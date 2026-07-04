右サイドバックにデクラン・ライス、ウイングにアンソニー・ゴードン、再招集のモーガン・ロジャース。イングランドがメキシコ戦で起用すべきスタメンは？

トーマス・トゥヘル監督にとって重要な一戦。メキシコは序盤からイングランドに猛攻を仕掛け、その後は命がけで守備に徹するだろう。つまり、イングランドは守備陣に強靭さを、中盤には創造性が必要だ。幸い、イングランドは選手層が厚い。
そこで、GOALが考えるトゥヘル監督のメキシコ戦予想スタメンは以下の通りだ……ただし、もしこれがすべて失敗に終わっても、我々の責任ではない！
トーマス・トゥヘル監督にとって重要な一戦。メキシコは序盤からイングランドに猛攻を仕掛け、その後は命がけで守備に徹するだろう。つまり、イングランドは守備陣に強靭さを、中盤には創造性が必要だ。幸い、イングランドは選手層が厚い。
そこで、GOALが考えるトゥヘル監督のメキシコ戦予想スタメンは以下の通りだ……ただし、もしこれがすべて失敗に終わっても、我々の責任ではない！
議論の余地はほとんどない。ジョーダン・ピックフォードはイングランドの正ゴールキーパーであり、その地位は揺るがない。 今大会では調子を疑問視する声もある。それも当然だ。ベスト32のコンゴ民主共和国戦では先制点を防ぐべきだったし、ガーナ戦でもやや不安定だった。それでも一流のGKであり、大舞台で力を発揮する可能性は高い。イングランドは彼が重要な場面で力を発揮することを願うしかない。
現在、やや難しい状況だ。この時点でトーマス・トゥヘル監督の選手起用を批判するのは簡単だ。しかし、先発と控えの右サイドバックが同時に負傷することは、彼でも予想できなかっただろう。とはいえ、批判されるべきは彼の解決策の判断だ。ジャレル・クアンサは最適な控えではなく、ジェド・スペンスも期待に応えられていない。
それでもトゥヘル監督は光明を見出した。コンゴ民主共和国戦の終盤15分、ライスを右サイドバックに配置。イングランドの攻撃は瞬く間に改善した。ライスはアーセナルで同ポジションを経験しており、リース・ジェームズがまだ戻れないなら最適解となる。
イングランド対ガーナのスコアレスドローで、コンサはあの愚かなタックルで退場すべきだったか？間違いなくそうだ。だがトーナメントでは、そんなミスを完全に忘れることはできなくても、多少は目をつぶるべきだ。それ以外では彼は堅実で、コンゴ戦でもミスはなかった。派手さはないが、それで十分だ。
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トゥヘル監督はイングランド代表の初戦でゲヒを起用せず、ジョン・ストーンズを選んだ。しかしストーンズが途中出場してから好パフォーマンスを発揮していることを考えると、その采配は今となっては疑問だ。ゲヒは代表でのキャリアが浅いものの、イングランド最高のセンターバックである。 万全でなくても大舞台では彼に任せられる。メキシコシティでの一戦では、その信頼感が重要になる。
ここで最初の難題だ。ニコ・オライリーは評価が難しい選手だ。攻撃力は確かで、イングランドが危険な攻撃を仕掛けるには彼の縦パスが不可欠だ。だが、大会初戦のクロアチア戦では守備に不安があった。それでも、彼とジェド・スペンスを比べれば、オライリーを選ぶべきだ。
高度な統計はアンダーソンが世界屈指のMFだと示す。データ信じるかどうかはさておき、マンCの彼はチームに欠かせないアンカーだ。ボールを持てば落ち着き、カウンターを消し、スペースも読む。周囲は変わるが、メキシコ戦では最高のプレーが求められる。それでも彼なら期待できる。 迷う余地はない。
当たり前だ！ジュード・ベリンガムは、見方によってはイングランド代表で最も優れた選手であり、そうでなくても2番目に素晴らしい選手だ。彼は10番のポジションで最も効果を発揮し、居心地も良いが、ボックス・トゥ・ボックスの役割も十分にこなせることを示してきた。メキシコ戦では、彼が「汚い仕事」を引き受けなければならないだろう。ライス抜きでも一度はうまくいった。今回もライス抜きでうまくいく可能性を示す証拠はある。
そのためには、トゥヘル監督の大胆な采配が不可欠だ。ロジャースはW杯の短い出場時間で才能をうかがわせたが、まだ本領を発揮できていない。ベリンガムとの連携もまだ物足りなさがある。アイデアはあっても、連係が機能していないのだ。
リスクはあるが、現時点では最善の選択肢だ。ライスが右サイドバックを務めるイングランドには、いまだ創造的な推進力が不足している。モーガン、出番だ。
ここにも悩ましい問題がある。万全ならブカヨ・サカが最適だ。だが今は遠くない。 アーセナル所属の彼は躊躇しており、走るのを避けているように見える。筋肉系の問題が負担になっているようだ。マドゥエケは刺激的な控えとは言えないが、役割は果たせる。この大会のエクスペクテッド・アシスト（EA）でも上位にランクインしており、いつか決定的なプレーを見せてくれるはずだ。
イングランドがワールドカップで優勝すれば、ハリー・ケインはバロンドールを得るだろう。これだけで十分だ。まだ彼の重要性が分からないなら、コンゴ戦のゴールを再視聴してほしい。
左ウイングの座は依然として空白だ。ラッシュフォードが外されたのはやや不運だが、トゥヘル監督は夏から「誰のものでもない」と繰り返してきた。前回先発したラッシュフォードに対し、今回はゴードンが起用されるだろう。守備の献身性とコンゴ戦2アシストが評価された。