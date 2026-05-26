フォレストのヴィトール・ペレイラ監督は、アンダーソンとモーガン・ギブス＝ホワイトが「世界最高峰の舞台」にふさわしいと認めた。監督は両選手に残ってほしいが、16位で欧州カップ戦に出場できない現状では、MFギブス＝ホワイトの退団可能性が高い。 ペレイラ監督は「より高い目標を目指すにはベストな選手を残さなければならない。毎年メンバーが変われば安定性も強さも得にくい。移籍市場は完全にはコントロールできないが、クラブとも意見は一致している。できるだけ多くの選手を残し、市場を管理したい」と語った。