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「史上最も過小評価されている選手かもしれない」ジョー・コール、バルセロナに4-2で勝利したPSGのファビアン・ルイスを称賛。チャンピオンズリーグでの熱戦を制した後に語る
イングランド人解説者がスペイン人MFを称賛
コールは、過去1年間にパリ・サンジェルマンとスペイン代表の双方で献身的な働きを見せたルイスを、サッカー史上最も過小評価されている選手の一人と評した。この万能型MFは、欧州王者の勝利を決定づけた。86分にファーポストでクロスに合わせ、リードを2点に広げた。これに先立ち、デジレ・ドゥエが38分に決めた先制点は、55分にシャビ・エスパルトのゴールで帳消しとなっていた。
- AFP
終盤のゴールで激戦に決着
その同点弾からの14分間は息つく暇もなく、強豪同士が点を取り合ってさらに4ゴールが生まれた。72分にリュカ・エルナンデスがホームチームのリードを取り戻すと、79分にラミン・ヤマルが同点に追いついた。しかし、81分に同じく評価されにくいMFヴィティーニャが勝ち越し点を決め、最後はルイスが勝ち点3を確実にした。
決定的なゴールと、このスペイン人選手の試合を通じた貢献について、TNT Sportsで解説を務めたコールは「これで勝負を決めた。［彼は］史上最も過小評価されている選手かもしれない」と語った。
輝かしい獲得タイトルの数々が、その格を物語る
この絶賛の評価には理由がある。MFはこの12カ月で、夏に母国代表としてワールドカップを制したほか、クラブでもフランス1部リーグとチャンピオンズリーグの両方で優勝した。
主要タイトルの獲得歴と、ルイス・エンリケ監督の先発メンバーにおける重要性を強調し、コールはこう続けた。「彼はサッカー界のあらゆるタイトルを獲得している。チャンピオンズリーグもだ。自分の役割を果たし、常にメンバーに入っている。そして私が言いたいのは、彼がいるとチームはより強く見えるということだ」
2022年にナポリから加入した同選手にとって、火曜夜のゴールはパリを本拠とするクラブでの178試合で18点目となった。加入後はリーグ優勝4回、クープ・ドゥ・フランス優勝2回、トロフェ・デ・シャンピオン優勝3回、チャンピオンズリーグ優勝2回、UEFAスーパーカップ優勝2回、FIFAインターコンチネンタルカップ優勝1回を経験している。
- ZUMA Press Wire
安定した活躍を続ける選手がタイトル防衛を支える
カタルーニャからの訪問者に勝利したPSGは、欧州王座の防衛を目指すリーグフェーズで貴重な勝ち点3を手にした。今週末、フランス王者が国内リーグのリーグ・アンに戻る際には、ルイスが再びエンリケ監督の中盤を支えることを期待される。一方、バルセロナはパリでの敗戦から素早く立て直し、今後の国内および欧州での戦いに備えなければならない。
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