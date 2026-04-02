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Andreas Koenigl

翻訳者：

「同性愛者への侮辱は、私たちにとっては当たり前のことだ」：ジャンルーカ・プレスティアンニがヴィニシウス・ジュニアとの一件を軽視し、新たな騒動を巻き起こす

チャンピオンズ リーグ
ベンフィカ 対 レアル・マドリー
ベンフィカ
レアル・マドリー
ジャンルカ・プレスティアーニ
ヴィニシウス・ジュニオール

ジャンルカ・プレスティアンニがヴィニシウス・ジュニアとの一件について沈黙を破り、同選手に対する自身の侮辱発言を荒唐無稽な言い訳で正当化しようとしている。

ベンフィカの選手ジャンルーカ・プレスティアンニは、チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦のラウンド16第1戦でビニシウス・ジュニオールとのトラブルが発生し、同選手に対して人種差別的な発言をしたとの非難を受けた後、初めて公の場で詳細なコメントを発表した。その中で彼は自身の発言を相対化し、人種差別疑惑をきっぱりと否定するとともに、キリアン・エムバペをも批判した。

  • 「ムバッペが俺を『クソ野郎の差別主義者』呼ばわり？」と、プレスティアニはテレフェとのインタビューで、フランスのスーパースターやレアル・マドリードの選手たちに向かって怒りを露わにした。 「彼らは私を人種差別主義者と呼ぶが、私は一度もそうだったことはなく、これからも決してそうなることはない。彼らは君を動揺させるために侮辱してくるが、私は決してそれに反応したりはしない。それどころか、重要なのはピッチ上で実力を証明することだ。」

    スペインメディアの報道によると、試合後、ムバッペはロッカールームで「背番号25の選手がヴィニを5回も『猿』と呼んだ。俺が自分の目で見たんだ」と断言したという。スペイン語の「mono」は「猿」を意味するが、プレスティアニによれば、ムバッペは聞き間違えたという。

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  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    プレスティアンニ：「我々アルゼンチン人にとっては、ごく普通の侮辱だ！」

    その代わりに、この20歳の選手は試合中、相手のヴィニシウス・ジュニアに対し、ユニフォームの裾を掴んで「カゴン」（臆病者）や「マリコン」（ホモ）と呼んだだけであり、彼は「我々アルゼンチン人にとっては普通の罵り言葉だ」と弁明した。

    「ヴィニシウスと同じ肌の色のチームメイトもいたが、誰とも問題になったことは一度もない。むしろその逆だ」とプレスティアニは続けた。「さらに彼らは私をホモフォブ呼ばわりし始めたが、それは行き過ぎだった。人々は単に、事実とは異なることを大げさに騒ぎ立てたいだけだと感じた。」

  • プレスティアニは10試合の出場停止処分を受けるのか？

    現在進行中の調査を受けて、UEFAはこのアルゼンチン人選手を第2戦の試合から一時的に出場停止処分とした。この試合でベンフィカは1対2で敗れ、最終的に敗退した。「第2戦に出場できなかったことは、私にとって非常に辛いことでした」とプレスティアニは語り、結局は自分自身が被害者だと考えている。「私は、口にも出していないことに対して罰せられました。証拠もないまま扱われ、処分を受けたのです。」

    UEFAによる最終的な裁定はまだ下されていないが、プレスティアニの発言は、人間の尊厳を侵害してはならないとする第14条への違反を間接的に認めたものとなる。その場合の最低処分は10試合の出場停止となる。

    それでもプレスティアニは「とても気楽な気持ちでいる。私を知っている人なら誰でも、私がどんな人間か分かっているし、それで十分だからだ。また、クラブにもとても感謝している。クラブは私を信じてくれ、あらゆる面でサポートしてくれたからだ。チームメイトたちは、表には出さない形で私への支持を示してくれた。それは、インスタグラムのストーリーに投稿することよりも、私にとってははるかに大きな意味を持っている。」

  • ジャンルカ・プレスティアンニ：2025/26シーズンの成績


    コンテスト

    試合

    ゴール

    アシスト

    リーグ ポルトガル

    22

    3

    3

    チャンピオンズリーグ

    5

    -

    -

    チャンピオンズリーグ予選

    2

    -

    -

    スーパータッサ

    1

    -

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    ポルトガルカップ

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    2

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