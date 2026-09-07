チェルシーのアロンソ監督は、プレミアリーグでアーセナルに1-2で敗れた試合後、カイセドを巡って重大なミスを犯したことを認めた。チェルシーは日曜日に行われた注目のロンドン対決で、この影響力の大きいMFを欠いていた。カイセドは此前、クラブのリーグ開幕戦フラム戦と、リーグカップでのルートン・タウン戦勝利も欠場していた。

そしてブライトン戦のスリリングな勝利でようやく今季初出場を果たしたが、その復帰は思い通りにはいかなかった。68分にペドロ・ネトに代わって投入されたカイセドは、わずか14分後に足を引きずりながらピッチを後にした。その後、今夏加入のバレンティン・バルコと交代となり、この後退によりアーセナル戦は完全に欠場を強いられた。