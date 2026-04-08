史上最大規模…ディアブ氏：エジプトリーグは大きな転換点を目前に

エジプトプロクラブ協会の会長であるアフメド・ディアブ氏は、同協会が日程を調整し、代表チームやアフリカのクラブ大会との日程重複を回避することに成功したことで、今シーズンのエジプトリーグは順調に進んでいると強調した。
ディアブ会長は、リーグ第1グループの最終節が5月15日、第2グループが5月27日に開催されると明らかにした。また、代表チームはクラブ側と完全に調整の上、5月15日に集合することになっている。
エジプトプロクラブ協会の会長であるアフメド・ディアブ氏は、同協会が日程を調整し、代表チームやアフリカのクラブ大会との日程重複を回避することに成功したことで、今シーズンのエジプトリーグは順調に進んでいると強調した。
ディアブ会長は、リーグ第1グループの最終節が5月15日、第2グループが5月27日に開催されると明らかにした。また、代表チームはクラブ側と完全に調整の上、5月15日に集合することになっている。
ディアブ氏は、アフリカの大会へのクラブ参加をめぐる議論に決着をつけ、長年にわたり適用されてきた基準を遵守することを強調した。すなわち、リーグ1位と2位はアフリカチャンピオンズリーグへ、3位はカップ戦優勝チームと共にアフリカコンフェデレーションカップへ出場する。
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同氏は「もしカップ戦優勝チームが上位3チームのうちの1つである場合、4位チームがコンフェデレーションズカップに出場する」と強調し、基準に緊急の変更があればシーズン開始時に発表していたはずだと述べた。
また、ディアブ氏は、今シーズンの降格取り消しはあり得ないと強調した。同氏は、総会での合意により4クラブが降格し、3クラブが昇格することになっており、この制度は18クラブ体制になるまでの今後3シーズンにわたって継続されると述べた。また、この件について再議論する可能性や、昨シーズンに起きたような事態が繰り返されることはないと否定した （イスマイリーのために降格が撤回された件を受けて）。
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ディアブ氏は、サッカー業界の企業化プロジェクト（大衆クラブと民間企業の統合）にも言及し、これは完全な統合ではなく、財政的持続可能性とサポーターの復帰を実現するためのパートナーシップであると説明した。また、プレミアリーグ外のクラブとの提携の可能性もあるとしつつ、提携の有無にかかわらず、予定されている4クラブは降格するとし、次のように強調した： 「プレミアリーグ以外の大衆クラブとの提携もあり得る」
マーケティングの面では、ディアブ氏は、協会が今月中にリーグ名の新たなパートナーを発表する予定であることを明らかにした。同氏は、この提携が放送権や商業権において「非常に大きな飛躍」となり、特に人気クラブに対して、順位やクラブの性質を考慮した不均等な配分を通じて、はるかに高い収益をもたらすと予想していると述べた。
また、賞金総額がこれまでの金額（リーグ優勝賞金500万、リーグカップ賞金2500万など）を上回ることを明かし、「エジプトサッカー史上最高額となる」と強調した。
また、「放送体制や運営の改善、そしてサポーターの段階的なスタジアム復帰により、リーグのマーケティング価値は過去数年間で著しく上昇した」と指摘した。
ディアブ氏は、これまでの成果に対し60～70％の満足度を示し、「最大の夢は、リーグに人気クラブを増やし、スタジアムが恒常的に満員になることだ」と強調した。