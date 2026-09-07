この型破りな中盤の配置は、チェルシーが夏に巨額を投じた後のスカッド構成に対して、すぐさま疑問を呼んだ。試合前、アロンソは、ジェームズが昨季のほぼ半分をそのポジションで過ごしたことを踏まえ、世界屈指のMFの一人になれる可能性があると強調していた。

元プレミアリーグDFのアシュリー・ヤングは、試合終了後に『BBC Sport』に語った際、このポジション面の懸念を指摘した。これほど大きな投資を行ったスカッドが、王者との重要な一戦をピッチ中央に右SBを2人置いた形で終えた理由に疑問を呈した。

「チェルシーには今季、ヨーロッパの大会がない。だから試合数は少なく、プレミアリーグに集中できる」とヤングは説明した。「ただ懸念なのは、王者相手の試合を終える時点で、中盤に右SBが2人いることだ。

「ラヴィアを見ても、彼は昨季かなり多くの時間を負傷で離れていた。前線はリーグ全体に恐怖を与えるだろうが、その後ろを見ると中盤で右SBがプレーしている」