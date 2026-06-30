「吐き気がする」。オランダの「馬鹿げた」PK戦の前振り動作が批判される中、モロッコが2026年W杯への夢を打ち砕いた。

オランダ放送局NOSの取材にファン・ホイドンク氏は、モンテレイでのPK戦でオランジェが12ヤードの地点で崩れたことに衝撃を受けたと語った。1-1の接戦の末、クルイベルトはポストに当て、ティンバーは枠を外し、サマーヴィルの弱々しいシュートをブヌーがセーブ。アトラス・ライオンズが3-2でPK戦を制した。

同僚解説者のイブラヒム・アフェライも同調し、現代のスターは大会のPK戦で大きな心理的プレッシャーに耐えられないと指摘した。この敗退はオランダ代表のワールドカップ史上最速となり、世界制覇の夢が消えたファンは落胆した。