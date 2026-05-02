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「君が僕の家に来てくれた」――モハメド・サラーは、リヴァプール退団にスティーヴン・ジェラードが果たした大きな役割を明かした。

モハメド・サラー
リヴァプール
プレミアリーグ
スティーブン・ジェラード
移籍情報

モハメド・サラーは、リヴァプールでの伝説的キャリアに幕を閉じる決断でスティーヴン・ジェラードが果たした重要な役割を明かした。今夏アンフィールドを去る「エジプトの王」は、マージーサイドでの9年間で多くのタイトルを獲得した。

  • 伝説の人物との夕食

    TNTスポーツでのリヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードとの対談で、モハメド・サラーは自宅での夕食が転機だったと明かした。今シーズン限りでフリー移籍する33歳のサラーは、元主将の助言に感謝を伝えた。

    「今は幸せだ。あの会話は覚えてる。とても感謝してる。誰も知らないと思うけど、君が家にきてくれたこと。夕食を楽しんでくれたなら嬉しい」とサラーは語り、「良い話し合いができた。君の意見に本当に感謝してる」と続けた。

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    ジェラードはサラーに、自分の条件で移籍するよう助言した。

    その会話では、タイミングの重要性と、クラブ史上最高選手にふさわしい退団が強調された。サラーは257得点を挙げ、イアン・ラッシュとロジャー・ハントに次ぐクラブ歴代3位の得点者。彼は品位を保った退団を強く望んだ。

    彼はジェラードの影響について語り、こう続けた。「今、立派な形で去れることを嬉しく思います。あなたも言ったでしょう？ 自分の条件で去ること。その言葉を今でも覚えています。だから、その点には満足しています……そろそろ去る時が来たのです。」

  • 終盤戦に向けての戦力補強

    ファンの最大の関心事は依然として彼の退団だが、サラーは自身のコンディションについても前向きな報告をした。クリスタル・パレス戦で負ったハムストリングの負傷で離脱していた同選手は、シーズン最終戦のブレントフォード戦での復帰を目標にしていると明言した。

    最終戦に間に合うか問われると、サラーは「もちろん。怪我は問題ない。おそらくその前に戻れる」と断言。マンチェスター・ユナイテッド戦は欠場見込みだが、リヴァプールにとっては朗報だ。

  • 確固たる遺産

    2025年4月に2年契約を延長したばかりだが、先月の合意で今夏退団が可能になった。チャンピオンズリーグとプレミアリーグ2回を含む主要タイトルを獲得し、アンフィールドのレジェンドに名を連ねた。

    エジプト代表として440試合に出場し257得点122アシストを記録。彼の活躍はクラブの黄金期を象徴する。

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