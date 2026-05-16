40歳のゴールキーパーは、エフツェー戦（5-1）の60分に交代。監督ヴィンセント・コンパニーはジョナス・ウルビクを投入した。
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「君たちに知る必要はない」：マヌエル・ノイアーが憶測を呼ぶ――果たしてドイツ代表に復帰するのか？
その直前にケルンがコーナーキックを獲得し、直後のゴールキックでノイアーはベンチにプレー続行が難しいことを合図した。サイドラインへ向かう途中、バイエルンのGKは左足を何度も指さしたが、大きな支障はなさそうだった。ケルンの選手数人にも親指を立てて見せた。 今季40歳の彼は軽度のけがを繰り返し、左ふくらはぎに不安があった。
ノイアーは本音を明かし、憶測を呼んでいる
来週のDFBポカール決勝とW杯出場を控える中、ノイアーの負傷は最悪のタイミングだった。しかし試合終了のホイッスルが鳴ると、ノイアーは安堵の表情を浮かべた。 ピッチに戻るとチームメイトと抱き合い、冗談を交わした。満面の笑みでトロフィーを掲げ、一緒に飛び跳ねても遠慮は見せなかった。スカイのインタビューでは「ふくらはぎに少し違和感があった。来週のことを考えてリスクは冒したくなかった」と語った。
ユリアン・ナーゲルスマン監督とは「今は連絡していない。他の元監督や関係者と同様、一年中連絡を取り合っている」と語った。 複数のメディアは、米国・カナダ・メキシコ開催の大会に向け、ノイアーが暫定55名に選ばれたと報じていた。スカイのセバスティアン・ヘルマンから代表復帰の計画を問われたノイアーは「まったく気にしていない」と答えた。 今日は優勝を祝う日だし、来週はDFBカップ決勝という大事な試合がある。今日はその話とは関係がない」と繰り返し、W杯出場を否定しているのかとも問われると、「繰り返しになるが、今日はその話とは関係がない。 今日は優勝を祝う日であり、来週もこのチームで重要な任務がある。それ以上は知る必要はない」
これは否定ではなく、むしろその逆。ノイアーの代表復帰は近づいている。土曜夜、ZDF『スポーツスタジオ』に登場するナーゲルスマンが、正式に説明するとみられる。
テレビ局がノイアーの復帰を正式発表、バウマンもコメント。
一方、確かな情報源を持つスカイの記者フロリアン・プレッテンベルク氏は、ノイアーのドイツ代表復帰が確定したと報じた。
同氏はXに「W杯復帰決定：ナーゲルスマン監督がノイアーをドイツ代表正GKに復帰させる」と投稿。ノイアーはナーゲルスマン監督とDFBスポーツディレクターのフェラー氏との話し合いを受け、引退撤回を決断したという。
一方、現代表正GKオリバー・バウマンは、米・加・墨開催のW杯で引き続きゴールを守るつもりだ。 「準備期間も本大会も自信を持って臨む。監督は私を信頼してくれている。それだけだ」とホッフェンハイムGKは0－4で敗れたグラードバッハ戦後、スカイの取材に語った。「ナゲルスマンとの個別の話し合いで得た情報がある。2人だけの会話だ」