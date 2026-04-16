「史上初」：ジャンニ・インファンティーノ氏が2026年W杯決勝の革新的な変更を発表

一方、サッカーの15分ハーフタイムに音楽パフォーマンスが行われることは極めて稀だ。多くのファンがショー要素を好まないためだ。 そこでドイツサッカー連盟（DFB）は2017年、ベルリンのDFBポカール決勝（アイントラハト・フランクフルト対ボルシア・ドルトムント）で歌手ヘレーネ・フィッシャーのハーフタイムショーを実施した。しかしパフォーマンスは、オリンピアスタジアムの観客席から鳴り止まないブーイングに遮られた。

フィッシャーは後に「ミュージシャンなら乗り越えるべきなのかもしれません」と語った。 ここ数年で打たれ強くなったし、髪も生えてきたわ。アーティストとしてあの場に立ち、凝縮されたテストステロンのパワーを感じるのは確かに…」。ブーイングについて彼女は「でも、私はそれほどひどいことだと思わなかった。彼らはエンターテインメントを望んでいなかったのね」と語った。

インファンティーノは、米加墨開催のW杯に「あらゆるスター」を招へいすると表明。トム・ブレイディやシャキール・オニールもグループステージ抽選会で抽選役を務めた。 「彼らはそれをとても気に入っている」とFIFA会長は語った。