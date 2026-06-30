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「同じことをまたやるよ！」――モロッコに敗れW杯から敗退したオランダのクーマン監督が5バックを擁護。
アトラス・ライオンズが逆転劇を演じる
オランダ代表は、試合終了18分前にコディ・ガクポのゴールで先制し、32強突破を目前にしていた。しかしロスタイムにイッサ・ディオプにヘディング同点弾を許し、延長戦へ。PK戦では3本を止められ、3–2で敗れた。
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コエマンは体制を堅持する
コエマン監督は4バックを捨て5バックを採用し、守備陣を再構築したことで激しい批判を受けた。この戦術変更で、オランダ代表が5バックで試合に臨んだのは2024年3月のドイツ戦（1-2で敗戦）以来初めて。4バック連続31試合の記録は途切れた。
監督辞任かと問われたコエマンは「辞任はしていない。将来について考え、明朝までに結論を出す」と語った。
オランダ代表の守備体制について、彼は次のように付け加えた。「どう思おうと自由だが、スウェーデンやチュニジアより強い相手に対してははるかに少ない失点に抑えた。もしもう一度同じ状況になっても、同じやり方で臨む。オランダ代表の監督として、同点ゴールを許した時には5人のディフェンダーを起用したことで常に非難される。
批判するのは君たちの権利だ。君たちは外から見てるが、私はチームと共にここにいる。同じ状況なら、また同じ選択をする。」
モロッコは「ダークホース」としての立場を受け入れる
対戦相手のモハメド・ウアビ監督は、欧州の強豪が守備的に入ったことに驚き、コーチ陣が急きょ対応したと明かした。カタール2022で4位に入った実績に自信を持つこのアフリカ国は、メンタリティの変革で世界強豪とも渡り合えると確信している。
ウアビ監督は「相手のフォーメーションには驚いた。低いブロックで守備を固めるのは彼らの通常スタイルではなく、我々は対応を迫られた。だが、それは一種の敬意だと捉えた。
「言葉は不要だ。重要なのはピッチでの行動だ。カタールW杯でモロッコのメンタリティは変わった。自分たちのサッカーができれば止められないが、ミスをすれば帰国だ。」
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準々決勝への道が待ち受けている
モロッコはヒューストンへ移動し、ベスト16でカナダと対戦する。その先にはカタール大会準決勝で戦ったフランスとの再戦が視界に入っている。好調を維持するチームは最高のコンディションで次のラウンドに臨む。守備は堅く、同時に致命的なカウンターも備えている。一方、意気消沈したオランダ代表には監督の空席が迫っており、重要な局面で試合をコントロールできなかったチームには厳しい事後分析が待っている。