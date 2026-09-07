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右SB2人を中盤起用？！シャビ・アロンソのチェルシー実験がアーセナルという究極のテストに失敗した理由
アロンソ、王者相手に初黒星
チェルシーはエミレーツ・スタジアムでアーセナルに2-1で敗れ、アロンソ監督にとってブルーズ指揮官として初黒星となった。夏の移籍市場で3億4900万ポンドを投じたにもかかわらず、チェルシーは試合終盤、中盤を本職の右SB2人が担う形となった。
リース・ジェームズは、ホームの決勝点を決めた主将マルティン・ウーデゴールへの対応が遅れた。MFロメオ・ラビアは後半にマロ・グストと交代。グストもまた本職は右SBで、これにより即席の中央コンビが形成された。ルーズなマークがウーデゴールの決勝弾に直結し、さらにベンチに創造性のある選択肢を欠いたことで、チェルシーは反撃に苦しんだ。一方、アーセナルのミケル・アルテタ監督は、交代選手の働きによってホームチームを勝利へ導いた。
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チェルシーの中盤層の薄さに懸念の声
この型破りな中盤の配置は、チェルシーが夏に巨額を投じた後のスカッド構成に対して、すぐさま疑問を呼んだ。試合前、アロンソは、ジェームズが昨季のほぼ半分をそのポジションで過ごしたことを踏まえ、世界屈指のMFの一人になれる可能性があると強調していた。
元プレミアリーグDFのアシュリー・ヤングは、試合終了後に『BBC Sport』に語った際、このポジション面の懸念を指摘した。これほど大きな投資を行ったスカッドが、王者との重要な一戦をピッチ中央に右SBを2人置いた形で終えた理由に疑問を呈した。
「チェルシーには今季、ヨーロッパの大会がない。だから試合数は少なく、プレミアリーグに集中できる」とヤングは説明した。「ただ懸念なのは、王者相手の試合を終える時点で、中盤に右SBが2人いることだ。
「ラヴィアを見ても、彼は昨季かなり多くの時間を負傷で離れていた。前線はリーグ全体に恐怖を与えるだろうが、その後ろを見ると中盤で右SBがプレーしている」
戦術的アプローチが守備の脆弱性を露呈させる
チェルシーの戦術的な布陣も精査の対象となり、チームはアーセナルに主導権を明け渡し、主にカウンターアタックの機会に頼っていた。攻撃面での脅威は試合を通して限定的なままで、カウンターを生かしたのはペドロ・ネトが右サイドを突破した1度だけだった。ヤングは、アロンソ率いるチームが自陣深くに構えて圧力を受け止めようとした際の構造的な隙を、相手はすぐに見抜くことになると指摘した。
「各チームは今日の試合を見て、チェルシーがああして構えて後ろに人数をかけることは分かるだろう。でも、ライン間にはなおスペースがあって、アーセナルはそこを見つけ出した」とヤングは付け加えた。
「チェルシーは多くのポゼッションを相手に譲っていて、カウンターアタックのサッカーをしている。今日はおそらく、右サイドの［ペドロ］・ネトの場面で1度だけ、カウンターを生かした」
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アロンソ、カップ戦で即時の反応を求める
ノースロンドンでの痛手を受け、チェルシーは国内カップ戦での即時の立て直しに焦点を当てる。チェルシーは勢いを取り戻すべく、リーグカップ3回戦でリーズ・ユナイテッドとのアウェーゲームに臨む。
週半ばのカップ戦を終えると、アロンソ監督率いるチームはスタンフォード・ブリッジでのプレミアリーグに戻る。週末にはハル・シティをホームに迎え、サポーターの前で立て直しを図るとともに、順位を上げることを目指す。
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