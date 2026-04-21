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Leeds United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

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「君たちにはもっとふさわしい場所がある」――ウェストハムとクリスタル・パレスの0-0引き分けにより、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズの降格が正式に決定。

ウォルヴァーハンプトン
プレミアリーグ

ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズのプレミアリーグ降格が正式に決定した。これは月曜夜、ウェストハム・ユナイテッド対クリスタル・パレスが0-0で引き分けたことで確定した。ロブ・エドワーズ監督率いるウルヴァーズは33試合で勝ち点17にとどまり、残留の可能性はなくなった。

  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    避けられない

    数ヶ月前から予想された低迷は、月曜日の試合で確定した。

    今シーズンは一度も波に乗れなかった。ウルブズは1月までリーグ戦で勝てず、その後アストン・ヴィラやリヴァプール相手にサプライズ勝利もあったが、常に「遅すぎ」「不十分」だった。序盤の遅れは取り返せなかった。

    暫定代表のナサン・シーは、この苦難のシーズンを受けてクラブが確固たる姿勢で対応すると強調した。

    「降格が確定し、クラブに関わる全員にとって苦しい瞬間です」と声明で述べた。「残念な結果ですが、12月の着任以来、明確かつ確固たる姿勢で対応できるよう準備を進めてきました。

    改善点は明確です。クラブ強化と勢いづくり、そして皆さまが信頼できるチーム作りに集中します。数か月後を見据え、明確な目的を持って行動します。

    「サポーターの皆さんにはより良いものを提供すべきです。皆さんが心から誇りに思えるクラブを築くことが、私たちのすべての活動の原動力となります。」

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  • Rob-Edwards(C)GettyImages

    統計について

    ウルブズは残り5試合でわずか3勝。失点はリーグ2位（61失点）で、得点は24と、30得点をまだ超えられない唯一のチームだ。

  • ウルブズが最後に降格したのは

    ウルブズが最後にプレミアリーグから降格したのは2011-12シーズンで、トップリーグに復帰するまで6シーズンかかった。

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    降格は確定したが、シーズンはまだ続く。ウルブズはトッテナム、サンダーランド、ブライトン、フラムと戦い、最終戦はバーンリーだ。

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