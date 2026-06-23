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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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史上初、モロッコとアルジェリアが2026年ワールドカップの扉を開く。

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アル・フダルがアスワド・アル・アトラスを追走。

アルジェリア対ヨルダンの試合は、2026年ワールドカップで90分を超えた。その夜、記録が次々と更新され、ピッチは「アル・ハドール」の偉業を金文字で刻んだ。 

「砂漠の戦士たち」の逆転勝利で、時代を超えた記録が生まれ、アルジェリアとモロッコのW杯初統計も生まれた。

アルジェリアの2-1の勝利は、フランスのサッカー統計サイト「Stats Foot」によると、5つの歴史的偉業を達成した。

  • ワールドカップでの歴史的アラブ首脳会議

    ワールドカップでアルジェリアとモロッコが同じ大会で初勝利。マグリブサッカーの成長を示す快挙で、2026年大会へアラブファンに誇りを与えた。

    モロッコは初戦でブラジルと引き分けに迫った。

    第2戦ではスコットランドに1-0で勝利。開始2分でイスマイル・サイバリが先制点を挙げた。

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  • 「グイリ」という名の幸運のお守り

    アミン・グイリは、得点すれば必ず勝つという「黄金の統計」を更新し続けた。アルジェリアがヨルダンに勝利したことで、グイリが得点を挙げた9試合すべてでチームが勝っていることが裏付けられた。

    グイリが得点を挙げた9試合でアルジェリア代表は全勝。彼は得点王であり、負けない象徴でもある。

  • 歴史的な逆転で長年の壁を破る

    アルジェリアがワールドカップで初めて劣勢から逆転勝利した。先制されると敗れていたが、ヨルダン戦で0－1から2－1と逆転。この試合はチーム成熟の証として記憶されるだろう。

  • マハーズ……伝説は色あせない

    35歳4か月でリヤド・マフレズは、1990年7月1日のイングランド戦でアシストを記録したロジェ・ミラ（当時38歳1か月）以来、ワールドカップでアシストした最年長アフリカ人選手となった。 ヨルダン戦でのマフレズの決定的なパスは、ゴールをもたらし、時を刻むキャプテンに新たな歴史を加えた。

  • ベン・ブアリが「黄金の控え選手リスト」に名を連ねる

    ナジール・ベン・ブアリは、ワールドカップで得点を挙げた2人目のアルジェリア人交代選手となった。

    ヨルダン戦でヘディング同点弾をマークし、2014年6月30日にドイツを破ったアブドゥル・ムアミン・ジャボの記録に並んだ。交代選手が試合を左右することを証明し、ベン・ブアリは名を刻んだ。

    このヨルダン戦は3ポイント獲得を超え、記録を塗り替え、呪縛を打ち破り、栄光を築いた夜となった。アルジェリアは「ナシャマ」に勝ち、歴史にも勝利した。

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