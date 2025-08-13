かつてオールド・トラッフォードでロナウドとプレーしたブラウンは、GOALの取材にこう語った。衰えを知らないポルトガル代表が最高レベルでプレーし続ける姿についてだ。「彼が引退したら、その体は科学者に提供すべきだ！彼はまさにマシンのようだ。

彼は今の環境を気に入り、手厚く扱われている。続ける気があるからこそ続けているのだ。サッカーを愛し、楽しみ、今も結果を出している。

いつでも引退して好きなことをできる立場なのに、彼はまだサッカーに身を置きたいと思っている。今も記録を塗り替え、新たな記録を打ち立てたいと願っている。それは非常に前向きな姿勢だ。特に、台頭してくる若い選手たちにとって、彼がどれほど献身的にプレーし、これからもそうしようとしているかは大きな手本になる。

「彼はサッカーを続けるためなら体を酷使することも厭わない。それができていることを本当に嬉しく思う」