドの監督人事へ。アマドは「誰もが彼の続投を望んでいる」と語った。