MFからDFへ転向したこの選手は、自身の退団について心のこもった声明を発表した。ジョレンテは「長い時間をかけて考えた末、代表での自分のステージに区切りをつけることを決めた。自分がまだ若いことも分かっているし、もしかしたらこの先もいいパフォーマンスを続けていれば、まだ何年もこのユニフォームを着てプレーできたかもしれない。多くの人がこの決断を理解できないことも分かっているし、おそらく自分でも外から見ていたら理解できなかったと思う。でも、これは個人的な決断であり、とても慎重に考え抜いたもので、何より心から出した結論だ」と語った。

さらに、最近の大会の結果が自らの進路を決めたわけではないと明確にした。「ワールドカップに行っていたかどうか、あるいは優勝していたかどうかに関係なく、自分はすでにこの決断をしていた。ただただ、この数年間で出会ったすべての人たちに限りない感謝を伝えたい。彼らのおかげで、自分と家族は特別で忘れられない時間を過ごすことができた。経験したすべてを大切にしていくが、何よりこの最後の52日間を胸に刻みたい。最後の最後まで戦い、スペインを頂点に立たせた素晴らしいグループとともに過ごせた。そして彼らはそれを成し遂げた。自分の国を代表し、この物語の一部になれたことは光栄だった。すべてに感謝している。みんなにハグを」と続けた。