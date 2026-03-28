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「史上最高！」――バロンドール受賞者が、フランス代表キャプテンのキリアン・エムバペについて断言
歴史的な頂点へのムバッペの道のり
かつてマルセイユとACミランで活躍したレジェンドは、元パリ・サンジェルマンの攻撃的選手の活躍ぶりに感嘆している。ムバッペは代表チームに革命的な影響を与え、2018年のワールドカップ優勝、そして2022年には2大会連続の決勝進出に貢献した。決勝ではアルゼンチン戦でハットトリックを達成したことで有名だ。 今週のブラジル戦（2-1）で得点を挙げたことで、彼はフランス代表通算95試合で56ゴールを記録し、代表歴代得点ランキングでオリヴィエ・ジルーにあと1ゴールと迫った。ジルーは2024年、通算137試合の出場で代表キャリアに幕を閉じた。
- AFP
パパンが最終的な宣言を行う
RMCのインタビューで、パパンはムバッペをフランス代表史上最高のストライカーと見なすべきかという質問を受けた。彼は躊躇することなく、現キャプテンをその頂点に据え、このフォワードの真価はまだこれからだとさえ示唆した。
「今日の時点で、彼はフランス代表史上最高のストライカーだ。そう思うよ。それにね、彼はこれからさらに偉大な選手になるだろう」とパパンは断言した。フランス国内のクラブに所属しながらバロンドールを受賞した唯一の選手である60歳のパパンは、ムバッペがまだその個人タイトルを獲得していないものの、チームとしての功績は比類のないものであると認めた。
個人賞 vs 国際的な栄光
議論は、バロン・ドールの威信へと移った。このトロフィーは、ムバッペが常に卓越した活躍を見せているにもかかわらず、これまで彼の手には届いていない。代表戦54試合で30ゴールを挙げ、サッカー史上有数の決定力を持つストライカーとして知られるパパンは、自身の個人としての栄光と引き換えに、ムバッペが味わった代表での成功を手に入れたいと認めた。
「彼はまだバロンドールを受賞していない。確かにそうだ。だが、私なら、自分のバロンドールをフランス代表でのタイトルと交換するだろうか？ もしかすると。それは考えさせられることだ」とパパンは認めた。「私はバロンドールを受賞するためにプレーしたことはなかったが、それでも受賞した。一方で、ワールドカップを勝ち取りたかったのは山々だったが、結局手に入れることはできなかった」
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ジルーが持つ歴代最多記録に迫る
フランス代表が今後の試合に向けて準備を進める中、ジルーと並べるゴールを狙うムバッペにすべての注目が集まるだろう。
通算56ゴールを記録しているキャプテンは、ディディエ・デシャン監督率いるチームの中心であり続けている。レアル・マドリードでの活躍を続け、フランス代表でもトップクラスのパフォーマンスを維持する中、パパンから贈られた「史上最高」という称号に異論を唱えることは、ますます難しくなっている。