「同じことをまたやるよ！」――モロッコに敗れW杯から敗退したオランダのクーマン監督が5バックを擁護。

コエマン監督は4バックを捨て5バックを採用し、守備陣を再構築したことで激しい批判を受けた。この戦術変更で、オランダ代表が5バックで試合に臨んだのは2024年3月のドイツ戦（1-2で敗戦）以来初めて。4バック連続31試合の記録は途切れた。

監督辞任かと問われたコエマンは「辞任はしていない。将来について考え、明朝までに結論を出す」と語った。

オランダ代表の守備体制について、彼は次のように付け加えた。「どう思おうと自由だが、スウェーデンやチュニジアより強い相手に対してははるかに少ない失点に抑えた。もしもう一度同じ状況になっても、同じやり方で臨む。オランダ代表の監督として、同点ゴールを許した時には5人のディフェンダーを起用したことで常に非難される。

批判するのは君たちの権利だ。君たちは外から見てるが、私はチームと共にここにいる。同じ状況なら、また同じ選択をする。」