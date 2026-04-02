ベンフィカの選手ジャンルーカ・プレスティアンニは、チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦のラウンド16第1戦でビニシウス・ジュニオールとのトラブルが発生し、同選手に対して人種差別的な発言をしたとの非難を受けた後、初めて公の場で詳細なコメントを発表した。その中で彼は自身の発言を相対化し、人種差別疑惑をきっぱりと否定するとともに、キリアン・エムバペをも批判した。
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「同性愛者への侮辱は、私たちにとっては当たり前のことだ」：ジャンルーカ・プレスティアンニがヴィニシウス・ジュニアとの一件を軽視し、新たな騒動を巻き起こす
「ムバッペが俺を『クソ野郎の差別主義者』呼ばわり？」と、プレスティアニはテレフェとのインタビューで、フランスのスーパースターやレアル・マドリードの選手たちに向かって怒りを露わにした。 「彼らは私を人種差別主義者と呼ぶが、私は一度もそうだったことはなく、これからも決してそうなることはない。彼らは君を動揺させるために侮辱してくるが、私は決してそれに反応したりはしない。それどころか、重要なのはピッチ上で実力を証明することだ。」
スペインメディアの報道によると、試合後、ムバッペはロッカールームで「背番号25の選手がヴィニを5回も『猿』と呼んだ。俺が自分の目で見たんだ」と断言したという。スペイン語の「mono」は「猿」を意味するが、プレスティアニによれば、ムバッペは聞き間違えたという。
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プレスティアンニ：「我々アルゼンチン人にとっては、ごく普通の侮辱だ！」
その代わりに、この20歳の選手は試合中、相手のヴィニシウス・ジュニアに対し、ユニフォームの裾を掴んで「カゴン」（臆病者）や「マリコン」（ホモ）と呼んだだけであり、彼は「我々アルゼンチン人にとっては普通の罵り言葉だ」と弁明した。
「ヴィニシウスと同じ肌の色のチームメイトもいたが、誰とも問題になったことは一度もない。むしろその逆だ」とプレスティアニは続けた。「さらに彼らは私をホモフォブ呼ばわりし始めたが、それは行き過ぎだった。人々は単に、事実とは異なることを大げさに騒ぎ立てたいだけだと感じた。」
プレスティアニは10試合の出場停止処分を受けるのか？
現在進行中の調査を受けて、UEFAはこのアルゼンチン人選手を第2戦の試合から一時的に出場停止処分とした。この試合でベンフィカは1対2で敗れ、最終的に敗退した。「第2戦に出場できなかったことは、私にとって非常に辛いことでした」とプレスティアニは語り、結局は自分自身が被害者だと考えている。「私は、口にも出していないことに対して罰せられました。証拠もないまま扱われ、処分を受けたのです。」
UEFAによる最終的な裁定はまだ下されていないが、プレスティアニの発言は、人間の尊厳を侵害してはならないとする第14条への違反を間接的に認めたものとなる。その場合の最低処分は10試合の出場停止となる。
それでもプレスティアニは「とても気楽な気持ちでいる。私を知っている人なら誰でも、私がどんな人間か分かっているし、それで十分だからだ。また、クラブにもとても感謝している。クラブは私を信じてくれ、あらゆる面でサポートしてくれたからだ。チームメイトたちは、表には出さない形で私への支持を示してくれた。それは、インスタグラムのストーリーに投稿することよりも、私にとってははるかに大きな意味を持っている。」
ジャンルカ・プレスティアンニ：2025/26シーズンの成績
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
リーグ ポルトガル
22
3
3
チャンピオンズリーグ
5
-
-
チャンピオンズリーグ予選
2
-
-
スーパータッサ
1
-
-
ポルトガルカップ
2
-
-
アリアンツ・カップ
2
-
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