報道によると、攻撃のスター年俸は2500万ユーロに倍増され、2029年までの契約を2年延長し2031年夏までとする見込みだ。
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「合意は問題ない」：ある要因が、マイケル・オリゼのバイエルン・ミュンヘンでの契約延長を後押ししているという。
パリ・サンジェルマン、マンチェスター・シティ、特にレアル・マドリードの関心が報じられ、クラブ本部は即座に方針転換した。給与引き上げが実現すれば、24歳のフランス人選手はクラブの最高給与層に仲間入りする。
「マイケル・オリゼはW杯から戻り次第、好条件のオファーを受けるはずだ。 これは彼をバイエルンの最高年俸選手に押し上げる額になる」と『ビルト』紙サッカー担当チーフのクリスチャン・ファルク氏は語る。「リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、アーリング・ハーランド級の選手でない限り、FCバイエルンのトップ選手より多く稼ぐ選手は世界でもごくわずかだ。」
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バイエルン、オリセ獲得で合意か？「財政面では問題なし」
焦点となるのは、この右ウイングのキャリア計画だ。ファルク氏は「金銭面では合意できると思う」と語った。
むしろ問題なのは、選手自身が今後数年間のキャリアをどう見据えるかだ。ファルク氏は「オリゼがレアル・マドリードの白いユニフォームを着る自分を想像するか、それともバイエルンの赤いユニフォームを見て『これが最高だ』と感じるか、それが最大のポイントだ」と説明した。
レアル・マドリード、マイケル・オリゼの獲得は絶望的か？
このスーパースターの将来をめぐる憶測は絶えないが、今夏の移籍はあり得ない。ファルク氏は「レアル・マドリードは、3億ユーロを提示しても実現しないことを理解している。バイエルン・ミュンヘンが売却に応じないなら、控えめな姿勢をとる用意もある」と明言した。
オリゼには早期移籍を迫る手段がない。長期契約を結んでおり、本人にも強要できない。移籍を希望しているかも不明だ。
オリゼのミュンヘンとの契約は2029年まで残っている。24歳の彼は2024年夏、契約解除条項5300万ユーロでクリスタル・パレスから移籍し、公式戦107試合で42ゴール54アシストを記録している。
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マイケル・オリゼ：2025/26シーズンFCバイエルン成績データ
ゲーム： 52 出場時間： 4015 得点： 22 アシスト： 31