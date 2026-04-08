史上最大規模…ディアブ氏：エジプトリーグは大きな転換点を目前に

また、ディアブ氏は、今シーズンの降格取り消しはあり得ないと強調した。同氏は、総会での合意により4クラブが降格し、3クラブが昇格することになっており、この制度は18クラブ体制になるまでの今後3シーズンにわたって継続されると述べた。また、この件について再議論する可能性や、昨シーズンに起きたような事態が繰り返されることはないと否定した （イスマイリーのために降格が撤回された件を受けて）。

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ディアブ氏は、サッカー業界の企業化プロジェクト（大衆クラブと民間企業の統合）にも言及し、これは完全な統合ではなく、財政的持続可能性とサポーターの復帰を実現するためのパートナーシップであると説明した。また、プレミアリーグ外のクラブとの提携の可能性もあるとしつつ、提携の有無にかかわらず、予定されている4クラブは降格するとし、次のように強調した： 「プレミアリーグ以外の大衆クラブとの提携もあり得る」