TNTスポーツでのリヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードとの対談で、モハメド・サラーは自宅での夕食が転機だったと明かした。今シーズン限りでフリー移籍する33歳のサラーは、元主将の助言に感謝を伝えた。

「今は幸せだ。あの会話は覚えてる。とても感謝してる。誰も知らないと思うけど、君が家にきてくれたこと。夕食を楽しんでくれたなら嬉しい」とサラーは語り、「良い話し合いができた。君の意見に本当に感謝してる」と続けた。