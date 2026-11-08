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ライブ
Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

「君たちの声が聞こえない、まったく聞こえてこない」ナポリ、マラドーナでラングに激しいブーイング

ノア・ラング
ナポリ
ナポリ 対 ラツィオ
ラツィオ
セリエ A

オランダ人の一言がサポーターのブーイングを招いたとみられる

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君たちの声が聞こえない、聞こえてこないぞ」。この言葉は、DAZNのピッチサイドリポーター、アレッシオ・デ・ジュゼッペによれば、ノア・ラングがナポリのクルヴァAに向けて発したという。これをきっかけに激しいブーイングが相次いだとみられる。マラドーナの観客から1999年生まれのオランダ人選手に向けて浴びせられたものだ。

  • ナポリ対ラツィオの前半最後の15分間、アウェーのラツィオがリードし、ノア・ラングもマックス・アッレグリ率いるチームで屈指の出来を見せていたが、ラングはボールを持つたびにナポリのサポーターからブーイングを浴びた。

    試合後、ラングはピッチを去ろうとしたが、チームメイトに説得され、ともにクルヴァBの観客のもとへ挨拶に向かった。クルヴァBからは「俺たちはもっと良いものに値する」とのチャントが上がった。ラングに対するチャントも上がった。

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