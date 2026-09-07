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「同じ過ちはもう繰り返したくない」 シャビ・アロンソ、アーセナル戦でのチェルシー敗戦を受けてモイセス・カイセドの起用ミスを認める
カイセド、アーセナル戦の敗戦で欠場
チェルシーのアロンソ監督は、プレミアリーグでアーセナルに1-2で敗れた試合後、カイセドを巡って重大なミスを犯したことを認めた。チェルシーは日曜日に行われた注目のロンドン対決で、この影響力の大きいMFを欠いていた。カイセドは此前、クラブのリーグ開幕戦フラム戦と、リーグカップでのルートン・タウン戦勝利も欠場していた。
そしてブライトン戦のスリリングな勝利でようやく今季初出場を果たしたが、その復帰は思い通りにはいかなかった。68分にペドロ・ネトに代わって投入されたカイセドは、わずか14分後に足を引きずりながらピッチを後にした。その後、今夏加入のバレンティン・バルコと交代となり、この後退によりアーセナル戦は完全に欠場を強いられた。
- AFP
アロンソ、負傷に関する判断ミスを認める
接戦の末の敗戦後、アロンソはカイセドの状態について最新情報を明かした。指揮官は、今回の問題は長期離脱につながるものではないと認めた一方で、選手の回復スケジュールへの対応を誤ったと告白した。
『Metro』によれば、アロンソは「長期的なものではないが、リスクを見極めることが重要だ。おそらく先週、彼を復帰させるのが早すぎた。同じミスを再びしたくはない」と語った。
チェルシーは主力スター不在でも適応する
カイセド不在をめぐるフラストレーションはあったものの、アロンソ監督はアーセナル戦の敗戦について、負傷者を言い訳にすることを拒んだ。スペイン人指揮官は、現在起用可能なスカッドに全面的な信頼を寄せていると強調した。
「敗戦の後は、欠けている選手について話すのは簡単だ」とアロンソ監督は述べた。「私はそういう話はしない。今いる選手たちに満足している。
「もちろん、どの監督も負傷や出場停止に対処する必要がある。全試合で全選手を起用可能な状態にしておくのは不可能だ。だが、我々には［カイセドとコルウィル］が必要だ。彼らはトッププレーヤーであり、彼らがいれば我々はより良いチームになる」
- (C)Getty Images
チェルシー、巻き返しを狙う
アーセナルに痛いリーグ戦敗戦を喫したチェルシーは、すぐに国内カップ戦へ意識を切り替えなければならない。アロンソ監督率いるチームは今週水曜日、カラバオカップ3回戦でリーズ・ユナイテッドと対戦する予定だ。カイセドが出場に関わるかは依然として不透明だが、指揮官の最近のコメントを見る限り、最大限の慎重さが取られることになりそうだ。
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