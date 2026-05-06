「君のミスは僕のミスだ」――アマド、マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドでの「最大の変化」を明かす

アマドは、チームの一体感の醸成が最大の変化だと語る。今季30試合に出場し2ゴール3アシストを記録するコートジボワール代表は、ミスを恐れる気持ちが消えたと強調した。 「最大の変化は、チームが以前より影響力を持つようになったこと。ロッカールームでは本当に団結していて、ミスは誰にでもあると受け止めます。だから、失敗を恐れず再挑戦し、一緒に勝ちたいと思っています」と説明した。