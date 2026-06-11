史上最高移籍金を要求も、マンチェスター・シティ、プレミア注目株への巨額オファーまた拒否される

「トリッキー・ツリーズ」は追加条項なしで少なくとも約1億4500万ポンドを要求している。この額は、昨夏リヴァプールFCがニューカッスル・ユナイテッドにFWアレクサンダー・イサクの移籍金として支払った国内最高記録に相当する。

23歳のアンダーソンは以前からマンチェスター・シティの補強リストに名を連ねており、昨季ノッティンガムでの活躍で欧州トップクラブの注目を集めた。今度のワールドカップにもイングランド代表として出場する。

同大会では、トーマス・トゥヘル監督の下で中盤の軸として先発が確実視されている。木曜未明に行われたコスタリカとの最終調整試合（3-0）では71分間プレーした。