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「史上最も重要な移籍市場」――マンチェスター・ユナイテッドをプレミアリーグ優勝候補にするため、マイケル・キャリックには「やるべき仕事」がある。
キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの夏の補強方針を明らかにした
マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグに復帰したが、キャリック監督はオールド・トラッフォードでなお大規模な再建が必要だと認めた。カゼミーロら数名の主力選手が退団すると見込まれ、監督は夏の移籍市場で多忙になることを認めた。
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キャリックが移籍とチーム編成のバランスについて語る
キャリックは、今シーズンの躍進あってもユナイテッドが現状に満足し停滞する余裕はないと強調。チームが前進しプレミアリーグのトップとの差を縮めるには再構築が必要だと認めた。
「次の移籍市場は、どのクラブにとっても常に世界最大のイベントであり、史上最も重要な時期になる」とクラブ公式ウェブサイトで語った。
「それが移籍市場の常です。どのクラブも前進したいと願い、私たちも例外ではありません。現在の順位やチームバランスを把握した上で、前に進まなければなりません。
「当然、やるべき仕事がある。選手離脱に伴う調整は必須だ。今回の窓が特別重要なわけではないが、クラブとして与えられた課題を最大限活かすことが大切だ。」
ユナイテッドの次世代選手が台頭
カゼミーロの退団が確実視される中、ロッカールームには大きなリーダーシップの空白が生じるだろう。しかしキャリックは、若手選手たちがピッチ内外で成熟し始めていると確信している。ユナイテッドの指揮官は、最近のパフォーマンスとメンタリティがチームの一体感の高まりを示していると語った。
「確かに、様々な面で大きな成長が見て取れる」と彼は付け加えた。「その一部はピッチ上で確認できるし、パフォーマンス面や技術的な部分で明らかに表れているものもある。選手たちはその点で向上している。
しかし、以前も言ったように、クラブに居心地の良さを感じ、ここでプレーする感覚を身につけ、成功も困難も経験し、それを乗り越えることで必要なものを理解することが大切だ。
何よりもそれが大切で、人間性や個性が際立ってくる」 若い選手だけでなく、結果やパフォーマンスが伴うときは誰もが成長を感じさせます。リーダーシップのスタイルは人それぞれ。声を出して引っ張る選手もいれば、行動で示す選手もいますが、チームが正しい方向に進んでいるときは、全員が成長しているのがはっきり分かります。」
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注目はブライトンと夏の再建へ
マンチェスター・ユナイテッドはブライトン戦で今シーズンを終え、その後は夏の移籍市場に集中する。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、ブライトンのMFカルロス・バレバ、ニューカッスルのサンドロ・トナリらが移籍候補に挙げられている。