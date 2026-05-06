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「同時に彼にタックルしろ」――ミケル・アルテタ監督がピッチに踏み込みそうになった際、元アーセナル選手はそのベンチでの振る舞いを「情けない」と批判。
ロブソン、アルテタの振る舞いを痛烈に批判
元アーセナルMFスチュワート・ロブソンは、アルテタ監督のピッチサイドでの振る舞いを「情けない」と痛烈に批判した。 批判は、アーセナルがアトレティコ・マドリードと対戦したチャンピオンズリーグの接戦中に飛び出した。試合は1-0でアーセナルが勝ち、2試合合計2-1で決勝進出を決めた。それでもアルテタはテクニカルエリアの端で頻繁に身動きし、ピッチに介入しようとする様子が見られた。
ハイベリーで6年プレーしたロブソンは、その身振りやピッチへの接近を「邪魔だ」と断じた。
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身体的介入の要請
アルテタ監督が感情的になった場面で、ロブソンは苛立ちを爆発させた。元アーセナルスターは、監督がピッチに侵入しないよう選手が物理的に止めるべきだと主張した。この発言は、コーチングエリア外の監督にどの程度の自由を許すかという議論を浮き彫りにした。
ロブソンは試合中継で「私がサイドを走っていたら、彼をブロックするためにボールにも彼にもタックルする」と語った。この発言は、アーセナル監督の熱意がしばしば一線を越え、ゲームマンシップや審判・相手選手への不必要な干渉になっているという見方を反映している。
ESPNFCでアルテタの奇行を巡る論争
ロブソンの辛辣な発言は、米ESPNFCの番組で交わされた広範な議論の一部だった。司会ダン・トーマスは「相手監督がいつアルテタに突撃したくなるか」と挑発。
解説のクレイグ・バーリーはディエゴ・シメオネもタッチラインで同様の振る舞いをすると反論したが、トーマスは「終盤のアルテタはシメオネ以上だった」とさらに追及。この流れを受け、ロブソンはタッチラインに常に立つアルテタに不満を爆発させた。
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アーセナルが決勝に進出したが、ロブソンはなおも嘲笑を続けている。
ロブソンはトーマスに同調し、アーセナル監督への嘲笑を続けた。彼はアルテタの熱意を「自己中心的だ」と切り捨て、「ピッチサイドの監督は何をすべきなのか？ 彼は試合を指揮し、指示を出すべきだ」と述べた。さらに「アルテタの行動はすべて自己アピールだ。『俺を見てくれ、俺はすごい、このクラブを仕切っている…』と。情けない」と続けた。
しかしクラブにとって歴史的な節目を迎えるアルテタにとって、こうした批判は気にならないだろう。彼の関心は、アーセナルを2006年以来2度目のチャンピオンズリーグ決勝へ導くことだけだ。ガンナーズはバイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマンの勝者を待つが、アルテタはクラブ初となる欧州制覇の機会を目前にしている。