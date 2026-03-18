「正直なところ、これ以上この件について触れたくはありません。クラブの誰もが意見を述べる権利を持っています。皆さんもご自身の意見を言っているのですから、私たちもそうする権利があります。それはごく普通のことなのです」と、ドイツの最多優勝クラブのスポーツディレクターは、チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、アタランタ・ベルガモ戦を目前に控えたDAZNのインタビューで語った。
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「君たちも自分の意見を言っているじゃないか」：審判をめぐる論争を受け、マックス・エベルがFCバイエルン・ミュンヘンの批判者たちを痛烈に批判
バイエルンが審判の判定を批判した際、決して中傷するつもりはなかった。むしろ、ルイス・ディアスに対するイエローカードには納得していなかったことを示したかったのだ。
「我々はレバークーゼン戦で既に不利益を被っており、その判定が誤りであったにもかかわらず、次の試合でもまた選手を欠くことになった。だからこそ、我々はそうしたのだ。我々の選手を後押しするために。それもまた、スポーツの一部だ。『我々はそれが正しくないと思った』と伝えることこそが」と、この件に完全に決着をつけたいと語るエベルルは述べた。「異議申し立てはしたが、却下された。今は前へ進むだけだ。」
しかし、バイエルンのスポーツディレクターは、なぜその後これほど多くの声が上がり、FCBの幹部たちがその発言を批判されたのか理解できないという。「これは極端に誇張され、さらに3つの新聞で論評されている」
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バイエルンがルイス・ディアスの出場停止処分に対して申し立てた異議申し立てが却下された
その点について、エベル氏は「他の同僚たちも同じことをしている」と続けた。「VARを廃止すべきだと、彼らは何度言ってきたことか。しかし、それはほんの少し触れられるだけなのに、バイエルンでは誰もが注目を集めようとするため、3日間も話題にされるのだ。」
レバークーゼンでの当該試合では、バイエルンは反則となるハンドにより2得点を取り消されたほか、終盤にはディアスがシミュレーションの疑いでイエローカード2枚による退場処分を受けた。
審判のディンガート氏はその後、映像を確認した結果、このコロンビア人選手を退場させた自身の判断は行き過ぎていたことを認めた。「映像を見れば、もうあの判定はしないだろう」と彼は説明した。しかし、DFBスポーツ裁判所は、ディアスの出場停止処分に対するバイエルン側の異議申し立てを却下した。
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付
時間
試合
3月21日（土）
15時30分
FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）