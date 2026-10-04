息をのむようなハイライトやピッチ上での魔法のような瞬間だけでなく、リオネル・スカローニは、将来のアルゼンチン人フットボーラーたちにとってのメッシの究極のレガシーは、人目のないところで見せる彼のエリート級の仕事への姿勢によって形作られていると強調した。メッシは、その容赦ない献身によって並外れた先例を示しており、出場権獲得がすでに決まっている時や、厳密には自身の存在が必要ではない時であっても、常に代表チームのために姿を見せ続けている。

「彼は信じられない模範だ。真っ先に来て、最後に帰る。どう自分をケアしているか、どう毎試合に向き合っているか。プレーぶりを見れば彼が現象的な存在だと分かるが、その裏にはチームメートたちが見ているものがあり、その点で彼は考え得る最高の模範だ。彼は残した、あるいは残しつつある。まだもう1試合あるからだが、比べるもののない何かをね」と、スカローニは述べた。