ブンデスリーガでもその下のリーグでも、フランク・シュミットが1.FCハイデンハイムとの2027年までの契約を全うすることは確実だ。ブレンツ川沿いで20年過ごした後、彼はそこで引退する予定だが、52歳の彼が他のクラブでの指揮を全く考えていないわけではないと本人が語っている。
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同じクラブで20年。驚きの展開が生まれるか？ ベテラン監督フランク・シュミットが大きなサプライズをほのめかす。
「正直、他の場所でも成功できることを証明したいという思いは今も消えない。海外かもしれないし、マヨルカ島でタパスバーを開くかもしれない」とシュミットは『ビルト』紙のインタビューで語った。
2007年秋、ハイデンハイムで暫定監督となりすぐに正式就任したこのサッカー指導者は、それ以上の言及は避けた。
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ケルンでの勝利：ハイデンハイムが逆転のチャンスをつかむ
残留をかけた戦いがまず待ち受ける。シュミット監督は、日曜のアウェイ戦ケルン戦を前に「勝つことだけ。サッカーはシンプルだ」と語った。
その言葉通り、チームは3-1で昇格組を破り、数か月ぶりに最下位を脱出した。この試合はシュミット監督にとってFCHでのブンデスリーガ100試合目だった。
これにより、FCザンクトパウリとVfLヴォルフスブルクと同ポイントで最終節へ。ハイデンハイムは1.FSVマインツをホームに迎え、ヴォルフスブルク対ザンクトパウリはハンブルクで行われる。勝利し、並行試合で好結果が出れば、シュミット率いるチームは降格プレーオフ圏内へ浮上できる。
フランク・シュミット：「残留できれば奇跡だ」
「残留は奇跡だ。だが、それを信じなければ人間とは何だろうか？」とシュミットは『ビルト』紙に語った。「私はキリスト教徒でプロテスタントだ。だが、サッカー用語で言えばウルトラではない。」
シュミットはハイデンハイムをバーデン＝ヴュルテンベルク州オベルリーガからリージョナルリーガ・シュッドへ、さらに3.リーガ、そして5年目で2.リーガへ導いた。
昇格プレーオフで一度敗れたが、9度目の挑戦で優勝しブンデスリーガへ。1年目は8位でカンファレンスリーグ出場権を獲得し、昨季はSVエルバースベルクを破り残留を決めた。
ブンデスリーガ2025/26：降格決戦を前にした現状
順位
チーム
試合
得点
得失点差
勝ち点
15
ヴェルダー・ブレーメン
33
37:58
-21
32
16
VfLヴォルフスブルク
33
42:68
-26
26
17
1. FCハイデンハイム
33
41:70
-29
26
18
FCザンクト・パウリ
33
28:57
-29
26