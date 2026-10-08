試合終了のホイッスル後、そのDFは自身のインスタグラムのアカウントを更新し、チームバス内のメッシの動画に加え、ともに過ごした忘れがたい瞬間を記録した複数の映像を投稿した。投稿には次のように添えた。「史上最高のアスリートと時間を共有できたことは、なんという特権だったことか。僕たちは最高の存在を失う。レオ、君のことを僕たちはこの先ずっと恋しく思うだろう」

そして最後に、「心の底から愛している!!!」と付け加えてメッセージを締めくくった。