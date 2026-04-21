「君たちにはもっとふさわしい場所がある」――ウェストハムとクリスタル・パレスの0-0引き分けにより、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズの降格が正式に決定。

数ヶ月前から予想された低迷は、月曜日の試合で確定した。

今シーズンは一度も波に乗れなかった。ウルブズは1月までリーグ戦で勝てず、その後アストン・ヴィラやリヴァプール相手にサプライズ勝利もあったが、常に「遅すぎ」「不十分」だった。序盤の遅れは取り返せなかった。

暫定代表のナサン・シーは、この苦難のシーズンを受けてクラブが確固たる姿勢で対応すると強調した。

「降格が確定し、クラブに関わる全員にとって苦しい瞬間です」と声明で述べた。「残念な結果ですが、12月の着任以来、明確かつ確固たる姿勢で対応できるよう準備を進めてきました。

改善点は明確です。クラブ強化と勢いづくり、そして皆さまが信頼できるチーム作りに集中します。数か月後を見据え、明確な目的を持って行動します。

「サポーターの皆さんにはより良いものを提供すべきです。皆さんが心から誇りに思えるクラブを築くことが、私たちのすべての活動の原動力となります。」