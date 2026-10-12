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翻訳者：
「史上最高は自分だ。以上だ」ロナウド、メッシとのライバル関係と1000ゴールの目標について語る
ライバル関係の裏にいる秘密の翻訳者
15年以上にわたり、サッカー界ではロナウドとメッシの絶え間ない頂点争いをめぐって意見が分かれてきた。注目はピッチ上での対立に集まりがちだったが、ロナウドは今回、両者の関係が多くのファンの想像以上に友好的だったことを明かした。
ロナウドは、バロンドールの授賞式で何度も壇上に上がった際、英語にあまり慣れていなかったメッシのために、その場で通訳を務めたことを振り返った。元マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリーのスターは「15年間、授賞式の舞台を共にした」と説明した。「いつもとても仲が良かった。英語で言われたことを、彼のために1、2度通訳したのを覚えている。『メッシ、君はここに残って』という具合にね」
41歳のFWは、激しい競争の中にも親しい交流があったと語り、注目度の高いイベントでメディア対応をするメッシをたびたび手助けしていたという。「『このあと彼女が君に質問するよ』と伝えて、それから私が通訳する。司会者が君に『こうします』と言えば、君はメッシに『はい、いいですね』と伝える。面白かったよ」とロナウドは『CNN Portugal』に語った。それぞれのクラブや国をめぐってファンが対立する中でも、互いへの敬意は常にあったと強調した。「彼はいつも私によくしてくれた。もちろん、彼は自分のクラブを守り、私は私のクラブを守った。彼は自分の代表チームを守り、私は私の代表チームを守った」
- AFP
レジェンドたちに刺激された互いの意欲
現在、主要タイトルではメッシが優位に立っている。バロンドールを8回受賞し、ワールドカップで優勝。リーグ優勝はロナウドの8回に対して13回、ゴールデンブーツの受賞はロナウドの4回に対して6回を数える。一方、チャンピオンズリーグの優勝回数ではロナウドが5回で、ライバルの4回を上回る。しかし、ロナウドは2人の競争を別の視点から捉えている。
「彼が全力を尽くして得点しようとした年があったと思うし、僕も同じだった」と、ロナウドは両者のキャリアの最盛期を振り返った。「おそらくアイルトン・セナとプロストの間にあったような、健全なライバル関係だった。お互いに刺激し合っていたと思う」
GOAT論争に決着をつける最終結論
「史上最高」の称号をめぐってファンや識者の意見が分かれることは認めつつも、ロナウドは自分への自信を揺るがせていない。この論争では、メッシがアルゼンチン代表としてワールドカップを制したことが決め手として挙げられることが多い。しかし、ポルトガルのベテラン選手は、自身が残してきた数字を見れば、史上最高を名乗る資格に疑いの余地はないと主張する。
「個人の好みは別の話だ。あれこれ言って、メッシやペレ、マラドーナの方が好きだというのは理解できるし、尊重する」とロナウドは述べた。「だが、クリスティアーノが完成された選手ではないと言うのは嘘だ」。ファンが個人的に誰を好むかにかかわらず、長年にわたって活躍し、膨大な数のゴールを決めてきた自分こそが、頂点に立つと考えている。
- Getty Images Sport
1000ゴールの大台を目指して
現在サウジアラビアでプレーするロナウドは、キャリア通算980ゴールを記録しており、プロ通算1000ゴールという大台まであと20ゴールに迫っている。
ベテランアタッカーは、自身の得点数が絶えず注目されることへのいら立ちも口にした。「みんな今の僕の調子やゴールを評価していない。残り85ゴールだ、あと85ゴール必要だと言うことばかり気にしている……。でも、僕はそれが好きじゃない。本当に嫌なんだ。物事は自然に起こるべきだ。920ゴールでも、925ゴールでも、930ゴールでも、僕は史上最高だ。それだけだ」
ともに現役生活の終盤に差しかかる中、メッシは最近、代表での活動から離れ、ロナウドもポルトガル代表を離れた後、その将来について疑問の声が上がっている。最後に自身のレガシーを決定づける瞬間を巡る競争は続くが、ロナウドは究極の目標について、気負いのない姿勢を示した。「ゴールについては、数字がすべてを物語っている。だから、ここで1000ゴールに到達しなければならないとは言わない。達成できれば素晴らしいことだ」
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