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「名誉なことだった」スペイン代表のワールドカップ優勝メンバー、マルコス・ジョレンテが31歳で代表引退へ
絶頂期での衝撃的な退団
多くのサポーターを驚かせたこの決断で、ジョレンテはスペイン代表からの完全引退を発表した。アトレティコ・マドリーの主力である同選手は、最近アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップでスペインの優勝に貢献したばかりだが、今が国際舞台から退く適切なタイミングだと考えている。
ジョレンテは自身の決断をSNSで公表し、ファンとチームメートに向けて感情のこもった別れのメッセージをつづった。元レアル・マドリーの同選手は、そのタイミングが外部の人々には奇妙に映るかもしれないと認めつつも、この選択は極めて個人的なものだと強調した。代表キャリアは通算27試合出場で幕を閉じ、2度のワールドカップと1度の欧州選手権で母国を代表した。
- Getty Images Sport
黄金時代を振り返る
MFからDFへ転向したこの選手は、自身の退団について心のこもった声明を発表した。ジョレンテは「長い時間をかけて考えた末、代表での自分のステージに区切りをつけることを決めた。自分がまだ若いことも分かっているし、もしかしたらこの先もいいパフォーマンスを続けていれば、まだ何年もこのユニフォームを着てプレーできたかもしれない。多くの人がこの決断を理解できないことも分かっているし、おそらく自分でも外から見ていたら理解できなかったと思う。でも、これは個人的な決断であり、とても慎重に考え抜いたもので、何より心から出した結論だ」と語った。
さらに、最近の大会の結果が自らの進路を決めたわけではないと明確にした。「ワールドカップに行っていたかどうか、あるいは優勝していたかどうかに関係なく、自分はすでにこの決断をしていた。ただただ、この数年間で出会ったすべての人たちに限りない感謝を伝えたい。彼らのおかげで、自分と家族は特別で忘れられない時間を過ごすことができた。経験したすべてを大切にしていくが、何よりこの最後の52日間を胸に刻みたい。最後の最後まで戦い、スペインを頂点に立たせた素晴らしいグループとともに過ごせた。そして彼らはそれを成し遂げた。自分の国を代表し、この物語の一部になれたことは光栄だった。すべてに感謝している。みんなにハグを」と続けた。
デビューから世界王者へ
ジョレンテの代表キャリアは各年代で着実にステップアップを重ねる形で進み、U-19代表、U-21代表でプレーした後、A代表へと飛躍した。A代表での初出場は、2020年にアムステルダム・アレナで行われたオランダ戦だった。興味深いことに、下部年代でのデビュー戦も同じ相手との一戦で、カトワイク・アーン・ゼーでルイス・デ・ラ・フエンテの下で初出場を果たしていた。そのデ・ラ・フエンテは、最終的にジョレンテの代表キャリア晩年にA代表を率いることになった。
ルイス・エンリケ体制では重要な存在だったものの、ジョレンテは先発の座を維持するうえで苦戦も強いられた。直近の欧州選手権ではメンバーから外れ、デ・ラ・フエンテは右サイドバックにベテランのヘスス・ナバスとダニ・カルバハルを選択していた。
- AFP
アトレティコ・マドリーへの継続的な注目
ジョレンテは今季のアトレティコ・マドリー開幕からの3試合すべてに出場し、ディエゴ・シメオネ監督のチームが2勝1分けを記録するのに貢献している。無敗でのスタートにより、首都クラブはラ・リーガ順位表で3位につけており、タイトル争いに向けて序盤の勢いを築こうとしている。
この万能型MFはすでにクラブで国内タイトル獲得も経験しており、2020-21シーズンのアトレティコ・マドリーのラ・リーガ優勝でも重要な役割を果たした。そのシーズンのダイナミックなパフォーマンスは、シメオネ監督のチームがリーグ制覇を成し遂げる上で極めて重要だった。
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