カゼミーロの退団が確実視される中、ロッカールームには大きなリーダーシップの空白が生じるだろう。しかしキャリックは、若手選手たちがピッチ内外で成熟し始めていると確信している。ユナイテッドの指揮官は、最近のパフォーマンスとメンタリティがチームの一体感の高まりを示していると語った。

「確かに、様々な面で大きな成長が見て取れる」と彼は付け加えた。「その一部はピッチ上で確認できるし、パフォーマンス面や技術的な部分で明らかに表れているものもある。選手たちはその点で向上している。

しかし、以前も言ったように、クラブに居心地の良さを感じ、ここでプレーする感覚を身につけ、成功も困難も経験し、それを乗り越えることで必要なものを理解することが大切だ。

何よりもそれが大切で、人間性や個性が際立ってくる」 若い選手だけでなく、結果やパフォーマンスが伴うときは誰もが成長を感じさせます。リーダーシップのスタイルは人それぞれ。声を出して引っ張る選手もいれば、行動で示す選手もいますが、チームが正しい方向に進んでいるときは、全員が成長しているのがはっきり分かります。」