トーマス・トゥヘル監督にとって重要な一戦。メキシコは序盤からイングランドに猛攻を仕掛け、その後は命がけで守備に徹するだろう。つまり、イングランドは守備陣に強靭さを、中盤には創造性が必要だ。幸い、イングランドは選手層が厚い。
そこで、GOALが考えるトゥヘル監督のメキシコ戦予想スタメンは以下の通りだ……ただし、もしこれがすべて失敗に終わっても、我々の責任ではない！
トーマス・トゥヘル監督にとって重要な一戦。メキシコは序盤からイングランドに猛攻を仕掛け、その後は命がけで守備に徹するだろう。つまり、イングランドは守備陣に強靭さを、中盤には創造性が必要だ。幸い、イングランドは選手層が厚い。
そこで、GOALが考えるトゥヘル監督のメキシコ戦予想スタメンは以下の通りだ……ただし、もしこれがすべて失敗に終わっても、我々の責任ではない！
議論の余地はほとんどない。ジョーダン・ピックフォードはイングランドの正ゴールキーパーであり、その地位は揺るがない。 今大会のパフォーマンスには疑問もある。ベスト32のコンゴ民主共和国戦では最初のシュートを止められなかったし、ガーナ戦でも不安定さが見えた。それでも、彼が一流ゴールキーパーである事実は変わらない。イングランドは、彼が大舞台で力を発揮してくれると信じるしかない。
現在、やや難しい状況だ。この時点でトーマス・トゥヘル監督の選手起用を批判するのは簡単だ。しかし、先発と控えの右サイドバックが同時に負傷することは、彼でも予想できなかっただろう。とはいえ、批判されるべきは彼の判断だ。ジャレル・クアンサは最適な控えではなく、ジェド・スペンスも期待に応えられていない。
それでもトゥヘル監督は光明を見出した。コンゴ民主共和国戦の終盤15分、ライスを右サイドバックに配置。イングランドの攻撃は瞬く間に改善した。ライスはアーセナルで同ポジションを経験しており、リース・ジェームズがまだ戻れないなら最適解となる。
イングランド対ガーナのスコアレスドローで、コンサはあの愚かなタックルでレッドカード退場すべきだったか？間違いなくそうだ。だがトーナメントでは、そんなミスを完全に忘れることはできなくても、多少は目をつぶるべきだ。それ以外では彼は堅実で、コンゴ戦でもミスはなかった。派手さはないが、それで十分。
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トゥヘル監督はイングランド代表の初戦でゲヒを起用せず、ジョン・ストーンズを選んだ。しかしストーンズが途中出場してから好パフォーマンスを発揮していることを考えると、その采配は今となっては疑問だ。ゲヒは代表キャリアの序盤ながら、依然としてイングランド最高のセンターバックである。 万全でなくても大舞台では彼に任せられる。メキシコシティでの一戦では、その信頼感が重要になる。
ここで最初の難しい決断が迫る。ニコ・オライリーは評価が難しい選手だ。攻撃力は否定できず、イングランドが危険な攻撃を仕掛けるには、彼の前線へのパスが不可欠だ。だが、大会初戦のクロアチア戦では守備に不安があった。それでも、彼とジェド・スペンスを比べれば、オライリーを選ぶべきだ。
高度な統計は、アンダーソンが世界屈指のMFだと示す。データ信じるかどうかはさておき、マンチェスター・シティの彼はチームに欠かせないアンカーだ。ボールを持っても落ち着き、カウンターを未然に防ぎ、スペースを的確に読む。周囲は変わっても、メキシコ戦では最高のプレーが求められる。だが、彼なら期待できる。 迷う余地はない。
当たり前だ！ジュード・ベリンガムは、見方によってはイングランド代表で最も優れた選手、あるいは2番目に優れた選手だ。彼は10番のポジションで最も効果を発揮し、居心地も良いが、ボックス・トゥ・ボックスの選手としても十分に機能できることを示してきた。メキシコ戦では、彼が「汚い仕事」を引き受けなければならないだろう。ライス抜きでも一度はうまくいった。今回もライス抜きでうまくいく可能性を示す証拠はある。
そのためには、トゥヘル監督の大胆な采配が不可欠だ。ロジャースはW杯で短い出場ながら印象的なプレーを見せたが、まだ真価を発揮できていない。ベリンガムとの連携もまだ物足りなさがある。アイデアはあっても、連係が機能していないのだ。
リスクはあるが、現状では最善の手だ。右SBライスが守備に専念する分、イングランドには攻撃の起点が欠かせない。モーガン、出番だ。
ここにも悩ましい問題がある。万全ならブカヨ・サカで決まりだが、今は遠くない。 アーセナル所属の彼は躊躇しており、走るのを避けているように見える。筋肉系の問題が彼を苦しめている。マドゥエケは期待度の高い控えではないが、役割は果たせる。この大会では「期待アシスト数」でもトップクラスだ。彼なら、いつか決定的なプレーを見せてくれるはず……？
イングランドがワールドカップで優勝すれば、ハリー・ケインはバロンドールを獲得するだろう。これだけで十分のはずだ。それでも彼の重要性が分からないなら、コンゴ戦のゴールを再視聴してほしい。
左ウイングの座は依然として空白だ。ラッシュフォードが外れたのはやや不運だが、トゥヘル監督は夏から「誰にも保証はない」と繰り返してきた。ゴードンは守備の献身性と、コンゴ戦で示した2アシストが評価され、今回は先発するだろう。