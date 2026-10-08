あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1080116626.jpgAPL
Adhe Makayasa
翻訳者：

「史上最高のアスリート」 リサンドロ・マルティネス、アルゼンチンでの最後の出場を終えたリオネル・メッシへ感動的な別れのメッセージ###

リサンドロ・マルティネス
リオネル・メッシ
アルゼンチン 対 ベナン
アルゼンチン
ベナン
親善試合
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドDFリサンドロ・マルティネスが、アルゼンチン代表での最後の国際試合を終えた伝説的FWリオネル・メッシに心のこもった賛辞を送った。39歳のメッシは、ブエノスアイレスで行われたベナン戦の感動的な3-0勝利をもって、代表での輝かしいキャリアに幕を下ろした。

  • 感傷的な追悼文が、去ったアイコンをたたえる

    オールド・トラッフォードのスターは火曜日、象徴的な司令塔が正式に代表での旅を終えたことを受け、同胞への深い敬意を示した。「リチャ」の愛称で親しまれるそのセンターバックは、祝賀ムードの一戦でハーフタイム直後に投入され、ニコラス・オタメンディと交代した。この出場は、2人がアルゼンチン代表で同じピッチに立った30回目となり、その関係はカタールでの2022年ワールドカップ制覇によって彩られている。

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DFが心のこもったSNS追悼文を投稿

    試合終了のホイッスル後、そのDFは自身のインスタグラムのアカウントを更新し、チームバス内のメッシの動画に加え、ともに過ごした忘れがたい瞬間を記録した複数の映像を投稿した。投稿には次のように添えた。「史上最高のアスリートと時間を共有できたことは、なんという特権だったことか。僕たちは最高の存在を失う。レオ、君のことを僕たちはこの先ずっと恋しく思うだろう」

    そして最後に、「心の底から愛している!!!」と付け加えてメッセージを締めくくった。

  • 歴史的な旅路に幕が下りる

    試合は発煙筒の演出と、象徴的な背番号をたたえる10分のスタンディングオベーションに彩られた。退任するキャプテンは、自身208キャップ目の試合でPKをネット上部に突き刺し、代表での歴代最多得点記録を126ゴールに伸ばした。オタメンディとニコ・パスも得点を挙げ、アフリカからの来訪チームを相手にした忘れがたい夜を締めくくった。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    国内での任務が復帰するDFを待ち受ける

    この一戦をもって、ユナイテッドの代表招集組にとって3週間のインターナショナルブレイクが終了した。ここからは再び国内での戦いに焦点が移り、マンチェスター・ユナイテッドは10月10日（土）にオールド・トラッフォードでトッテナム・ホットスパーをホームに迎える。キックオフは英国夏時間17時30分。マルティネスは、このプレミアリーグの一戦でマイケル・キャリック監督の守備陣中央にそのまま復帰すると見られている。