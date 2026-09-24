ルブーフもその点を認めている。『Mr Gamble』との提携で話をしたチェルシーのレジェンドOBである元DFは、チームを引き締める大きな個性や大きな声を持つ存在がチェルシーに欠けているかと問われ、GOALにこう語った。「私はリース・ジェームズが大好きだ。本当に大好きだ。彼はジョン・テリーのようにチェルシーを体現している。ジョン・テリーはウェストハム出身だったとしても、ジェームズは間違いなくブルーの血が流れているように見えるし、私はそこが好きなんだ。

「とはいえ、チームメートに優しすぎるのはやめるべきだ。真実を言わなければならない。そう口にするのは自然ではないかもしれないが、代表選手であり、素晴らしい選手であるなら、不満がある時にチームメートへはっきり言う権利がある。

「デニス・ワイズのことも覚えているし、代表で一緒にプレーしていた時のディディエ・デシャンのことも覚えている。私自身も選手にいろいろ言っていたし、ジャンフランコ・ゾラを批判したことさえあった。ジャンフランコ・ゾラをどうやって批判するんだ？ でも彼は、それがチームのためだと分かっていたから、私たちの批判をとてもよく受け止めていた。

「コール・パーマーに守備へ戻れ、もっとシンプルにプレーしろと言う権利があるし、［ウェズレイ］・フォファナには集中しろと言う権利もある。なぜなら、それはリーダーとしての仕事の一部だからだ。リーダーは声を上げなければならない。彼は優しすぎる。それが私の彼に対する問題点だ。優しすぎるし、どこかの時点でそれはやめなければならない。

「同じことはエミリアーノ・マルティネスにも言えると思う。彼は加入したばかりで、もちろんまずは選手たちを知りたかったのだろう。だが、今はもう自分の前で彼らが犯すミスに腹を立てる時だ。エミリアーノ・マルティネスは、自分の仕事をしない選手たちに厳しくならなければならない。例えば［ブレントフォード戦での］失点のように、誰かがミスをしたせいで、CKでジェイドン・アンソニーがフリーになっていた場面だ。

「そのミスをしたのが［ダニー］・ウェルベックなのか、フォファナなのかをシャビ・アロンソに見極めてほしいし、エミリアーノ・マルティネスには『君たちは何をやっているんだ？』と言ってほしい。責任を持て、こうしたミスには対処しなければならない」