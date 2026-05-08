合意間近！FCバイエルンはまもなく重要な契約を締結する見込みだ。

28歳のライマーは現在約900万ユーロの年俸を得ており、契約延長すれば約1200万ユーロに到達する可能性がある。ただし、年俸1500万ユーロを求めるという報道は事実ではないという。

Skyは先日、ライマーが最大1500万ユーロの年俸を要求していると報じたが、これはスポーツディレクターのマックス・エベルやクラブ幹部にとって高すぎる額だった。名誉会長のウリ・ヘーネスもDAZNのインタビューでこの件に言及した。

「報道される彼の年俸や要求額を見ると、冷静に位置づけ直す必要がある。コニーは私が高く評価する選手だ。チームとクラブのイメージにとって極めて重要で、チームのために膨大な仕事をこなしている。だが彼はマラドーナではない」とクラブの重鎮は語った。

さらに「現在彼に提示できる額を用意できるクラブは欧州でもわずかだ。マックス（エベル）とクリストフ（フロイント）がどんなオファーをしたかは知らないが、代理人の初期要求ではなかっただろう」と語った。