このスーパースターの将来をめぐる憶測は絶えないが、今夏の移籍はあり得ない。ファルク氏は「レアル・マドリードは、3億ユーロを提示しても実現しないことを理解している。バイエルン・ミュンヘンが売却に応じないなら、控えめな姿勢をとる用意もある」と明言した。

オリゼには早期移籍を迫る手段がない。長期契約を結んでおり、本人にも強要できない。移籍を希望しているかも不明だ。

オリゼのミュンヘンとの契約は2029年まで残っている。24歳の彼は2024年夏、契約解除条項5300万ユーロでクリスタル・パレスから移籍し、公式戦107試合で42ゴール54アシストを記録している。