「君たちの声が聞こえない、聞こえてこないぞ」。この言葉は、DAZNのピッチサイドリポーター、アレッシオ・デ・ジュゼッペによれば、ノア・ラングがナポリのクルヴァAに向けて発したという。これをきっかけに激しいブーイングが相次いだとみられる。マラドーナの観客から1999年生まれのオランダ人選手に向けて浴びせられたものだ。
Getty Images Sport
翻訳者：
「君たちの声が聞こえない、まったく聞こえてこない」ナポリ、マラドーナでラングに激しいブーイング
ナポリ対ラツィオの前半最後の15分間、アウェーのラツィオがリードし、ノア・ラングもマックス・アッレグリ率いるチームで屈指の出来を見せていたが、ラングはボールを持つたびにナポリのサポーターからブーイングを浴びた。
試合後、ラングはピッチを去ろうとしたが、チームメイトに説得され、ともにクルヴァBの観客のもとへ挨拶に向かった。クルヴァBからは「俺たちはもっと良いものに値する」とのチャントが上がった。ラングに対するチャントも上がった。
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