トーマス・トゥヘル監督にとって重要な一戦。メキシコは序盤からイングランドに猛攻を仕掛け、その後は命がけで守備に徹するだろう。つまり、イングランドは守備陣に鉄壁の強さが必要で、中盤では創造性も求められる。幸い、イングランドは選手層が厚く選択肢も豊富だ。
そこで、GOALが考えるトゥヘル監督のメキシコ戦予想スタメンは以下の通りだ……ただし、もしこれがすべて失敗に終わっても、我々の責任ではない！
トーマス・トゥヘル監督にとって重要な一戦。メキシコは序盤からイングランドに猛攻を仕掛け、その後は命がけで守備に徹するだろう。つまり、イングランドは守備陣に鉄壁の強さが必要で、中盤では創造性も求められる。幸い、イングランドは選手層が厚く選択肢も豊富だ。
そこで、GOALが考えるトゥヘル監督のメキシコ戦予想スタメンは以下の通りだ……ただし、もしこれがすべて失敗に終わっても、我々の責任ではない！
議論の余地はほとんどない。ジョーダン・ピックフォードはイングランドの正ゴールキーパーであり、その地位は揺るがない。 今大会では不安の声もある。ベスト32のコンゴ民主共和国戦では先制点を防ぐべきだったし、ガーナ戦でもやや不安定だった。それでも彼が一流であることに変わりはない。イングランドは、大舞台で力を発揮してくれることを願うしかない。
現在、やや難しい状況だ。この時点でトーマス・トゥヘル監督の選手起用を批判するのは簡単だ。しかし、先発と控えの右サイドバックが同時に負傷することは、彼でも予想できなかっただろう。とはいえ、批判されるべきは彼の判断だ。ジャレル・クアンサは最適な控えではなく、ジェド・スペンスも期待に応えられていない。
それでもトゥヘル監督は光明を見出した。コンゴ民主共和国戦の終盤15分、ライスを右サイドバックに配置。イングランドの攻撃は瞬く間に改善した。ライスはアーセナルで同ポジションを経験しており、リース・ジェームズがまだ万全でない今、最適解となる可能性がある。
イングランド対ガーナのスコアレスドローで、コンサはあの愚かなタックルでレッドカード退場すべきだったか？間違いなくそうだ。だがトーナメントでは、そんなミスを完全に忘れることはできなくても、多少は目をつぶるべきだ。それ以外では彼は堅実で、コンゴ戦でもミスはなかった。派手さはないが、それで十分。
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トゥヘル監督はイングランド代表の初戦でゲヒを起用せず、ジョン・ストーンズを選んだ。しかしストーンズが途中出場してから見せる活躍を考えれば、その判断は今となっては愚かだった。イングランド代表でのキャリアは始まったばかりだが、ゲヒは同国最高のセンターバックだ。 万全でなくても大舞台では彼に任せられる。メキシコシティでの一戦では、その信頼感が重要になる。
ここで最初の難題だ。ニコ・オライリーは評価が難しい選手だ。攻撃力は確かなもので、イングランドが危険な攻撃を組み立てるには、彼のような守備陣から前線へボールを運べる能力が不可欠だ。一方で、大会初戦のクロアチア戦では守備に不安があった。それでも、彼とジェド・スペンスを比べれば、オライリーを選ぶべきだ。
高度な統計はアンダーソンが世界屈指のMFだと示す。データ信じるかどうかはさておき、マンチェスター・シティの彼はチームに欠かせないアンカーだ。ボール保持に安定感があり、カウンターを未然に防ぎ、スペースを読む力も高い。周囲の状況は変わっているが、メキシコ戦では最高のパフォーマンスが求められる。それでも彼なら期待できる。 迷う余地はない。
当たり前だ！ジュード・ベリンガムは、見方によってはイングランド代表で最も優れた選手、あるいは2番目に優れた選手だ。彼は10番のポジションで最も効果を発揮し、最も居心地が良いが、ボックス・トゥ・ボックスの選手としても十分に機能できることを示してきた。メキシコ戦では、彼が「汚い仕事」を引き受けなければならないだろう。ライス抜きでも一度はうまくいった。今回もライス抜きでうまくいく可能性を示す証拠はある。
そのためには、トゥヘル監督の大胆な起用が不可欠だ。ロジャースはW杯で短い出場ながら印象的なプレーを見せたが、まだ真価を発揮できていない。ベリンガムとの連携もまだ物足りなさがある。アイデアはあっても、連係が機能していないのだ。
リスクはあるが、現状では最善のカードだ。右サイドバックのライスが守備に重きを置くため、イングランドには still 創造的な推進力が不足している。モーガン、出番だ。
ブカヨ・サカは万全なら最適解だが、今は遠くない。 アーセナル所属の彼は躊躇しており、走るのを避けているように見える。筋肉系の問題が負担になっているようだ。マドゥエケは刺激的な控えではないが、役割は果たせる。この大会で期待アシスト数トップクラスであり、いつか決定的なプレーを見せてくれるはずだ。
イングランドがワールドカップで優勝すれば、ハリー・ケインがバロンドールを取るだろう。これだけで十分だ。まだ彼の重要性が分からないなら、コンゴ戦のゴールを再視聴してほしい。
左ウイングの座は依然として空白だ。ラッシュフォードは前回先発したが、今回はゴードンが起用されるだろう。ゴードンは守備でより積極的に動き、コンゴ戦では2アシストを記録するなど攻撃でも存在感を示した。