「同性愛者への侮辱は、私たちにとっては当たり前のことだ」：ジャンルーカ・プレスティアンニがヴィニシウス・ジュニアとの一件を軽視し、新たな騒動を巻き起こす

現在進行中の調査を受けて、UEFAはこのアルゼンチン人選手を第2戦の試合から一時的に出場停止処分とした。この試合でベンフィカは1対2で敗れ、最終的に敗退した。「第2戦に出場できなかったことは、私にとって非常に辛いことでした」とプレスティアニは語り、結局は自分自身が被害者だと考えている。「私は、口にも出していないことに対して罰せられました。証拠もないまま扱われ、処分を受けたのです。」

UEFAによる最終的な裁定はまだ下されていないが、プレスティアニの発言は、人間の尊厳を侵害してはならないとする第14条への違反を間接的に認めたものとなる。その場合の最低処分は10試合の出場停止となる。

それでもプレスティアニは「とても気楽な気持ちでいる。私を知っている人なら誰でも、私がどんな人間か分かっているし、それで十分だからだ。また、クラブにもとても感謝している。クラブは私を信じてくれ、あらゆる面でサポートしてくれたからだ。チームメイトたちは、表には出さない形で私への支持を示してくれた。それは、インスタグラムのストーリーに投稿することよりも、私にとってははるかに大きな意味を持っている。」