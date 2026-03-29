Getty/GOAL
翻訳者：
右サイドバックのポジション争いが激化する中、イングランド代表のライバルであるティノ・リブラメントからリース・ジェームズに「信じられない」メッセージが届いた
イングランドのために奮起する
リブラメントは、国際舞台で実力をアピールするこの機会を大いに歓迎している。 ジェームズがハムストリングの負傷で現在離脱し、今月の合宿を欠場している中、ニューカッスルのこのサイドバックはレギュラーの座を確固たるものにしようと意欲を燃やしている。イングランド代表には守備陣に豊富な選択肢があるが、先日のウルグアイとの親善試合（1-1の引き分け）は、この23歳の選手が自身の守備能力をアピールする絶好の舞台となった。彼はチームメイトを尊敬しているものの、ワールドカップ出場の夢を実現するためには、新監督に自身の価値を証明することが不可欠であることを理解している。
- Getty Images Sport
ライバルへの絶賛
スタメンの座を直接争っているにもかかわらず、このニューカッスルの選手は、負傷中の同胞に対して並外れた気遣いを見せている。自身の心境やライバル関係について尋ねられると、彼は状況を率直に語り、「リースは信じられないほど素晴らしい選手だ。一日も早く復帰してほしい」と述べた。
ワールドカップ出場権を争う
夏の大会への出場権を巡って選手たちが競い合う中、代表チームの練習キャンプの緊張感は自然と高まっている。この高まる雰囲気を踏まえ、このディフェンダーは、誰もが代表入りを必死に狙っていると語った。「ある意味、今月の試合にはより一層の緊張感がある。なぜなら、誰もがワールドカップに出場したいと思っているからだ」とリブラメントは説明した。「代表に招集されるのは嬉しいが、ピッチに立てることの方がもっと嬉しい。 過去にも何度もチャンスを待ち続けてきた。今はただ、自分の実力をアピールできるその機会だけに集中している。」
- Getty Images Sport
イングランドの次はどうなるのか？
イングランド代表は、次のテストマッチまで間を置かずに試合を控えている。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、今週火曜日に日本をホームに迎え、現在の代表合宿を締めくくる。夏のワールドカップに向け、イングランド代表はグループLに組み入れられた。グループステージの初戦は6月17日のクロアチア戦、その6日後にはガーナとの難敵との対戦が控えている。グループステージの最終戦は、6月27日のパナマ戦となる。