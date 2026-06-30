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「吐き気がする」。オランダの「馬鹿げた」PK戦の前振り動作が批判される中、モロッコが2026年W杯への夢を打ち砕いた。
オランダのレジェンドたちが、無駄の多いPKパフォーマンスを痛烈に批判。
オランダ放送局NOSの取材にファン・ホイドンク氏は、モンテレイでのPK戦でオランジェが12ヤードの地点で崩れたことに衝撃を受けたと語った。1-1の接戦の末、クルイベルトはポストに当て、ティンバーは枠を外し、サマーヴィルの弱々しいシュートをブヌーがセーブ。アトラス・ライオンズが3-2でPK戦を制した。
同僚解説者のイブラヒム・アフェライも同調し、現代のスターは大会のPK戦で大きな心理的プレッシャーに耐えられないと指摘した。この敗退はオランダ代表のワールドカップ史上最速となり、世界制覇の夢が消えたファンは落胆した。
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ファン・ホイドンク監督、従来のPK戦でのアプローチを要求
ファン・ホイドンクは単なるプレッシャーではなく、現代の選手たちが使う過度に複雑なテクニックを問題視した。
「プレッシャーは練習で克服できるものではない。だが、代表には現役時代に1423本のPKを蹴り、すべてを決めた監督がいる」と元ストライカーは語った。
彼はロナルド・クーマン監督の下で基本に立ち返るべきだと語り、こう付け加えた。「ボールを置き、助走し、蹴る。監督ならこう言うべきだ。『PKは外してもいい。ただし、普通に助走して蹴ること』あの奇妙なキックには本当に嫌気がさす……」
オランダ代表は劣勢ながらPK戦に進出し、運があった。
両解説者は「実力のあるチームが勝ち上がった」と認め、分析はさらに厳しくなった。アフェレイは「オランダがPK戦まで持ち込んだこと自体が奇跡だ」と語った。ファン・ホイドンクも同意し、試合を通じてモロッコが2段階上だったと指摘した。
彼はクーマンの戦術を批判し、「試合前は良いアイデアだと思ったが、機能しないなら別の策を講じなければならない。モロッコは良いチームだがフランスではない。彼らはフランス戦のように臨んでいた」と語った。
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屈辱的な敗退を受け、戦術の見直しが急務だ。
歴史的戦術失敗を受け、コエマン監督の将来は不透明だ。協会は欧州選手権予選を前に守備とメンタルを徹底検証する。ファンは即座の改革を求め、代表は世代の才能を無駄にしないよう、急ぎチームアイデンティティを再構築しなければならない。