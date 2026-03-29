右サイドバックのポジション争いが激化する中、イングランド代表のライバルであるティノ・リブラメントからリース・ジェームズに「信じられない」メッセージが届いた

リブラメントは、国際舞台で実力をアピールするこの機会を大いに歓迎している。 ジェームズがハムストリングの負傷で現在離脱し、今月の合宿を欠場している中、ニューカッスルのこのサイドバックはレギュラーの座を確固たるものにしようと意欲を燃やしている。イングランド代表には守備陣に豊富な選択肢があるが、先日のウルグアイとの親善試合（1-1の引き分け）は、この23歳の選手が自身の守備能力をアピールする絶好の舞台となった。彼はチームメイトを尊敬しているものの、ワールドカップ出場の夢を実現するためには、新監督に自身の価値を証明することが不可欠であることを理解している。