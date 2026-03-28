「史上最高！」――バロンドール受賞者が、フランス代表キャプテンのキリアン・エムバペについて断言

議論は、バロン・ドールの威信へと移った。このトロフィーは、ムバッペが常に卓越した活躍を見せているにもかかわらず、これまで彼の手には届いていない。代表戦54試合で30ゴールを挙げ、サッカー史上有数の決定力を持つストライカーとして知られるパパンは、自身の個人としての栄光と引き換えに、ムバッペが味わった代表での成功を手に入れたいと認めた。

「彼はまだバロンドールを受賞していない。確かにそうだ。だが、私なら、自分のバロンドールをフランス代表でのタイトルと交換するだろうか？ もしかすると。それは考えさせられることだ」とパパンは認めた。「私はバロンドールを受賞するためにプレーしたことはなかったが、それでも受賞した。一方で、ワールドカップを勝ち取りたかったのは山々だったが、結局手に入れることはできなかった」