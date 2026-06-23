史上初、モロッコとアルジェリアが2026年ワールドカップの扉を開く。

アルジェリア対ヨルダンの試合は、2026年ワールドカップで90分を超えた。その夜、記録が次々と更新され、ピッチは「アル・ハドール」の偉業を金文字で刻んだ。

「砂漠の戦士たち」の逆転勝利で、時代を超えた記録が生まれ、アルジェリアとモロッコのW杯初統計も生まれた。

アルジェリアの2-1の勝利は、フランスのサッカー統計サイト「Stats Foot」によると、5つの歴史的偉業を達成した。