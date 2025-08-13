- エバーグリーンのフロントマン、今も健在
- 中東で新契約を締結
- 「楽しめる限り続ける」
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40歳の今も、バロンドール5度のこの選手は衰えを知らない。サウジ・プロリーグのアル・ナセルで得点源として活躍し、先日もキャプテンとして母国をUEFAネーションズリーグ2連覇に導いた。
ロナウドは現役中に通算1,000ゴールを達成すると固く決意しており、中東との2年契約がその後押しをする。だがこれが最後の契約ではないかもしれない。母クラブ・スポルティングへの復帰説も依然として囁かれている。
CR7は長年のライバル、リオネル・メッシと現役寿命を競っている。メッシはMLSのインテル・マイアミとの契約を延長する見込みで、両者がいつ引退するかは未だ不明だ。
かつてオールド・トラッフォードでロナウドとプレーしたブラウンは、GOALの取材にこう語った。衰えを知らないポルトガル代表が最高レベルでプレーし続ける姿についてだ。「彼が引退したら、その体は科学者に提供すべきだ！彼はまさにマシンのようだ。
彼は今の環境を気に入り、手厚く扱われている。続ける気があるからこそ続けているのだ。サッカーを愛し、楽しみ、今も結果を出している。
いつでも引退して好きなことをできる立場なのに、彼はまだサッカーに身を置きたいと思っている。今も記録を塗り替え、新たな記録を打ち立てたいと願っている。それは非常に前向きな姿勢だ。特に、台頭してくる若い選手たちにとって、彼がどれほど献身的にプレーし、これからもそうしようとしているかは大きな手本になる。
「彼はサッカーを続けるためなら体を酷使することも厭わない。それができていることを本当に嬉しく思う」
ロナウドはすでに不滅の偉人としての地位を確固たるものとしているが、記録を塗り替えてきたスパイクを最後に脱ぐ前に、そのレガシーをさらに高めたいと考えている。また、ピッチの外でも幸せを掴んでおり、CR7が長年のパートナーであるジョルジーナ・ロドリゲスと婚約したことが明らかになった。