ブラジルメディア「ge」によると、エンドリックは試合無得点時にチャンスを逃し、代表の敗退に深い悔しさをにじませながらスタジアムを後にした。ブラジルは16強でノルウェーに1-2で敗れた。

攻撃的MFの彼は「試合の行方を変えられたかもしれない」と認め、この経験を糧にすると語った。また、決定機を逃した件について次のように述べた。「大きなチャンスだった。試合後、神に語りかけ、機会を与えてくれたことに感謝した。もっとうまくやれたはずだ。決められなかったが、神に感謝している。二度と起こらないよう努力する。」