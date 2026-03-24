BVBの攻撃的MFは、FAZ紙に対し、ルール変更に関する意外な提案を行った。
翻訳者：
「同僚たちはきっと私を罵るだろう」：BVBのスター選手が物議を醸すルール変更を望む
「ディフェンスの仲間たちからは罵られるだろうけど、個人的にはオフサイドを廃止したいね――完全に自己中心的な考えだけど」と彼は語り、その理由をこう説明した。「おそらくゴール数が増えるだろうし、試合も少しダイナミックになるはずだ。でも、無失点で勝つのも悪くないんだ。そういうことじゃないんだ！」
オフサイドのルールは、組織化されたサッカーそのものが存在し始めてからほぼ同じくらい長い歴史を持っている。最初の規定は1863年にさかのぼる。1925年にルールが改定され、攻撃者とゴールラインの間には2人の相手選手（ゴールキーパーを含む）しか立ちはだかってはならないこととなった。 1990年には、同じライン上にいる選手はオフサイドにならないという緩和が行われました。一方、パッシブオフサイドは2005年に導入されました。
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バイアーはトーレスに倣っている――そして、バイエルンのレジェンドをロールモデルとしていた
さらに、ベイヤーは、自身のルール提案をあまり快く思っていないであろうチームメイトについて絶賛した。その相手とは、彼とは異なり、今月末に行われるスイスおよびガーナとの親善試合に向けた、ユリアン・ナーゲルスマン代表監督が選出した3月の代表メンバーに名を連ねているヴァルデマール・アントンだ。 その一方で、彼は元所属クラブであるTSGホッフェンハイムのグリシャ・プロメルについても言及した。プロメルも同様に代表に選出されなかった選手だ。バイエルは、この2人は「埋もれてしまい、本来受けるべき評価を得られていない」と語った。
バイヤーの招集漏れは、一部で驚きを呼んでいた。この攻撃的ミッドフィールダーはここ数週間、BVBで絶好調を維持しているからだ。過去13試合のブンデスリーガでは、それぞれ5ゴールと5アシストを記録し、チャンピオンズリーグのプレーオフ第1戦、アタランタ・ベルガモ戦でも得点を挙げて輝いていた。 そのため、ドルトムントの伝説的ゴールキーパー、ロマン・ヴァイデンフェラーにとって、ナゲルスマン監督の選出は「理解できない」ものだった。ディディ・ハマンもこの決定に理解を示さず、もし自分が選べば、とりわけレロイ・サネは選出しなかっただろうと語った。
一方、ベイヤーは自身のポジションにおいてフェルナンド・トーレスを目標としている。「彼は本当に信じられないほどの選手だった」と23歳のベイヤーは語り、次のように強調した。「彼はトップストライカーに必要なものをすべて備えていた。決定力、ボールコントロール、ゲーム理解力、そして直感だ」。さらに、バイエルンのレジェンドであるアリエン・ロッベンも、かつて彼のロールモデルの一人だったという。
ドイツ代表チーム、日程：ドイツ代表の今後の試合
日付 コンテスト 試合 3月27日（金）20時45分 親善試合 スイス対ドイツ 3月30日（月）20時45分 親善試合 ドイツ対ガーナ 5月31日（日）20時45分 親善試合 ドイツ対フィンランド 6月6日（土）20時30分 親善試合 アメリカ対ドイツ 6月14日（日）19:00 2026年ワールドカップ ドイツ対キュラソー 6月20日（土）22時 2026年ワールドカップ ドイツ対コートジボワール 6月25日（木）22時 2026年ワールドカップ ドイツ対エクアドル