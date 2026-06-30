「君たちは悪者なんて望んでいないだろう」：ワールドカップ敗退後、アントニオ・リュディガーが記者と舌戦

とりわけ昨季のスペイン国王杯決勝、所属するレアル・マドリードがFCバルセロナと対戦した試合（延長戦の末2-3で敗北）では、彼は自制心を失い、審判を侮辱してテープロールを投げつけた。

このため、ナゲルスマン監督やドイツサッカー連盟（DFB）スポーツディレクターのルディ・フェラーから明確な警告が出された。当時の代表監督は「限界だ。これ以上許されない。さもないと深刻な結果を招く」と語った。

「これは許されない。ましてやドイツ代表選手ならなおさらだ」とフェラーは強調した。「トニは素晴らしい選手だ。しかし代表選手として品格を示さねばならない。自身への敬意を求めるなら、他者にも同じ敬意を示すべきだ」

その後、リュディガーは反省と後悔の意を示した。「議論を通じて責任を再認識した。しかし、ある場面ではその責任を果たせなかった。真摯で客観的な批判は真剣に受け止めている。自分自身が度を越した行動をとったと自覚しているからだ」と彼は語った。