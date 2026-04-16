ワシントンD.C.で開催されたセマフォール・ワールド・エコノミー・サミットで、インファンティーノ氏は述べた。「7月19日にニューヨーク／ニュージャージーで行われるワールドカップ決勝で、史上初めてハーフタイムショーを実施する。」
AFP
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「史上初」：ジャンニ・インファンティーノ氏が2026年W杯決勝の革新的な変更を発表
2026年ワールドカップ決勝は、イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムで開催され、ハーフタイムには音楽イベントが予定されている。インファンティーノ氏によると、イギリスのポップバンド「コールドプレイ」とボーカルのクリス・マーティンが企画を担当する。「出演者はまだ明かせないが、1人以上のアーティストが登場する。世界最大のショーになるだろう。素晴らしいものになる」
米ではハーフタイムショーは珍しくなく、NFLスーパーボウルのパフォーマンスは年間最高視聴率のテレビイベントの一つだ。
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2017年のDFBポカール決勝のハーフタイムショーは不評だった。
一方、サッカーの15分ハーフタイムに音楽パフォーマンスが行われることは極めて稀だ。多くのファンがショー要素を好まないためだ。 そこでドイツサッカー連盟（DFB）は2017年、ベルリンのDFBポカール決勝（アイントラハト・フランクフルト対ボルシア・ドルトムント）で歌手ヘレーネ・フィッシャーのハーフタイムショーを実施した。しかしパフォーマンスは、オリンピアスタジアムの観客席から鳴り止まないブーイングに遮られた。
フィッシャーは後に「ミュージシャンなら乗り越えるべきなのかもしれません」と語った。 ここ数年で打たれ強くなったし、髪も生えてきたわ。アーティストとしてあの場に立ち、凝縮されたテストステロンのパワーを感じるのは確かに…」。ブーイングについて彼女は「でも、私はそれほどひどいことだと思わなかった。彼らはエンターテインメントを望んでいなかったのね」と語った。
インファンティーノは、米加墨開催のW杯に「あらゆるスター」を招へいすると表明。トム・ブレイディやシャキール・オニールもグループステージ抽選会で抽選役を務めた。 「彼らはそれをとても気に入っている」とFIFA会長は語った。