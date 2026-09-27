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「同意できない！」。ロイ・キーン、イングランドはワールドカップ王者スペインと同レベルだとするアンソニー・ゴードンの主張を一蹴
キーン、ゴードンの楽観的な見解を否定
ウェンブリーでスペインがビハインドを覆して勝利した劇的な一夜の後、バルセロナのウインガー、アンソニー・ゴードンは世界のサッカー界におけるイングランドの立ち位置に強気な見解を示した。この日見事な同点弾を決めた元エヴァートンの選手は、イングランド代表が今やルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表と同じ戦術的、技術的水準で戦っていると示唆した。しかし、ITV Sportで解説を務めたロイ・キーンは、このFWの理屈にまったく納得しておらず、両国の差を示す決定的な証拠として、スペインの近年のタイトル実績を挙げた。
キーンはこの状況について、いかにも彼らしい歯に衣着せぬ評価を下し、自信が必ずしも実力とイコールではないことを明確にした。イングランド代表FWの発言に応じ、キーンは『ITV Sport』でこう語っている。「ゴードンには反対だ。差はあると思う。あると思うよ。もちろん、（スペインは）世界王者であり、欧州王者だ」 このアイルランド人のコメントは、イングランドが輝きをのぞかせる場面はあったものの、最終的には高圧的な場面で心理面と技術面の優位を持っているように見えるスペイン相手に屈した一夜を浮き彫りにした。とりわけ、ミケル・オヤルサバルがEURO2024決勝での英雄的活躍を再現し、決勝点を決めた後はなおさらだった。
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ウェンブリーでイングランドが逃した好機
試合は、重要な場面がトゥヘル監督率いるチームに味方していれば、まったく異なる展開になっていた可能性があった。ハリー・ケインは前半終了前、当初イングランドを2-1とリードさせたが、主将の夜は後半の重要なPK失敗によって暗転した。決定的な瞬間に足を滑らせたことでボールは枠を外れて大きく逸れ、流れはほぼ即座に変わった。アレックス・バエナが同点弾を決め、その後オヤルサバルが終盤に勝ち越しゴールを挙げて再びイングランドの心を砕いた。これにより、ラ・ロハが大一番で現在の開催国に欠けている勝負強さを備えていることが示された。
ゴードンは結果にもかかわらず強気の姿勢を崩さず、試合のわずかな差が実力の大きな開きがあることを示しているわけではないと主張した。『ITV Sport』に対し、こう語っている。「（スペインとの）差があるとは思わない。自分たちはもうそこにいると感じている。あの試合は簡単に勝てたはずだ。あのPKが決まっていれば、そのまま勝てた可能性がある。後から振り返れば、そう言うのはいつだって簡単だ。でも試合の中では良い感触があった。差があるとは思わないし、もし決勝で彼らと対戦していたとしても、自信を持てていたと思う。自信があることが必ずしも勝利につながるわけではないが、今夜ここで、自分たちがトップチームだということは見せられたと思う」
戦術的な違いとボール保持のコントロール
この敗戦は、カウンターアタックでは脅威を示した一方で、イングランドが依然としてトップレベルの相手に対し、ボール保持を通じて試合のテンポを支配することに苦しんでいる現状を浮き彫りにした。現在、ネーションズリーグAリーグ・グループ3でクロアチア、チェコと同組のトゥヘル監督率いるチームは、火曜日の次戦でチェコと対戦するのを前に、素早く立て直さなければならない。
試合後のミックスゾーンで、こうした戦術的な機微について振り返ったゴードンは、『Sky Sports News』に対して次のように語った。「週の半ばに僕が言ったことは、主に彼らについてだった。彼らがどうコントロールするか、そしてそのやり方が信じられないほど素晴らしいということだ。彼らは最高だ。だからといって、僕たちがそれをうまくできないという意味ではない。僕たちもうまい。ただ、僕の意見では、彼らほどではない。でも、僕たちは別のことでは彼らより優れている。僕のゴールがそれを要約していたと思う。どれだけダイレクトだったか、どれだけ速く一方のゴールからもう一方のゴールへ運べたか。僕が話していたのは、ああいうダイレクトなプレースタイルのことだ。それは僕たちなりのイングランド流のやり方で、整っていて洗練されたものでもある」
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トゥヘル率いるチームのネーションズリーグでの戦いは続く
火曜日のチェコ戦に続き、イングランドは10月3日にクロアチアとのアウェー戦に臨み、その後10月6日にチェコとのリターンマッチをホームで戦う。昨季はリーグBで戦った後にトップディビジョン復帰を果たしており、イングランドは2018-19シーズンの第1回大会で記録した3位が最高成績となっているこの大会で、再び勢いを取り戻すことを目指している。
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