この元ウイングは、代表戦の合間にコベルチャノでコンテが課した過酷な肉体負荷を振り返った。練習は有名なくらい厳しかったが、彼はピッチでの成果が容赦ない手法を正当化すると主張する。

彼はこう付け加えた。「コベルチャーノでの練習では吐くほどで、終える頃には酸素マスクなしではいられなかった。

練習は過酷だったが、ピッチでは軽やかに動けた。彼は「良いパフォーマンスが使命だ。戦いに備えた兵士たれ」と語った。スーパースターはいなくても、その飢えが違いを生んだ。

「彼は最高だ。W杯へ導いてくれる。代表でも成功できると証明済みだ。実績がすべてを語っている。ユヴェントス、インテル、ナポリを再建し、今こそイタリア代表でも同じことを成し遂げてくれるはずだ。」