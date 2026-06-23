史上初、モロッコとアルジェリアが2026年ワールドカップの扉を開く。

アルジェリア対ヨルダンの試合は、2026年ワールドカップで90分を超えた。その夜、記録が次々と更新され、ピッチは「アル・ハドール」の偉業を金文字で刻んだ。
「砂漠の戦士たち」の逆転勝利で、時代を超えた記録が生まれ、アルジェリアとモロッコのW杯初統計も生まれた。
アルジェリアの2-1の勝利は、フランスのサッカー統計サイト「Stats Foot」によると、5つの歴史的偉業を達成した。
アルジェリア対ヨルダンの試合は、2026年ワールドカップで90分を超えた。その夜、記録が次々と更新され、ピッチは「アル・ハドール」の偉業を金文字で刻んだ。
「砂漠の戦士たち」の逆転勝利で、時代を超えた記録が生まれ、アルジェリアとモロッコのW杯初統計も生まれた。
アルジェリアの2-1の勝利は、フランスのサッカー統計サイト「Stats Foot」によると、5つの歴史的偉業を達成した。
ワールドカップでアルジェリアとモロッコが同じ大会で初勝利。マグリブサッカーの成長を示す快挙で、2026年大会へアラブファンに誇りを与えた。
モロッコは初戦でブラジルと引き分けに迫った。
第2戦ではスコットランドに1-0で勝利。開始2分でイスマイル・サイバリが先制点を挙げた。
アミン・グイリは、得点すれば必ず勝つという「黄金の統計」を更新し続けた。アルジェリアがヨルダンに勝利したことで、グイリが得点を挙げた9試合すべてでチームが勝っていることが裏付けられた。
グイリが得点を挙げた9試合でアルジェリア代表は全勝。彼は得点王であり、負けない象徴でもある。
アルジェリアがワールドカップで初めて劣勢から逆転勝利した。先制されると敗れていたが、ヨルダン戦で0－1から2－1と逆転。この試合はチーム成熟の証として記憶されるだろう。
35歳4か月でリヤド・マフレズは、1990年7月1日のイングランド戦でアシストを記録したロジェ・ミラ（当時38歳1か月）以来、ワールドカップでアシストした最年長アフリカ人選手となった。 ヨルダン戦でのマフレズの決定的なパスは、ゴールをもたらし、時を刻むキャプテンに新たな歴史を加えた。
ナジール・ベン・ブアリは、ワールドカップで得点を挙げた2人目のアルジェリア人交代選手となった。
ヨルダン戦でヘディング同点弾をマークし、2014年6月30日にドイツを破ったアブドゥル・ムアミン・ジャボの記録に並んだ。交代選手が試合を左右することを証明し、ベン・ブアリは名を刻んだ。
このヨルダン戦は3ポイント獲得を超え、記録を塗り替え、呪縛を打ち破り、栄光を築いた夜となった。アルジェリアは「ナシャマ」に勝ち、歴史にも勝利した。