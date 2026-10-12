15年以上にわたり、サッカー界ではロナウドとメッシの絶え間ない頂点争いをめぐって意見が分かれてきた。注目はピッチ上での対立に集まりがちだったが、ロナウドは今回、両者の関係が多くのファンの想像以上に友好的だったことを明かした。

ロナウドは、バロンドールの授賞式で何度も壇上に上がった際、英語にあまり慣れていなかったメッシのために、その場で通訳を務めたことを振り返った。元マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリーのスターは「15年間、授賞式の舞台を共にした」と説明した。「いつもとても仲が良かった。英語で言われたことを、彼のために1、2度通訳したのを覚えている。『メッシ、君はここに残って』という具合にね」

41歳のFWは、激しい競争の中にも親しい交流があったと語り、注目度の高いイベントでメディア対応をするメッシをたびたび手助けしていたという。「『このあと彼女が君に質問するよ』と伝えて、それから私が通訳する。司会者が君に『こうします』と言えば、君はメッシに『はい、いいですね』と伝える。面白かったよ」とロナウドは『CNN Portugal』に語った。それぞれのクラブや国をめぐってファンが対立する中でも、互いへの敬意は常にあったと強調した。「彼はいつも私によくしてくれた。もちろん、彼は自分のクラブを守り、私は私のクラブを守った。彼は自分の代表チームを守り、私は私の代表チームを守った」