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翻訳者：
「史上最高のアスリート」 リサンドロ・マルティネス、アルゼンチンでの最後の出場を終えたリオネル・メッシへ感動的な別れのメッセージ###
感傷的な追悼文が、去ったアイコンをたたえる
オールド・トラッフォードのスターは火曜日、象徴的な司令塔が正式に代表での旅を終えたことを受け、同胞への深い敬意を示した。「リチャ」の愛称で親しまれるそのセンターバックは、祝賀ムードの一戦でハーフタイム直後に投入され、ニコラス・オタメンディと交代した。この出場は、2人がアルゼンチン代表で同じピッチに立った30回目となり、その関係はカタールでの2022年ワールドカップ制覇によって彩られている。
- Getty Images Sport
DFが心のこもったSNS追悼文を投稿
試合終了のホイッスル後、そのDFは自身のインスタグラムのアカウントを更新し、チームバス内のメッシの動画に加え、ともに過ごした忘れがたい瞬間を記録した複数の映像を投稿した。投稿には次のように添えた。「史上最高のアスリートと時間を共有できたことは、なんという特権だったことか。僕たちは最高の存在を失う。レオ、君のことを僕たちはこの先ずっと恋しく思うだろう」
そして最後に、「心の底から愛している!!!」と付け加えてメッセージを締めくくった。
歴史的な旅路に幕が下りる
試合は発煙筒の演出と、象徴的な背番号をたたえる10分のスタンディングオベーションに彩られた。退任するキャプテンは、自身208キャップ目の試合でPKをネット上部に突き刺し、代表での歴代最多得点記録を126ゴールに伸ばした。オタメンディとニコ・パスも得点を挙げ、アフリカからの来訪チームを相手にした忘れがたい夜を締めくくった。
- Getty Images Sport
国内での任務が復帰するDFを待ち受ける
この一戦をもって、ユナイテッドの代表招集組にとって3週間のインターナショナルブレイクが終了した。ここからは再び国内での戦いに焦点が移り、マンチェスター・ユナイテッドは10月10日（土）にオールド・トラッフォードでトッテナム・ホットスパーをホームに迎える。キックオフは英国夏時間17時30分。マルティネスは、このプレミアリーグの一戦でマイケル・キャリック監督の守備陣中央にそのまま復帰すると見られている。
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