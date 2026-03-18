「君たちも自分の意見を言っているじゃないか」：審判をめぐる論争を受け、マックス・エベルがFCバイエルン・ミュンヘンの批判者たちを痛烈に批判

バイエルンが審判の判定を批判した際、決して中傷するつもりはなかった。むしろ、ルイス・ディアスに対するイエローカードには納得していなかったことを示したかったのだ。

「我々はレバークーゼン戦で既に不利益を被っており、その判定が誤りであったにもかかわらず、次の試合でもまた選手を欠くことになった。だからこそ、我々はそうしたのだ。我々の選手を後押しするために。それもまた、スポーツの一部だ。『我々はそれが正しくないと思った』と伝えることこそが」と、この件に完全に決着をつけたいと語るエベルルは述べた。「異議申し立てはしたが、却下された。今は前へ進むだけだ。」

しかし、バイエルンのスポーツディレクターは、なぜその後これほど多くの声が上がり、FCBの幹部たちがその発言を批判されたのか理解できないという。「これは極端に誇張され、さらに3つの新聞で論評されている」