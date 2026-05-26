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史上最高移籍金が必要だ。エリオット・アンダーソンは、デクラン・ライスが持つ英国人最高額1億500万ポンドを超える見込み。マンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッドの争奪戦の行方が明らかになった。
シティがフォレストのスター選手獲得競争でリード
マンチェスター・シティがアンダーソン争奪戦で優位に立っている。ノッティンガム・フォレストのMFは、ライバルであるマンチェスター・ユナイテッドではなくエティハド・スタジアムへの移籍を望んでいるようだ。BBCは、この23歳が今夏シティ・グラウンドを去ると報じている。ユナイテッドは高額移籍金や長期交渉を避けている。 両クラブは移籍金で大きな隔たりがあり、合意には至っていない。2029年まで契約が残るアンダーソンは今季50試合4ゴール。日曜のボーンマス戦（1－1）では、観客からスタンディングオベーションを受けた。
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英国の移籍金記録を塗り替える
この移籍金は英国人選手最高額となり、アーセナルがウェストハムにライスを獲得した1億500万ポンドを上回る見込みだ。フォレスト内では、今夏大型移籍が実現すれば相手はこの若手MFだろうとの見方が強まっている。イングランド代表としてワールドカップで好結果を残せば、クラブの交渉力はさらに高まる。 両者を比べると、ライスは今季54試合5得点を挙げ、アーセナルのプレミアリーグ制覇に貢献。さらに5月30日のチャンピオンズリーグ決勝パリ戦へも備えており、英国産才能に巨費を投じる価値を証明している。
夏のセールへのマネージャーの姿勢
フォレストのヴィトール・ペレイラ監督は、アンダーソンとモーガン・ギブス＝ホワイトが「世界最高峰の舞台」にふさわしいと認めた。監督は両選手に残ってほしいが、16位で欧州カップ戦に出場できない現状では、MFギブス＝ホワイトの退団可能性が高い。 ペレイラ監督は「より高い目標を目指すにはベストな選手を残さなければならない。毎年メンバーが変われば安定性も強さも得にくい。移籍市場は完全にはコントロールできないが、クラブとも意見は一致している。できるだけ多くの選手を残し、市場を管理したい」と語った。
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アンダーソンの次は？
交渉が進むにつれ、マンチェスター・シティは正式に獲得意思を示し、移籍金格差の縮小を目指す。アンダーソンはワールドカップに向けてコンディション維持に集中する必要がある。大会に出場すれば移籍金はさらに上昇するだろう。マンチェスター・ユナイテッドが再アプローチするかは不明だが、数カ月以内にノッティンガム・フォレストからクラブ記録の移籍金で移籍するのは避けられない。