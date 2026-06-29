2026年W杯第3節のヨルダン戦でリオネル・メッシは先発しなかった。しかしアルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督には彼を投入する理由がなかった。その時点でアルゼンチンは2点リードを1点差に縮められ、選手たちにわずかな不安が芽生え始めていたかもしれない。とはいえ、この試合にメッシは必要なかった。

しかしメッシは出場を望んでいた。あるいは、そう見せかけるようにプレーした。途中出場から20分ほどで試合の流れを変えた。彼がピッチに現れた瞬間、オーラと空気が一変した。そして80分、メッシのフリーキックをヤズィード・アブライラは止めるべきだったか？おそらくそうだ。 ボールは彼に近かった。大きな動きは必要なかった。

それでもボールは彼の横をすり抜けた。このゴールでアルゼンチンはグループステージを無敗で突破した。メッシはゴールデンブーツ争いでもわずかにリードを広げた。ゴールデンブーツとは不思議なものである。多くの場合、最多得点を挙げた選手がワールドカップを制するわけではない。実際、過去3回の優勝チームには大会最多得点を挙げた選手は含まれていなかった。得点が必ずしもチームの成功につながるわけではないのだ。

それでも現代サッカーでは、チームタイトルと同じくらい個人記録が重視される。ゴールは個人の力を測るわかりやすい指標だ。 失敗を重ねてこの舞台に辿り着く者はいない。2026年大会では本格的な争いが繰り広げられそうだ。メッシ、ムバッペ、ハーランド。彼らは異なる目標を追い、ゴールを自己アピールの手段に変えている。これほど魅力的なものがあるだろうか？

W杯には、常に個人の物語が息づく余地がある。