試合は、重要な場面がトゥヘル監督率いるチームに味方していれば、まったく異なる展開になっていた可能性があった。ハリー・ケインは前半終了前、当初イングランドを2-1とリードさせたが、主将の夜は後半の重要なPK失敗によって暗転した。決定的な瞬間に足を滑らせたことでボールは枠を外れて大きく逸れ、流れはほぼ即座に変わった。アレックス・バエナが同点弾を決め、その後オヤルサバルが終盤に勝ち越しゴールを挙げて再びイングランドの心を砕いた。これにより、ラ・ロハが大一番で現在の開催国に欠けている勝負強さを備えていることが示された。

ゴードンは結果にもかかわらず強気の姿勢を崩さず、試合のわずかな差が実力の大きな開きがあることを示しているわけではないと主張した。『ITV Sport』に対し、こう語っている。「（スペインとの）差があるとは思わない。自分たちはもうそこにいると感じている。あの試合は簡単に勝てたはずだ。あのPKが決まっていれば、そのまま勝てた可能性がある。後から振り返れば、そう言うのはいつだって簡単だ。でも試合の中では良い感触があった。差があるとは思わないし、もし決勝で彼らと対戦していたとしても、自信を持てていたと思う。自信があることが必ずしも勝利につながるわけではないが、今夜ここで、自分たちがトップチームだということは見せられたと思う」