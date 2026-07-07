AFP
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「同じミスは二度と繰り返さない」。ブラジル代表で痛恨のミスをしたレアル・マドリードの若手エンドリックは、2030年W杯でさらに強くなって巻き返すことを誓った。
ブラジル、痛恨の敗退
ブラジルメディア「ge」によると、エンドリックは試合無得点時にチャンスを逃し、代表の敗退に深い悔しさをにじませながらスタジアムを後にした。ブラジルは16強でノルウェーに1-2で敗れた。
攻撃的MFの彼は「試合の行方を変えられたかもしれない」と認め、この経験を糧にすると語った。また、決定機を逃した件について次のように述べた。「大きなチャンスだった。試合後、神に語りかけ、機会を与えてくれたことに感謝した。もっとうまくやれたはずだ。決められなかったが、神に感謝している。二度と起こらないよう努力する。」
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2030年を見据えて
初のワールドカップを振り返ったエンドリックは、期待に届かなかったと認めつつ、代表ユニフォームを着るまで歩んだ道のりを大切にしていると語った。早期敗退の失望を乗り越え、次回の代表入りへ強い決意を示した。
彼は「期待した結果ではなかったが、この機会を与えてくれた神に感謝している。道のりは厳しかった。貴重な経験だった。また戻れるよう、次の4年間も努力する」と語った。
集団に焦点を当てる
ブラジル代表の象徴になることを期待されているかと問われたエンドリックは、個人への大きなプレッシャーを即座に否定。代わりに、集団の努力とチームワークの重要性を強調し、「僕は全力で頑張ります。 できれば僕がその役割を担うのではなく、ここにいる全員で力を合わせ、チームとして取り組めることを願っている。全員がそれぞれの役割を果たし、ブラジルにとって最善の結果を出せるように。そうすれば、二度とこのような事態を繰り返さずに済むからだ。」
- AFP
ブラジルの今後はどうなるのか？
36年ぶりの最悪のワールドカップ成績を受け、カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表は帰国し、再起を図る。9月の国際試合期間まで休養に入り、オーストラリアとの親善試合2連戦を予定。第1戦は9月25日にタウンズビル、第2戦は4日後にブリスベンで行う。
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