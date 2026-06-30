「これは我々が受け入れなければならない厳しい現実だ。コートジボワール、エクアドル、そして今日のパラグアイ……相手はスペインやアルゼンチンといった強豪ではなかった。我々はいくつかの点を改めて見直さなければならない」と、センターバックは3対4で負けた後、ドイツ代表の試合内容を容赦なく批判した。
Getty Images
翻訳者：
「君たちは悪者なんて望んでいないだろう」：ワールドカップ敗退後、アントニオ・リュディガーが記者と舌戦
試合後の会見で、南米戦の不振を受け「チームに悪ガキが必要では」と問われたリュディガーは、初めて真剣な表情を浮かべた。
「君たちは“悪ガキ”なんて欲しくないだろう？」と険しい表情で言い返した。チームに“反骨精神のある選手”が必要だという反論には、33歳の彼は得意げに笑うだけ。そして再び記者に語りかけた。「以前何が起きたか、君も知っているだろう。悪ガキたち……」
ユリアン・ナーゲルスマン監督が選んだ26人の代表メンバーにリュディガーが入ったことは、W杯前から批判されていた。理由は、彼がピッチ内外で繰り返した不祥事だ。
- Getty Images Sport
リュディガーが暴言を謝罪：「明らかに度を越した場面があった」
とりわけ昨季のスペイン国王杯決勝、所属するレアル・マドリードがFCバルセロナと対戦した試合（延長戦の末2-3で敗北）では、彼は自制心を失い、審判を侮辱してテープロールを投げつけた。
このため、ナゲルスマン監督やドイツサッカー連盟（DFB）スポーツディレクターのルディ・フェラーから明確な警告が出された。当時の代表監督は「限界だ。これ以上許されない。さもないと深刻な結果を招く」と語った。
「これは許されない。ましてやドイツ代表選手ならなおさらだ」とフェラーは強調した。「トニは素晴らしい選手だ。しかし代表選手として品格を示さねばならない。自身への敬意を求めるなら、他者にも同じ敬意を示すべきだ」
その後、リュディガーは反省と後悔の意を示した。「議論を通じて責任を再認識した。しかし、ある場面ではその責任を果たせなかった。真摯で客観的な批判は真剣に受け止めている。自分自身が度を越した行動をとったと自覚しているからだ」と彼は語った。