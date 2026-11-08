ナポリ対ラツィオの前半最後の15分間、アウェーのラツィオがリードし、ノア・ラングもマックス・アッレグリ率いるチームで屈指の出来を見せていたが、ラングはボールを持つたびにナポリのサポーターからブーイングを浴びた。

試合後、ラングはピッチを去ろうとしたが、チームメイトに説得され、ともにクルヴァBの観客のもとへ挨拶に向かった。クルヴァBからは「俺たちはもっと良いものに値する」とのチャントが上がった。ラングに対するチャントも上がった。