「合意間近」：バルセロナのマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンが、欧州のトップクラブへ1シーズンの期限付き移籍で加入すると報じられている

アヤックスへの移籍は、バルサにとってGK陣を整理し体制を明確にする絶好の機会だ。スペイン王者のバルサではジョアン・ガルシアが依然として正GKで、ヴォイチェフ・シュチェスニーが控えを務める。第3GKの座はアンデル・アストララガとアロン・ヤコビシュヴィリが争う見込みだ。

バルサはイニャキ・ペーニャを300万ユーロでパナシナイコスへ売却し、デビッド・コッヘンは1シーズン期限付きでリンビーへ移籍した。