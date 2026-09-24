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翻訳者：
「君たちは何をしているんだ?!」 エミ・マルティネスとリース・ジェームズがチェルシーのリーダーシップに課題、フランク・ルブーフはブルーズの選手たちが「甘すぎる」と非難
破壊力ある攻撃陣、だが守備は脆い
またしても慌ただしい移籍市場を経て、チェルシーはプレミアリーグにとどまらず、世界サッカーのどのクラブにも引けを取らない攻撃ユニットを構築した。 同じくチャンスメイカーであるコール・パーマーと並んでモーガン・ロジャーズが加わり、その後方でブラジル人ストライカーのジョアン・ペドロがプレーする形となれば、2026-27シーズンに得点力が問題になることはないはずだ。
しかし、今季序盤は失点を防ぐことが問題となっている。シャビ・アロンソは3バックの守備ユニットを好んで採用しているが、守備の綻びを埋めることができていない。その結果、開幕前にはタイトル争いの有力候補と目されていたチームは、より不安定な戦いぶりを見せている。
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チェルシーはフェルナンデスを失い、マルティネスを獲得した
チェルシーが高額を投じて編成したスカッドに備わる実力に疑いの余地はないが、十分なリーダーがいるのかという疑問の声も上がっている。とりわけ、ワールドカップ優勝MFエンゾ・フェルナンデスが1億2500万ポンド（1億6600万ドル）でマンチェスター・シティに移籍した今はなおさらだ。
世界タイトルを持つもう1人のアルゼンチン人として、謎めいたGKマルティネスを獲得したが、彼はまだ西ロンドンで新たな環境に順応している段階にある。前にいる選手たちに対し、多少の反感を買うことを恐れずに指示を飛ばせるようになる時が来なければならない。
チェルシーには大きな声を上げる選手や強い個性を持つ人物が欠けているのか。
ルブーフもその点を認めている。『Mr Gamble』との提携で話をしたチェルシーのレジェンドOBである元DFは、チームを引き締める大きな個性や大きな声を持つ存在がチェルシーに欠けているかと問われ、GOALにこう語った。「私はリース・ジェームズが大好きだ。本当に大好きだ。彼はジョン・テリーのようにチェルシーを体現している。ジョン・テリーはウェストハム出身だったとしても、ジェームズは間違いなくブルーの血が流れているように見えるし、私はそこが好きなんだ。
「とはいえ、チームメートに優しすぎるのはやめるべきだ。真実を言わなければならない。そう口にするのは自然ではないかもしれないが、代表選手であり、素晴らしい選手であるなら、不満がある時にチームメートへはっきり言う権利がある。
「デニス・ワイズのことも覚えているし、代表で一緒にプレーしていた時のディディエ・デシャンのことも覚えている。私自身も選手にいろいろ言っていたし、ジャンフランコ・ゾラを批判したことさえあった。ジャンフランコ・ゾラをどうやって批判するんだ？ でも彼は、それがチームのためだと分かっていたから、私たちの批判をとてもよく受け止めていた。
「コール・パーマーに守備へ戻れ、もっとシンプルにプレーしろと言う権利があるし、［ウェズレイ］・フォファナには集中しろと言う権利もある。なぜなら、それはリーダーとしての仕事の一部だからだ。リーダーは声を上げなければならない。彼は優しすぎる。それが私の彼に対する問題点だ。優しすぎるし、どこかの時点でそれはやめなければならない。
「同じことはエミリアーノ・マルティネスにも言えると思う。彼は加入したばかりで、もちろんまずは選手たちを知りたかったのだろう。だが、今はもう自分の前で彼らが犯すミスに腹を立てる時だ。エミリアーノ・マルティネスは、自分の仕事をしない選手たちに厳しくならなければならない。例えば［ブレントフォード戦での］失点のように、誰かがミスをしたせいで、CKでジェイドン・アンソニーがフリーになっていた場面だ。
「そのミスをしたのが［ダニー］・ウェルベックなのか、フォファナなのかをシャビ・アロンソに見極めてほしいし、エミリアーノ・マルティネスには『君たちは何をやっているんだ？』と言ってほしい。責任を持て、こうしたミスには対処しなければならない」
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チェルシー 2026-27：求められるリーダーシップ能力
アロンソは、代表ウィークの間にプランを練り直し、今後数週間から数カ月にわたってチェルシーの守備をより良く機能させるための青写真を描く時間を得た。チェルシーは10月10日にボーンマスをホームに迎え、公式戦に復帰する。
その一戦にはジェームズとマルティネスが関わるはずで、一定レベルのパフォーマンスを求めていくことを始めるのは、彼ら、そしてブルーズ陣営のほかの経験豊富な面々の役目となる。行動と発言の両面でリーダーシップが求められる。
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