この絶賛の評価には理由がある。MFはこの12カ月で、夏に母国代表としてワールドカップを制したほか、クラブでもフランス1部リーグとチャンピオンズリーグの両方で優勝した。

主要タイトルの獲得歴と、ルイス・エンリケ監督の先発メンバーにおける重要性を強調し、コールはこう続けた。「彼はサッカー界のあらゆるタイトルを獲得している。チャンピオンズリーグもだ。自分の役割を果たし、常にメンバーに入っている。そして私が言いたいのは、彼がいるとチームはより強く見えるということだ」

2022年にナポリから加入した同選手にとって、火曜夜のゴールはパリを本拠とするクラブでの178試合で18点目となった。加入後はリーグ優勝4回、クープ・ドゥ・フランス優勝2回、トロフェ・デ・シャンピオン優勝3回、チャンピオンズリーグ優勝2回、UEFAスーパーカップ優勝2回、FIFAインターコンチネンタルカップ優勝1回を経験している。