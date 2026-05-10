同じクラブで20年。驚きの展開が生まれるか？ ベテラン監督フランク・シュミットが大きなサプライズをほのめかす。

残留をかけた戦いがまず待ち受ける。シュミット監督は、日曜のアウェイ戦ケルン戦を前に「勝つことだけ。サッカーはシンプルだ」と語った。

その言葉通り、チームは3-1で昇格組を破り、数か月ぶりに最下位を脱出した。この試合はシュミット監督にとってFCHでのブンデスリーガ100試合目だった。

これにより、FCザンクトパウリとVfLヴォルフスブルクと同ポイントで最終節へ。ハイデンハイムは1.FSVマインツをホームに迎え、ヴォルフスブルク対ザンクトパウリはハンブルクで行われる。勝利し、並行試合で好結果が出れば、シュミット率いるチームは降格プレーオフ圏内へ浮上できる。



