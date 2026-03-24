「同僚たちはきっと私を罵るだろう」：BVBのスター選手が物議を醸すルール変更を望む

さらに、ベイヤーは、自身のルール提案をあまり快く思っていないであろうチームメイトについて絶賛した。その相手とは、彼とは異なり、今月末に行われるスイスおよびガーナとの親善試合に向けた、ユリアン・ナーゲルスマン代表監督が選出した3月の代表メンバーに名を連ねているヴァルデマール・アントンだ。 その一方で、彼は元所属クラブであるTSGホッフェンハイムのグリシャ・プロメルについても言及した。プロメルも同様に代表に選出されなかった選手だ。バイエルは、この2人は「埋もれてしまい、本来受けるべき評価を得られていない」と語った。

バイヤーの招集漏れは、一部で驚きを呼んでいた。この攻撃的ミッドフィールダーはここ数週間、BVBで絶好調を維持しているからだ。過去13試合のブンデスリーガでは、それぞれ5ゴールと5アシストを記録し、チャンピオンズリーグのプレーオフ第1戦、アタランタ・ベルガモ戦でも得点を挙げて輝いていた。 そのため、ドルトムントの伝説的ゴールキーパー、ロマン・ヴァイデンフェラーにとって、ナゲルスマン監督の選出は「理解できない」ものだった。ディディ・ハマンもこの決定に理解を示さず、もし自分が選べば、とりわけレロイ・サネは選出しなかっただろうと語った。

一方、ベイヤーは自身のポジションにおいてフェルナンド・トーレスを目標としている。「彼は本当に信じられないほどの選手だった」と23歳のベイヤーは語り、次のように強調した。「彼はトップストライカーに必要なものをすべて備えていた。決定力、ボールコントロール、ゲーム理解力、そして直感だ」。さらに、バイエルンのレジェンドであるアリエン・ロッベンも、かつて彼のロールモデルの一人だったという。