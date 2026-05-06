「同時に彼にタックルしろ」――ミケル・アルテタ監督がピッチに踏み込みそうになった際、元アーセナル選手はそのベンチでの振る舞いを「情けない」と批判。

元アーセナルMFスチュワート・ロブソンは、アルテタ監督のピッチサイドでの振る舞いを「情けない」と痛烈に批判した。 批判は、アーセナルがアトレティコ・マドリードと対戦したチャンピオンズリーグの接戦中に飛び出した。試合は1-0でアーセナルが勝ち、2試合合計2-1で決勝進出を決めた。それでもアルテタはテクニカルエリアの端で頻繁に身動きし、ピッチに介入しようとする様子が見られた。

ハイベリーで6年プレーしたロブソンは、その身振りやピッチへの接近を「邪魔だ」と断じた。



