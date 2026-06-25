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Marc-Andre ter StegenGetty Images
Daniel Buse

翻訳者：

「合意間近」：バルセロナのマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンが、欧州のトップクラブへ1シーズンの期限付き移籍で加入すると報じられている

ラ・リーガ
バルセロナ
マルク・アンドレ・テル・シュテゲン
アヤックス
エールディビジ

FCバルセロナのマルク＝アンドレ・テル・ステーゲンが、オランダの名門アヤックス・アムステルダムへ1年間のレンタル移籍間近と報じられている。

スペインのスポーツ紙『AS』によると、関係者全員が合意に達し、移籍はまもなく成立する見込みだ。 アヤックスでは、ジローナ時代に知り合ったミシェル監督と再会する。テル・ステゲンはワールドカップを見据え、実戦経験を得るために昨季後半戦でジローナにレンタル移籍。しかし太腿を怪我し、長期離脱したため北米開催の大会も欠場した。 

  • 昨夏、バルサはエスパニョールからジョアン・ガルシアを2500万ユーロで獲得。テル・ステゲンのライバルとなった。 フリック監督はガールを正GKに起用。テル・ステゲンには2028年までの契約が残っていたが、バルサでの将来が不透明になった。彼は背中の手術で残留し、冬の移籍市場でジローナへの移籍を目指した。 

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    バルサ、ゴールキーパーのポジションを明確にした

    アヤックスへの移籍は、バルサにとってGK陣を整理し体制を明確にする絶好の機会だ。スペイン王者のバルサではジョアン・ガルシアが依然として正GKで、ヴォイチェフ・シュチェスニーが控えを務める。第3GKの座はアンデル・アストララガとアロン・ヤコビシュヴィリが争う見込みだ。 

    バルサはイニャキ・ペーニャを300万ユーロでパナシナイコスへ売却し、デビッド・コッヘンは1シーズン期限付きでリンビーへ移籍した。 

  • Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    テル・ステゲンは12年間バルサでプレーしている。

    マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンは2014年、ユース時代を過ごしたボルシア・メンヒェングラートバッハから1200万ユーロでFCバルセロナに移籍。バルセロナではリーグ7回、2014/15シーズンのチャンピオンズリーグでも優勝した。 

  • 25/26シーズンのマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの成績：

    ゲーム： 3
    失点： 2
    無失点試合： 1
    出場時間： 270分