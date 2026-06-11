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「君たちのチームの他の連中はクソだ！」――アーセナルレジェンド、デビッド・シーマンがマンUを痛烈批判。ブルーノ・フェルナンデスについて「簡単だ」と断言。
ユナイテッドの不調にもかかわらず、フェルナンデスは活躍した。
2025-26シーズン、マンチェスター・ユナイテッドは苦戦したが、フェルナンデスは21アシストでプレミアリーグ最多記録を樹立。マイケル・キャリック監督の下、チームは3位でフィニッシュしチャンピオンズリーグへ復帰した。フェルナンデスはシーズン最優秀選手、最優秀プレイメーカー、FWA年間最優秀選手に選ばれた。
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シーマンが「最低」なマンチェスター・ユナイテッドを痛烈に批判
マンチェスター・ユナイテッドの混乱したシーズンでも、彼の好成績は受賞に値すると主張する声がある。だがシーマンは自身の貢献を控え、こうした賞は優勝チームに与えるべきだと語った。
ベトウェイの取材にシーマンはこう語った。「ブルーノは良かったが、ユナイテッドの序盤は低調だった。チームメイトが振るわない中、一人目立つのは簡単だ。だが、ラヤ、ライス、ガブリエルらはチームが好調でも際立っていた。そしてタイトルを取った」 私なら、年間最優秀選手は優勝チームから選ぶべきだ」
元イングランド代表スター、「ラヤは優勝にふさわしかった」と語る
プレミアリーグ制覇を果たしたエミレーツ・スタジアムのチームを、シーマンは絶賛した。ゴールキーパーは受賞機会が少ないものの、彼はラヤを個人賞最有力と評価した。シーマンは、このスペイン人GKがクラブのレジェンドへ近づいていると語る。
年間最優秀選手賞については「デクラン・ライスとデビッド・ラヤの争いが接戦だ。通常、GKが受賞しないが、ブルーノ・フェルナンデスとデクランの競争になるだろう。それでもデビッドは今シーズンも驚異的で、重要な場面で決定的なセーブを連発した。特にブライトン戦のセーブは非現実的だった」と語った。
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ブルーノ、ワールドカップ優勝を狙う
国内リーグで好調だったフェルナンデスは、ポルトガル代表としてワールドカップでも活躍を誓う。木曜日に始まるグループステージではキュラソー、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。
一方、プレミアリーグ制覇を果たしたラヤは、スペイン代表としてユーロ2024に続き国際舞台での更なる栄冠を狙う。スペインはカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイとグループステージで対戦する。