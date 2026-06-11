『The Athletic』によると、スカイブルーズはイングランド代表選手に1億4000万ユーロ（基本移籍金1億2300万ユーロ＋ボーナス1700万ユーロ）のオファーを提示したが、フォレストは拒否した。
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史上最高移籍金を要求も、マンチェスター・シティ、プレミア注目株への巨額オファーまた拒否される
「トリッキー・ツリーズ」は追加条項なしで少なくとも約1億4500万ポンドを要求している。この額は、昨夏リヴァプールFCがニューカッスル・ユナイテッドにFWアレクサンダー・イサクの移籍金として支払った国内最高記録に相当する。
23歳のアンダーソンは以前からマンチェスター・シティの補強リストに名を連ねており、昨季ノッティンガムでの活躍で欧州トップクラブの注目を集めた。今度のワールドカップにもイングランド代表として出場する。
同大会では、トーマス・トゥヘル監督の下で中盤の軸として先発が確実視されている。木曜未明に行われたコスタリカとの最終調整試合（3-0）では71分間プレーした。
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マンチェスター・ユナイテッドもエリオット・アンダーソンに関心を示している
アンダーソンはニューカッスル・ユナイテッドのユース出身で、同クラブでプロデビュー。2024年夏にノッティンガムへ移籍し、中盤のレギュラーに定着した。昨季はプレミアリーグ全試合に出場し、4得点4アシストを記録した。
一方、マンチェスター・シティは同市内のライバル、マンチェスター・ユナイテッドもアンダーソンに興味を示しているとされるが、『アスレティック』によるとユナイテッドがシティの提示額を超えるのは難しいという。
アンダーソンはノッティンガムと2029年6月30日までの契約を結んでいる。