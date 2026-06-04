史上最大の移籍劇！1.FCケルン、サイード・エル・マラへの巨額オファーを受け入れる見通し

エル・マラはブンデスリーガデビューシーズンの活躍でハノーファー96など多くのクラブから注目されていた。FCバイエルンもその一人だった。 しかし、ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるブライトン＆ホーヴ・アルビオンが本命とされた。ただ、ブライトンはケルンが要求した5000万ユーロを払えず、提示額は3500万ユーロにとどまった。

エル・マラは加入1年目で全34試合に出場し、13得点5アシストを記録。残留争いの立役者となった。 しかしシーズン後半、ルカス・クヴァスニオク監督はエル・マラを「切り札」と位置づけ、多くの試合で途中出場させた。この起用法は物議を醸した。3月、クヴァスニオクがケルンを去ると、エル・マラは攻撃パートナーのラグナル・アシェと喜びの動画を投稿した。

後任のレネ・ヴァグナー監督の下では全試合先発し3得点を加えたが、ワールドカップ代表には選ばれなかった。

5月末、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は「彼は後半戦素晴らしいプレーを見せ、得点も重ねた」と評価しながらも、選外とした理由を率直に説明した。 「もちろん、彼はケルンの戦術に非常に合っている。だが問題は、別の攻撃位置で我々の戦術に対応できる準備が、彼にすでに整っているかだ。ケルンのヒートマップを見ると、攻撃の中心は自陣ゴール近くにある」と説明した。