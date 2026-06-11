「君たちのチームの他の連中はクソだ！」――アーセナルレジェンド、デビッド・シーマンがマンUを痛烈批判。ブルーノ・フェルナンデスについて「簡単だ」と断言。

プレミアリーグ制覇を果たしたエミレーツ・スタジアムのチームを、シーマンは絶賛した。ゴールキーパーは受賞機会が少ないものの、彼はラヤを個人賞最有力と評価した。シーマンは、このスペイン人GKがクラブのレジェンドへ近づいていると語る。

年間最優秀選手賞については「デクラン・ライスとデビッド・ラヤの争いが接戦だ。通常、GKが受賞しないが、ブルーノ・フェルナンデスとデクランの競争になるだろう。それでもデビッドは今シーズンも驚異的で、重要な場面で決定的なセーブを連発した。特にブライトン戦のセーブは非現実的だった」と語った。