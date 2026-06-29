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Thomas Hindle

翻訳者：

史上稀に見るワールドカップ・ゴールデンブーツ争い：リオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドがなぜ歴史に挑んでいるのか――そしてそれがバロンドールにどのような影響を与えるか

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ゴールデンブーツ賞がチームの成功を保証するわけではないが、今夏の個人タイトル争いは近年で最も面白いものになるかもしれない。

2026年W杯第3節のヨルダン戦でリオネル・メッシは先発しなかった。しかしアルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督には彼を投入する理由がなかった。その時点でアルゼンチンは2点リードを1点差に縮められ、選手たちにわずかな不安が芽生え始めていたかもしれない。とはいえ、この試合にメッシは必要なかった。

しかしメッシは出場を望んでいた。あるいは、そう見せかけるようにプレーした。途中出場から20分ほどで試合の流れを変えた。彼がピッチに現れた瞬間、オーラと空気が一変した。そして80分、メッシのフリーキックをヤズィード・アブライラは止めるべきだったか？おそらくそうだ。 ボールは彼に近かった。大きな動きは必要なかった。

それでもボールは彼の横をすり抜けた。このゴールでアルゼンチンはグループステージを無敗で突破した。メッシはゴールデンブーツ争いでもわずかにリードを広げた。ゴールデンブーツとは不思議なものである。多くの場合、最多得点を挙げた選手がワールドカップを制するわけではない。実際、過去3回の優勝チームには大会最多得点を挙げた選手は含まれていなかった。得点が必ずしもチームの成功につながるわけではないのだ。

それでも現代サッカーでは、チームタイトルと同じくらい個人記録が重視される。ゴールは個人の力を測るわかりやすい指標だ。 失敗を重ねてこの舞台に辿り着く者はいない。2026年大会では本格的な争いが繰り広げられそうだ。メッシ、ムバッペ、ハーランド。彼らは異なる目標を追い、ゴールを自己アピールの手段に変えている。これほど魅力的なものがあるだろうか？

W杯には、常に個人の物語が息づく余地がある。

  • James Rodriguez 2014 World CupGetty

    「瞬間」をテーマにした賞

    2014年のワールドカップは、名試合と名ゴールが続き、ドイツが優勝した素晴らしい大会だった。

    しかし、大会はひとつの瞬間で語られるだろう。コロンビア対ウルグアイの決勝トーナメント前半、ボールがハメス・ロドリゲスのもとへ跳ね上がった。 最も無難な選択は流す、パスする、トラップすることだった。しかしこの攻撃的MFは胸で浮かせ、左足に落ちるのを待ってから25ヤードをゴール上隅に叩き込んだ。このゴールは同年プスカシュ賞を獲得し、今もなお大会を彩る名シーンとして語り継がれている。

    大会とは、結局のところ、こうした「瞬間」の集まりだ。サッカーファンの年齢を測るには、初めて覚えているワールドカップより、むしろ「初めて覚えているワールドカップのゴール」を聞くほうが正確だ。 ある世代にとって、その記憶は2014年とジェームズのボレーシュートとなるだろう。彼は大会で他に5得点を挙げ、ゴールデンブーツ賞を獲得した。あの瞬間こそ、彼の大会だった。ゴールデンブーツ賞は、そのすべてを凝縮した個人賞なのである。

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  • Kylian Mbappe France 2022Getty Images

    ワールドカップで優勝できるのか？

    とはいえ、それがチームの成功を示すかは議論の余地がある。2002年にロナウドがゴールデンブーツ賞を取って以来、優勝国に得点王はいない。2022年はムバッペが受賞した。 2018年はケイン、2014年はロドリゲス、2010年はミュラー、2006年はクローゼが得点王になったが、いずれも優勝には至らなかった。

    ムバッペは2022年にこの賞を取ったが、成績は決勝のハットトリックで伸びた。アルゼンチンが優っていたとはいえ、攻撃面では彼にこれ以上は求められない。 ハリー・ケインは2018年に受賞したが、グループステージのパナマ戦で3得点を挙げたことが主な要因だった。しかしトーナメントが進むにつれ存在感を失い、イングランドは準決勝でクロアチアに敗れた。ロドリゲス率いるコロンビアはダークホースとして活躍したが、ベスト8で姿を消した。トーマス・ミュラーは2010年に受賞したが、ドイツは準決勝で優勝したスペインに敗れている。

    2002年、重傷を乗り越えたロナウドが8得点を挙げ、ブラジルを優勝に導いた例だけが個人とチームの成功が一致した。



  • Erling Haaland(C)Getty Images

    チームスポーツだが、有力な候補が多数いる。

    サッカーはよりチームスポーツになった。成功するのはスターが多いチームではなく、バランスの取れたチームだ。アルゼンチンはメッシの守備負担を減らし、攻撃力を生かすシステムで弱点を補う。

    スペインはボール保持に優れ、失っても組織でカバーする。フランスの戦術は多岐にわたるが、勤勉なMFと規律あるSBが攻撃陣を支える。ウスマン・デンベレの貢献は代表でより際立つ。

    とはいえ、サッカー界は今、独特な局面を迎えている。これはある意味、時代の衝突とも言える。メッシとクリスティアーノ・ロナウドは間違いなく、最後のワールドカップに臨んでいる。次世代のスーパースターたちも、すでに全盛期を迎えている。 現時点で優勝の現実的な可能性を持つエリートアタッカーは7人いる。メッシ、ムバッペ、ハーランド、デンベレ、ヴィニシウス、ケイン、ロナウドだ。この中の誰かが優勝しても驚きはない。

  • Messi-Mbappe(C)Getty Images

    メッシ対ムバッペ？

    メッシは6得点を挙げ、得点王争いのトップに立つ。年齢39歳となり、衰えは見えるが、アルジェリア戦で3点、オーストリア戦で2点、ヨルダン戦で1点を奪取。すべてを軽々と決めた。

    今後の対戦相手――敬意は払うが――も、メッシの魔法の前では無力に見える。カーボベルデは今大会のダークホースでスペインを無得点に抑えたが、アルゼンチン戦では圧倒的な下馬評だ。勝ち進めば、次はオーストラリアまたはエジプトと当たる。 同ブロックにはガーナ、コロンビア、スイス、アルジェリアがおり、いずれも得点を奪う好機となるだろう。メッシはすでに大会序盤で通算得点記録を更新し、準々決勝までに2桁得点も射程圏だ。

    そして、ワールドカップでメッシの最大のライバルとなったのがムバッペだ。2人はこの舞台で2度対戦している。1度目は2018年ベスト16で、ムバッペが2得点を挙げて勝利した。2度目は2022年決勝。メッシが優勝を飾ったが、ムバッペも3得点を奪っている。

    とはいえ、まだ本調子ではない。初戦2試合で4得点2アシストを記録しながらも、動きに落ち着きがなく、チームワークも構築中だ。次のスウェーデン戦は好機であり、大舞台でのオーラがあれば十分に脅威となる。

  • FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

    その他の候補者たち

    他の選手も無視できない。ケインは早々に候補に名を連ねた。イングランド初戦で2得点を奪ったが、PKを外してから再蹴りで初得点を奪った。 続く第2戦では絶好機をバー上に外したが、第3戦で再びネットを揺らした。それでも、本命と呼べるほどの決定機には恵まれていない。ハーランドは初戦2試合で4得点を奪った後、ノルウェーの最終戦は休養した。

    ヴィニシウス・ジュニオールも脅威だ。ブラジルが勝ち進むには彼の活躍が不可欠で、3試合で4得点を挙げて2024年コパ・アメリカでの自己記録（2得点）を更新した。 さらにロナウドもいる。ポルトガル代表での役割は不可解だ。 パスやチームプレーへの関心が薄れているように見える。これほど高いレベルの選手が自己中心的な姿勢を示す例は稀だ。ノックアウトステージでの成績は振るわないが、ピッチに立てば常に得点を狙える位置にいる。41歳になってもなお、脅威である。

    ダークホースも無視できない。米国代表フォラリン・バログンは好調で、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で結果を出せば候補に名を連ねる。オランダ代表ブライアン・ブロッビーもゴールを量産しており、候補から外せない。

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    バロンドール効果と、その先

    しかし、一部の候補者にとって得点王はそれだけではない。ケインはバロンドールの最有力候補だが、バイエルンがCLで結果を残せなかったのは減点材料だ。ムバッペはラ・リーガで得点王になったものの、レアルがタイトルを取れなかったことが評価を下げる。 デンベレが所属するPSGは獲得可能なタイトルを制したが、個人として2年連続受賞に値する貢献をしたと言えるか。そしてもちろん、メッシもいる。MLSは歴史的にバロンドール受賞者の舞台とは見なされていないが、ゴールデンブーツとW杯での成功が彼の名前を候補に挙げるか。

    それでも最も魅力的なのは、こうした議論を楽しみ、語り合えることだろう。 ゴールデンブーツがチームの成功を保証するわけではないが、個人の「瞬間」を測る指標としては説得力がある。ワールドカップで私たちが重んじるのがまさにその「瞬間」なら、トップ選手たちを称賛して何が悪いだろう。ムバッペ、ハーランド、メッシ、ロナウド、ヴィニシウス、ケイン――彼らは絶対的なエリートであり、自国代表として着実に得点を重ねている。

    これがサッカーファンの夢見る光景だ。6人全員が優勝するわけではない。結局、誰も優勝できなかった。だが、彼らがゴールデンブーツを狙う活躍をすれば、2026年もまた、記憶に残る場面が生まれるだろう。