右サイドバックにデクラン・ライス、ウイングにアンソニー・ゴードン、再招集のモーガン・ロジャース。イングランドがメキシコ戦で起用すべきスタメンは？

現在、やや難しい状況だ。この時点でトーマス・トゥヘル監督の選手起用を批判するのは簡単だ。しかし、先発と控えの右サイドバックが同時に負傷することは、彼でも予想できなかっただろう。とはいえ、批判されるべきは彼の解決策の判断だ。ジャレル・クアンサは最適な控えではなく、ジェド・スペンスも期待に応えられていない。

それでもトゥヘル監督は光明を見出した。コンゴ民主共和国戦の終盤15分、ライスを右サイドバックに配置。イングランドの攻撃は瞬く間に改善した。ライスはアーセナルで同ポジションを経験しており、リース・ジェームズがまだ戻れないなら最適解となる。