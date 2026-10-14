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「同じことを続けよう」エベレチ・エゼ、ミケル・アルテタ監督のハーフタイムの言葉を明かす。チャンピオンズリーグのリール戦勝利におけるアーセナルの途中出場選手たちの「重要な働き」も称賛
後半の猛攻で粘り強い抵抗を打ち破る
イングランド代表選手は、監督がロッカールームで選手たちに語った内容を明かすとともに、火曜日にエミレーツ・スタジアムで行われたリーグ・アン所属の相手との試合に3-0で勝利した際、流れを変えたのはベンチから投入された選手たちだと評価した。ホームチームは最初の1時間、統率の取れたリールの守備に抑えられたが、ノニ・マドゥエケのパスを受けたユリエン・ティンバーが巧みなループシュートを決め、ついに均衡を破った。その後、ベンチから送り出された選手たちが流れを一変させ、容赦ない7分間の攻勢で試合を決定づけた。
- AFP
司令塔、流動的な攻撃に喜び
先発の機会を得たエゼは、先制点から3分後、ブカヨ・サカの折り返しを冷静に決めてリードを2点に広げた。その後、サカが71分に3点目を加えた。
チームが一体となったパフォーマンスの中で得点を挙げた喜びを、エゼはクラブ公式サイトにこう語った。「楽しいよ！ あちこちでチャンスが生まれると分かっているから、準備をして、適切な位置、適切なスペースに入って、ボールに合わせるだけだ。プレーしていて楽しいチームだよ！」
28歳のエゼは続けて「僕たち全員にとって楽しい試合だった。試合を支配したし、勝つことが好きだから、それが一番大事なことだ」と話し、さらに「いつだってプレーしたいし、得点したい。それが僕の姿勢だ。これからも努力を続ける」と付け加えた。
途中出場の選手たちが決定的な勢いをもたらす
前半にブルーノ・ギマランイスとミケル・メリーノが好機を逃し、スコアレスで折り返したものの、アルテタ監督は戦術を大きく変えなかった。その辛抱強さは後半に実を結ぶ。細かな戦術修正が効果を発揮し、後半に投入されたサカ、マルティン・ウーデゴール、カイ・ハヴァーツが相手の守備陣を崩す上で決定的な役割を果たした。
ハーフタイムの監督の冷静な対応と途中出場選手の影響を振り返り、エゼは大幅な変更ではなく細かな修正が試合を動かしたと説明した。「基本的には、それまでと同じことを続けたのだと思う」とエゼは語った。「主導権をもう少し握るために、細かい部分を調整したり変えたりはした。でも、基本的には同じだった。前半も多くのことができていたし、途中から入った選手たちも、さらに勢いをつける上で本当に助けになった。その影響は大きかった」
後半の攻勢は結果につながっただけでなく、次に控えるチャンピオンズリーグでの一戦に向けても大きな弾みとなった。欧州の強豪との対戦を見据え、エゼは大舞台への意欲を示した。「［バイエルンのようなビッグクラブとの対戦は］いつだって楽しい。そういう試合には出たいし、競い合いたい。だから、その時が来たら間違いなく楽しむよ」
- APL
ヘビー級の大一番で圧倒的な戦績が試される
今季の全公式戦10試合で9勝目を挙げたアーセナルは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでも連勝を14試合に伸ばした。この連勝は、2024年11月にインテルに敗れた後から続いている。
プレミアリーグの強豪は、来週水曜日に行われるバイエルン・ミュンヘンとの大一番に向けてドイツへ渡る前に、まず今週末の国内リーグ戦でノッティンガム・フォレストとのアウェー戦に臨まなければならない。欧州での無失点記録を守ろうとするアルテタ監督率いるチームは、安定感と選手層の厚さを厳しく試されることになる。
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