昨季ブンデスリーガで注目された19歳ドイツ人FWの移籍交渉が佳境だ。Bild紙によると、1.FCケルンはFCブレントフォードから提示された総額5000万ユーロのオファーを受け入れると決めたという。
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史上最大の移籍劇！1.FCケルン、サイード・エル・マラへの巨額オファーを受け入れる見通し
基本移籍金は4500万ユーロ。達成しやすいボーナス500万ユーロが加わる見込みだ。さらに売却益の15％を分配する条項も含まれる。エル・マラはブレントフォードと2030年までの契約を結び、年俸400万ユーロを得る。
両クラブが合意した期限は金曜日で、ブレントフォードはケルンからの回答を待っている。回答は肯定的見込みだ。その前にスポーツディレクターのトーマス・ケスラーは合同委員会とエル・マラの母親の承認を得る必要があるが、いずれも形式的な手続きだ。 早ければ今週末にも移籍が成立する見込みだ。
実現すれば、エル・マラはケルン史上最高移籍金で加入することになる。現在の記録は2018年夏に中国TJクアンジアンへ移籍したアンソニー・モデステだ。ブレントフォードにとってもクラブ史上最高額となる。 クラブの最高移籍金はこれまで、ダンゴ・ウアッタラ（AFCボーンマスから4280万ユーロ）とイゴール・チアゴ（クラブ・ブルッヘから3300万ユーロ）だった。
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サイード・エル・マラは、弟のマレクを理由にBVBへの移籍を辞退した
サイードと弟マレク・エル・マラが共にブレントフォードに移籍するかは、まだ不明だ。2人は仲良くシェアハウスで同居し、ヴィクトリア・ケルンから「エフツェー」への移籍も一緒だった。しかし現在は、マレクがケルンのリージョナルリーガ・ウェストのセカンドチームでプレーしている。 昨季は13試合5得点ながら、筋肉断裂で半年離脱した。
2人はキャリアを一緒に計画しており、そのことがボルシア・ドルトムントのオファーを2024年に断る一因にもなった。クラブがマレクの同時獲得に消極的だったためだ。 「それで、僕にとっては話にならないことだった」と、彼は『11Freunde』誌の共同インタビューで語った。2歳年上の兄もプロサッカー界で大きな活躍をする運命にあると、サイードは確信している。「マレクも同じ道を歩むと、100パーセント確信しているよ」
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サイード・エル・マラ：クヴァスニオクをめぐる論争とW杯代表落選
エル・マラはブンデスリーガデビューシーズンの活躍でハノーファー96など多くのクラブから注目されていた。FCバイエルンもその一人だった。 しかし、ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるブライトン＆ホーヴ・アルビオンが本命とされた。ただ、ブライトンはケルンが要求した5000万ユーロを払えず、提示額は3500万ユーロにとどまった。
エル・マラは加入1年目で全34試合に出場し、13得点5アシストを記録。残留争いの立役者となった。 しかしシーズン後半、ルカス・クヴァスニオク監督はエル・マラを「切り札」と位置づけ、多くの試合で途中出場させた。この起用法は物議を醸した。3月、クヴァスニオクがケルンを去ると、エル・マラは攻撃パートナーのラグナル・アシェと喜びの動画を投稿した。
後任のレネ・ヴァグナー監督の下では全試合先発し3得点を加えたが、ワールドカップ代表には選ばれなかった。
5月末、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は「彼は後半戦素晴らしいプレーを見せ、得点も重ねた」と評価しながらも、選外とした理由を率直に説明した。 「もちろん、彼はケルンの戦術に非常に合っている。だが問題は、別の攻撃位置で我々の戦術に対応できる準備が、彼にすでに整っているかだ。ケルンのヒートマップを見ると、攻撃の中心は自陣ゴール近くにある」と説明した。