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「吐きそうだった」――元イタリア代表選手が、ナポリ監督コンテ氏による「過酷な」練習を振り返り、その代表チーム復帰を支持。
コンテがアズーリ監督候補の筆頭に
イタリア代表はプレーオフで敗退しガットゥーゾ監督が退任。イタリアサッカー連盟（FIGC）は後任にコンテ氏を最有力候補とした。 コンテは2014～2016年に代表を率い、24試合で14勝を挙げた。ナポリとの契約は2027年6月まで残るが、再建の手腕を買われた。イタリアは国際舞台への復帰を期し、コンテの招聘を強く望んでいる。
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「コンテは人の神経を逆なでする」
クラブでも代表でもコンテの下で成長したジャッケリーニは、彼の厳しい指導が今のチームに必要なと確信している。コンテがチームに勝利への渇望を植え付ける力は、現代サッカーで比類ないという。
ナポリでプレーした経験について、彼はガゼッタ紙にこう語った。「困難な状況でも頼れるリーダーだ。選手を兵士のように鍛え上げる。今まさにそれが必要だ。 彼の指導は心に響き、従えば成長できる。選手たちは彼のためにすべてを出し切る。彼はチームと強い絆を築く方法を知っている。今も姿勢は変わらない。考えを素早く伝え、ピッチでは常に何をするべきか明確だ。トレーニングで同じことを何千回も繰り返し、疲れ果てるまで練習するからだ。」
限界を超えた身体性
この元ウイングは、代表戦の合間にコベルチャノでコンテが課した過酷な肉体負荷を振り返った。練習は有名なくらい厳しかったが、彼はピッチでの成果が容赦ない手法を正当化すると主張する。
彼はこう付け加えた。「コベルチャーノでの練習では吐くほどで、終える頃には酸素マスクなしではいられなかった。
練習は過酷だったが、ピッチでは軽やかに動けた。彼は「良いパフォーマンスが使命だ。戦いに備えた兵士たれ」と語った。スーパースターはいなくても、その飢えが違いを生んだ。
「彼は最高だ。W杯へ導いてくれる。代表でも成功できると証明済みだ。実績がすべてを語っている。ユヴェントス、インテル、ナポリを再建し、今こそイタリア代表でも同じことを成し遂げてくれるはずだ。」
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指導力の空白を乗り切る
イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長と代表団長ジャンルイジ・ブッフォンの辞任で権力真空状態が生じ、コンテ監督の獲得は難航している。連盟はまず新体制を築き、ナポリとの複雑な移籍条件を交渉しなければならない。4度のワールドカップ優勝の誇りを取り戻すという目標は変わらないが、3大会連続で本大会を逃した重圧がすべての判断を圧迫している。