前半にブルーノ・ギマランイスとミケル・メリーノが好機を逃し、スコアレスで折り返したものの、アルテタ監督は戦術を大きく変えなかった。その辛抱強さは後半に実を結ぶ。細かな戦術修正が効果を発揮し、後半に投入されたサカ、マルティン・ウーデゴール、カイ・ハヴァーツが相手の守備陣を崩す上で決定的な役割を果たした。

ハーフタイムの監督の冷静な対応と途中出場選手の影響を振り返り、エゼは大幅な変更ではなく細かな修正が試合を動かしたと説明した。「基本的には、それまでと同じことを続けたのだと思う」とエゼは語った。「主導権をもう少し握るために、細かい部分を調整したり変えたりはした。でも、基本的には同じだった。前半も多くのことができていたし、途中から入った選手たちも、さらに勢いをつける上で本当に助けになった。その影響は大きかった」

後半の攻勢は結果につながっただけでなく、次に控えるチャンピオンズリーグでの一戦に向けても大きな弾みとなった。欧州の強豪との対戦を見据え、エゼは大舞台への意欲を示した。「［バイエルンのようなビッグクラブとの対戦は］いつだって楽しい。そういう試合には出たいし、競い合いたい。だから、その時が来たら間違いなく楽しむよ」