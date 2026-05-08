コンラート・ライマーとバイエルンの契約交渉が急展開を迎えている。2027年満了の契約延長を巡る協議は長期にわたったが、双方はやっと合意間近だ。tz紙とミュンヘナー・メルクール紙が報じた。
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合意間近！FCバイエルンはまもなく重要な契約を締結する見込みだ。
28歳のライマーは現在約900万ユーロの年俸を得ており、契約延長すれば約1200万ユーロに到達する可能性がある。ただし、年俸1500万ユーロを求めるという報道は事実ではないという。
Skyは先日、ライマーが最大1500万ユーロの年俸を要求していると報じたが、これはスポーツディレクターのマックス・エベルやクラブ幹部にとって高すぎる額だった。名誉会長のウリ・ヘーネスもDAZNのインタビューでこの件に言及した。
「報道される彼の年俸や要求額を見ると、冷静に位置づけ直す必要がある。コニーは私が高く評価する選手だ。チームとクラブのイメージにとって極めて重要で、チームのために膨大な仕事をこなしている。だが彼はマラドーナではない」とクラブの重鎮は語った。
さらに「現在彼に提示できる額を用意できるクラブは欧州でもわずかだ。マックス（エベル）とクリストフ（フロイント）がどんなオファーをしたかは知らないが、代理人の初期要求ではなかっただろう」と語った。
ライマーは契約延長を希望：「バイエルンでのプレーは本当に楽しい！」
ライマーは4月初め、Servus TVのインタビューで「バイエルンでプレーするのはとても楽しい」と述べつつ、「結局重要なのは評価されることで、ここ数年での成果を認められることだ」と話した。
数日前、エベルは「双方の立場がある。どこかの時点で折り合いをつける必要がある」と述べた。 契約延長が実現しなければ2027年に移籍金なしで放出する可能性があると指摘されたが、エベルルは冷静に語った。「彼は移籍金なしで加入した。だから我々が失うものは大きくない」
「たまには1ユーロ払えよ！」クロース、ライマーの契約延長を推奨
トニ・クロースについて、ある元バイエルン選手はエベルとは異なる見解を示し、この守備的オールラウンダーとの契約延長をクラブに強く勧めている。クロースはポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で「彼はチームに不可欠だ。その価値を証明してきた」と語った。 「40得点を挙げない選手にも1ユーロでも払う価値があることを過小評価してはいけない！」