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「同じにはならない」 リオネル・スカローニ監督が、感情的なリオネル・メッシの別れを前にアルゼンチンについて率直に認める
アルゼンチン代表の一時代の終焉
リオネル・スカローニ監督が、リオネル・メッシの目前に迫った代表引退について胸を打つ思いを語り、バロンドール8度受賞のメッシが去った後に残す大きな空白を認めた。ブルキナファソに7-0で快勝した後、焦点はすぐさまメッシの最後の花道へと移った。最後の一戦は火曜日、ベナンとの親善試合で予定されている。メッシをコパ・アメリカ制覇、そしてワールドカップ優勝へ導いてきたスカローニ監督は、チームの力学が恒久的に変わることになると認めた。
「彼がもうそこにいなくなるなら、今は郷愁しか残らない」と、スカローニ監督は『ラ・ナシオン』が伝えたコメントで語った。「もはやサッカーだけの話ではない。私たちはプレーし続けなければならない。だが、彼がピッチにいるという感覚は唯一無二だ。私が人々に理解してほしいのはそこだ。彼がサッカーのピッチで何を伝えるのかということだ。すべての人に対してだ。相手にも、チームメートにも、相手のファンにも、自分たちのファンにも。私はそれを他の誰にも見たことがない。私たちが最も恋しく思うのはそこだ。アルゼンチン代表はこれからも存在し続けるが、当然ながら同じではなくなる」
- AFP
無観客の中で基準を打ち立てる
息をのむようなハイライトやピッチ上での魔法のような瞬間だけでなく、リオネル・スカローニは、将来のアルゼンチン人フットボーラーたちにとってのメッシの究極のレガシーは、人目のないところで見せる彼のエリート級の仕事への姿勢によって形作られていると強調した。メッシは、その容赦ない献身によって並外れた先例を示しており、出場権獲得がすでに決まっている時や、厳密には自身の存在が必要ではない時であっても、常に代表チームのために姿を見せ続けている。
「彼は信じられない模範だ。真っ先に来て、最後に帰る。どう自分をケアしているか、どう毎試合に向き合っているか。プレーぶりを見れば彼が現象的な存在だと分かるが、その裏にはチームメートたちが見ているものがあり、その点で彼は考え得る最高の模範だ。彼は残した、あるいは残しつつある。まだもう1試合あるからだが、比べるもののない何かをね」と、スカローニは述べた。
前例のないチケット狂騒曲
エスタディオ・モヌメンタルで行われる火曜日の一戦は、伝説的主将への盛大な賛辞となる。そして、カタールW杯2022で世界制覇を成し遂げた主力メンバーにも捧げられるものだ。チケット需要をめぐる熱狂は前例のない水準に達しており、スカローニ監督は、母国の地で代表ユニフォームを着たメッシを最後にひと目見ようとするファンの途方もない多さを明かした。
「もしモヌメンタルが5つあったとしても、すべて満員になっていただろう」と指揮官は認めた。「私はあらゆるところからメッセージを受け取っているし、チケットを手に入れるのがどれほど難しいかを人々に伝えるのにも追いつかない」
「まず何よりも、レオを含めた全員の感情があふれると想像している。彼がモヌメンタルのピッチに足を踏み入れた瞬間から、それは誰にとっても忘れられない一日になるだろう。私はその一部でいられることに感謝している。これは彼の日であり、彼のチームメートの日でもある。彼にサッカー人生最大の喜びをもたらした、称賛に値する彼らの日だ」
- Getty Images Sport
監督就任へのコミットメント
スカローニ自身の去就を巡る憶測は依然として続いているが、指揮官は、自分を突き動かしているのは外部からのプレッシャーではなく、この仕事が持つエネルギーだと強調した。この役職の重みについて語る中で、故アレハンドロ・サベーラとカルロス・ビラルドに言及し、アルゼンチン代表監督という重責にのみ込まれないためには、バランスの取れた生活が必要だと訴えた。
「続けることを誰かに強要されているわけではない。あの時にカルロス（ビラルド）が言っていたこと、そしてアレハンドロ・サベーラの妻との会話をとても重く受け止めている」とスカローニは明かした。「生きることは非常に重要だ。このポジションには大きな責任が伴うが、私は自分の人生を生き続けている。そうでなければ、この仕事に自分がのみ込まれてしまう。それを避ける唯一の方法だ。さもなければ、私は奴隷になってしまう」
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